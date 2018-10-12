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 Террорист Захарченко обманывал Россию, - помощник Путина Сурков провел встречу с будущим "главой ДНР" Пушилиным, - "МК"

Помощник президента России Владислав Сурков провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы "ДНР" Денисом Пушилиным. По словам лидера самопровозглашенной республики, представитель Москвы пообещал увеличить гуманитарную помощь Донецку и гарантировать его безопасность.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "МК".

Издание выяснило, что скрывается за официальными заявлениями.

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Неафишируемой целью кураторов "ДНР" было удерживать уровень жизни населения процентов на 10 выше чем на подконтрольных Украине территориях. Однако, по ходу войны эта цель потерялась. Сейчас в Донецке жизнь значительно хуже чем в ближайших украинских Краматорске и Мариуполе. Хотя еще четыре года назад на человека произнесшего такое посмотрели бы как на сумасшедшего.

В большинстве случаев пенсия не превышает трех тысяч рублей. Зарплаты врачей и учителей колеблются в районе 4-5 тысяч, а за счет добавок и переработок могут достигнуть 9-11 тысяч рублей. Это сейчас в "ДНР" считается приличным доходом. Плачевная ситуация объясняется тем, что работы не в бюджете в Донецке все меньше и меньше. А из Красного Луча или Ясиноватой донецкие условия кажутся раем. Люди ездят ежедневно вдоль линии фронта из этих городов в Донецк за заработной платой в 7 тысяч рублей, тратя на дорогу полторы тысячи рублей в месяц. Богатые люди в Донецке - те, кто получает 30 тысяч - это начальники департаментов правительства, депутаты и комбаты, а местный средний класс начинается с дохода в 12 тысяч рублей.

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И вот по итогам переговоров с Сурковым Пушилин заявил, что Москва полностью поддерживает его действия. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время Россия поможет поднять уровень зарплат в самопровозглашенной республике и сдержать рост цен на товары первой необходимости. Правда, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что впервые слышит о планах Москвы взять на себя повышение зарплат в "ДНР".

"Ранее власти ДНР часто сообщали Москве ложную информацию о социально-экономическом положении республики. Сейчас в Донецке внимательно разбирают дела предыдущего руководства и докладывают обо всех разночтениях своим партнерам в России, которые соответственно будут вносить правки в свою гуманитарную программу. Вероятно, ушедшие донецкие власти пытались продемонстрировать себя Москве в качестве эффективных менеджеров, способных справить с кризисом собственными силами. Таким образом, они добивались для себя большей самостоятельности" - объяснил "МК" глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Увеличивающаяся помощь из Москвы станет еще одним пунктом в предвыборной агитации Пушилина. Ранее он распорядился вернуть национализированные рынки их владельцам, а так же начал антикоррупционное расследование против министерстве доходов и сборов и лично против его главы Александра Тимофеева ("Ташкента"), "серого кардинала" при Александре Захарченко. Кроме того в Донецке заговорили о скором появлении у себя филиала одного из крымских банков.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091199
 
 
 Топ комментарии
 
какая интересная у них "отставка"
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Да, мошенник, выходец из "МММ" Пушилин, достойная замена захерченко.
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ну да, за это и получил 200 гр. тротила на ужин
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Ну, раз Захєр обманював мацковських кураторів, значить вони його і мочканули. Тут, як кажуть, і до гадалки не ходи.
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Да, мошенник, выходец из "МММ" Пушилин, достойная замена захерченко.
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Цитата:
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Пушилин заявил, что Москва полностью поддерживает его действия. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время Россия поможет поднять уровень зарплат в самопровозглашенной республике и сдержать рост цен на товары первой необходимости. Правда, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что впервые слышит о планах Москвы взять на себя повышение зарплат в "ДНР".
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Похоже, Пушилина скоро тоже запихнут в Сурковую нору и присыпят Песковым. Трындит много, как и Захерченко... Тот тоже много мечтал, и даже - о чём лично заявлял - про собственный экспорт помидоров в Турцию. Но в Турцию долетели всего два помидора. Зато его собственные.
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Скоро окажется что расия ни при чем таком, их обманули террористы.
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В начале конфликта и украинские власти грозились вернуть потерянные территории путем повышения уровня благосостояния украинцев на зависть ордлынцам! Тоже цель за годы потерялась....
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Кто-то еще сомневается, чьи руки причастны к подрыву Захерченко??
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Все ж таки, вони дають свідчення про свою причетність до розпалювання сепаратистських настроїв у населення східної частини України, намагалися підтримувати рівень життя вищим ніж на іншій території України на 10 %.
Шановні жителі окупованих територій, вас розвели як котят і досі розводять, сам МММщик на даний час при владі.
Ви купились на 10%, а отримали війну.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррорист Захарченко обманывал Россию, - помощник Путина Сурков провел встречу с будущим "главой ДНР" Пушилиным, - "МК"
 
 
 
 
 
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