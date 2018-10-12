 Террорист Захарченко обманывал Россию, - помощник Путина Сурков провел встречу с будущим "главой ДНР" Пушилиным, - "МК"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "МК".
Издание выяснило, что скрывается за официальными заявлениями.
Неафишируемой целью кураторов "ДНР" было удерживать уровень жизни населения процентов на 10 выше чем на подконтрольных Украине территориях. Однако, по ходу войны эта цель потерялась. Сейчас в Донецке жизнь значительно хуже чем в ближайших украинских Краматорске и Мариуполе. Хотя еще четыре года назад на человека произнесшего такое посмотрели бы как на сумасшедшего.
В большинстве случаев пенсия не превышает трех тысяч рублей. Зарплаты врачей и учителей колеблются в районе 4-5 тысяч, а за счет добавок и переработок могут достигнуть 9-11 тысяч рублей. Это сейчас в "ДНР" считается приличным доходом. Плачевная ситуация объясняется тем, что работы не в бюджете в Донецке все меньше и меньше. А из Красного Луча или Ясиноватой донецкие условия кажутся раем. Люди ездят ежедневно вдоль линии фронта из этих городов в Донецк за заработной платой в 7 тысяч рублей, тратя на дорогу полторы тысячи рублей в месяц. Богатые люди в Донецке - те, кто получает 30 тысяч - это начальники департаментов правительства, депутаты и комбаты, а местный средний класс начинается с дохода в 12 тысяч рублей.
И вот по итогам переговоров с Сурковым Пушилин заявил, что Москва полностью поддерживает его действия. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время Россия поможет поднять уровень зарплат в самопровозглашенной республике и сдержать рост цен на товары первой необходимости. Правда, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что впервые слышит о планах Москвы взять на себя повышение зарплат в "ДНР".
"Ранее власти ДНР часто сообщали Москве ложную информацию о социально-экономическом положении республики. Сейчас в Донецке внимательно разбирают дела предыдущего руководства и докладывают обо всех разночтениях своим партнерам в России, которые соответственно будут вносить правки в свою гуманитарную программу. Вероятно, ушедшие донецкие власти пытались продемонстрировать себя Москве в качестве эффективных менеджеров, способных справить с кризисом собственными силами. Таким образом, они добивались для себя большей самостоятельности" - объяснил "МК" глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.
Увеличивающаяся помощь из Москвы станет еще одним пунктом в предвыборной агитации Пушилина. Ранее он распорядился вернуть национализированные рынки их владельцам, а так же начал антикоррупционное расследование против министерстве доходов и сборов и лично против его главы Александра Тимофеева ("Ташкента"), "серого кардинала" при Александре Захарченко. Кроме того в Донецке заговорили о скором появлении у себя филиала одного из крымских банков.
Ну это хорошо.
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Пушилин заявил, что Москва полностью поддерживает его действия. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время Россия поможет поднять уровень зарплат в самопровозглашенной республике и сдержать рост цен на товары первой необходимости. Правда, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что впервые слышит о планах Москвы взять на себя повышение зарплат в "ДНР".
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Похоже, Пушилина скоро тоже запихнут в Сурковую нору и присыпят Песковым. Трындит много, как и Захерченко... Тот тоже много мечтал, и даже - о чём лично заявлял - про собственный экспорт помидоров в Турцию. Но в Турцию долетели всего два помидора. Зато его собственные.
Шановні жителі окупованих територій, вас розвели як котят і досі розводять, сам МММщик на даний час при владі.
Ви купились на 10%, а отримали війну.