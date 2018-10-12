Около 30% территории Украины нуждается в разминировании, - Зубко.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Разминирование территории Украины касается не только востока страны или случаев чрезвычайных ситуаций и пожаров на складах боеприпасов. Это комплексное гуманитарное разминирование, осуществляемое пиротехническими подразделениями ГСЧС, территорий и районов бывших боевых действий, бывших военных полигонов, загрязненных взрывоопасными предметами. Если посчитать, где еще необходимо проводить разминирование, то это около 30% территории Украины", – заявил Зубко.

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По его словам, с начала 2018 года пиротехническими подразделениями ГСЧС на всей территории Украины (в том числе освобожденных территориях Донецкой и Луганской областей) были обнаружены, изъяты и уничтожены более 44,5 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе 613 авиационных бомб.

"Вопрос безопасности сегодня выходит на первый план. Мы должны сделать все возможное, чтобы украинцы чувствовали себя в безопасности на любой территории и в любом месте", – акцентировал Зубко.

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По результатам заседания штаба ГСЧС Зубко поручил руководителям Харьковской, Винницкой, Черниговской, Донецкой и Луганской областей совместно с ГСЧС и Минрегионом подготовить планы по оповещению, логистике, эвакуации, размещению людей и разминированию.