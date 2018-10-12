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 Политика Украины
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Все про:ГСЧС (1763) Зубко (371) разминирование (234)

 Около 30% территории Украины нуждается в разминировании, - Зубко

Разминирование территории Украины касается не только востока страны или случаев чрезвычайных ситуаций на складах боеприпасов, это комплексное гуманитарное разминирование территорий и районов бывших боевых действий, бывших военных полигонов, загрязненных взрывоопасными предметами.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Разминирование территории Украины касается не только востока страны или случаев чрезвычайных ситуаций и пожаров на складах боеприпасов. Это комплексное гуманитарное разминирование, осуществляемое пиротехническими подразделениями ГСЧС, территорий и районов бывших боевых действий, бывших военных полигонов, загрязненных взрывоопасными предметами. Если посчитать, где еще необходимо проводить разминирование, то это около 30% территории Украины", – заявил Зубко.

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По его словам, с начала 2018 года пиротехническими подразделениями ГСЧС на всей территории Украины (в том числе освобожденных территориях Донецкой и Луганской областей) были обнаружены, изъяты и уничтожены более 44,5 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе 613 авиационных бомб.

"Вопрос безопасности сегодня выходит на первый план. Мы должны сделать все возможное, чтобы украинцы чувствовали себя в безопасности на любой территории и в любом месте", – акцентировал Зубко.

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По результатам заседания штаба ГСЧС Зубко поручил руководителям Харьковской, Винницкой, Черниговской, Донецкой и Луганской областей совместно с ГСЧС и Минрегионом подготовить планы по оповещению, логистике, эвакуации, размещению людей и разминированию.

Источник: https://censor.net.ua/n3091198
 
 
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Около 30% территории Украины нуждается в массовых расстрелах и суде Линча.
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уххх.. ну и аппетиты у Зубко: это ж сколько финансирования он хочет из бюджета затребовать под распил...?
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либо просто решил продать карту стратегических минных заграждений, кацапам. я думаю... Феликс Эдмундович, расстреляйте этого товарища !
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и около 98% депутатов Украины нуждается в отсечении головы на гильотине.
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Учитесь как надо ненавязчиво бабло к распилу подводить...30%...шо он курит ? 24 области 30%=7.2 111??????? территорию семи !!!!! областей полностью? он больной или слишком жадный ?
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в школе было два _сильных_ математика - это он, и учитель физкультуры )))
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может и знает, но теперь его надо расстрелять за разглашение гостайны... потому что он в эти 30% посчитал заградительные минные поля вдоль границы с кацапией и беларусью
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Думаю, вокруг боярских халуп их не меньше, чем там стоит.
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в боярских халупах оно с пульта охраны восновном управляется.
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ну вот еще нашли на чем можно потужно пороттердамить. .
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Тобто міністру піротехніки треба 5 годин и 20 хвилин в день займатись серйозними справами які приносять додану вартість і 2 години 40 хвилин в день розміновувати.
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Около 30% территории Украины нуждается в разминировании, - Зубко.

Зубко, ймовірно, до сих пір не вийшов із запою...
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Редкостный дебил .Географию он видимо только в качестве самокруток использовал .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОколо 30% территории Украины нуждается в разминировании, - Зубко
 
 
 
 
 
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