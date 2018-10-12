 Договорились о сотрудничестве, чтобы не допустить религиозной вражды, - Аваков провел встречу с главой УПЦ МП Онуфрием и представителем УПЦ КП Евстратием

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Аваков отметил: "С Митрополитом Онуфрием (УПЦ МП) и архиепископом Евстратием Зорей (УПЦ КП) договорились о сотрудничестве и координации действий по недопущению проявлений религиозной вражды в процессе урегулирования межцерковных отношений. МВД будет обеспечивать права и свободы независимо от конфессии!"
Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.
Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.
Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.
Чиновників та депутатів треба зважувати при займанні посади. І разом з прізвищем та посадою зажди вказувати коефіцієнт збільшення ваги на чиновничій посаді.
Ну й що, що такого ніде немає. Україна може бути першою в цьому.
Войну еще устройте из-за того у кого бох более лицензионный
Живеш ти дарма, й пристрелити тебе нікому.
"Началось!", подумал Онуфрий..
жертву богу справедливому, дабы умилостивить бога грозного. Стрелки
часов, отмечавших ход жизни Христа, приблизились к тому часу, когда им
суждено было остановиться. За четыре тысячелетия до этого Адам и Ева,
два индивидуума, состряпанные один из грязи, другой из отбивной на
ребрышке, совершили ужасное преступление, отведав по кусочку яблока. Это
преступление тяготело с тех пор над всем человечеством. Да и кто, в
самом деле, мог его искупить? Человечество? Увы, нет. Только тот, кто к
оному не принадлежал, то есть сам бог, бог-судья, бог, вынесший
приговор. Сначала бог выступал в роли обвинителя, теперь же ему
предстояло стать одновременно палачом и жертвой, ибо Иисус и Саваоф в
компании с голубем должны по идее представлять собой одно и то же лицо.
Было бы куда проще, если бы Иисус не влезал в человеческую шкуру и
если бы этот Саваоф-Христос-голубь взял бы да и простил единогласно
столь страшное преступление - яблоко, съеденное в земном раю!
Тем самым Иисус был бы избавлен от необходимости пережить весьма
неприятную неделю, неделю страстей господних, о которой господа
священники разглагольствуют с неистощимым красноречием, пытаясь нас
растрогать. Говоря начистоту, эти милые рассказы о весьма сомнительных
страданиях не вызывают во мне ни малейшего сочувствия.
Ах, если бы все это было правдой, если бы Иисус действительно
существовал, если бы даже просто какой-нибудь свихнувшийся шарлатан был
на самом деле подвергнут бичеванию и распят, я бы не смог зубоскалить по
этому поводу. Можно презирать преступника, но никто не станет смеяться
над его муками во время казни. Но Иисус даже на Голгофе остается шутом. И
вся эта история не более чем плод воображения священнослужителей.
Священник - единственный реальный персонаж любой религии, точно так же
как необходимость платить священнику за молебен является единственной
реальной карой, терзающей души верующих простофиль, запуганных ужасами
ада. Так что не стоит проливать слез, вспоминая о страданиях мифического
существа из Назарета, ибо даже церковная легенда утверждает, что оно
страдало лишь потому, что само того хотело, и оставим наши сожаления тем
несчастным, которые переносят реальные муки, людям из плоти и крови,
встречающимся в повседневной жизни на каждом шагу.\\\\\\\\\\\
Було колись і на "нашій вулиці" свято