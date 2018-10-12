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Все про:Аваков (2576) православие (145) Онуфрий (33) автокефалия (188) Евстратий (Зоря) (15)

 Договорились о сотрудничестве, чтобы не допустить религиозной вражды, - Аваков провел встречу с главой УПЦ МП Онуфрием и представителем УПЦ КП Евстратием

Глава МВД Арсен Аваков провел встречу с главой УПЦ МП Онуфрием и представителем УПЦ КП Евстратием на которой обсудили координацию действий между представителями церквей и правоохранителями в свете последних событий по созданию автокефальной церкви в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Аваков отметил: "С Митрополитом Онуфрием (УПЦ МП) и архиепископом Евстратием Зорей (УПЦ КП) договорились о сотрудничестве и координации действий по недопущению проявлений религиозной вражды в процессе урегулирования межцерковных отношений. МВД будет обеспечивать права и свободы независимо от конфессии!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД будет действовать жестко в случае разжигания религиозной вражды в связи с началом предоставления автокефалии, - Аваков

Договорились о сотрудничестве, чтобы не допустить религиозной вражды, - Аваков провел встречу с главой УПЦ МП Онуфрием и представителем УПЦ КП Евстратием 01

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3091196
 
   
 Топ комментарии
 
Аваков, кинут тебя кацапы, это к парашным попам тоже относится.
Договорились о сотрудничестве, чтобы не допустить религиозной вражды, - Аваков провел встречу с главой УПЦ МП Онуфрием и представителем УПЦ КП Евстратием - Цензор.НЕТ 9729
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Ну конечно же. Как бы ФСБшные агенты между собой не договорились. А в качестве подарка Рюкзаков еще выдаст пару-тройку добровольцев ФСБшникам.
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Сабаков вмміє зі своїми псами патріотів гамселити а вигнати з Лаври казачье що там засіло не може. Цей момсковський поп Павло посилає нах.. поліцая і все нормально. Зато подонки патрульні водіїв асфальт...Сабаков не смеши вагину вона і так смішна..А то що біля тебе сидить товстопуза потвора антоха це взагалі капец.
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Ну конечно же. Как бы ФСБшные агенты между собой не договорились. А в качестве подарка Рюкзаков еще выдаст пару-тройку добровольцев ФСБшникам.
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Аваков, кинут тебя кацапы, это к парашным попам тоже относится.

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Есть сходство между чинами с МВД и священнослужителями ...
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З мєнтом на першій фото в лівому ряду навіть Геращенко в "упітанності" не зможе потягатись.
Чиновників та депутатів треба зважувати при займанні посади. І разом з прізвищем та посадою зажди вказувати коефіцієнт збільшення ваги на чиновничій посаді.
Ну й що, що такого ніде немає. Україна може бути першою в цьому.
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Будем попов мирить. Реально верующих в стране - ..й да ни ..я, из них половина - вообще не православные, а распиарили тему, как перед Варфоломеевской ночью.
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возлюбі бліжнєго свойєго, даби он, ізвєрнувшись, нє возлюбіл тєбя раньше
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Ну чисто по церковным канонам с сегодняшнего дня нет упц кп, ну то таке для тех кто разбирается в теологии.
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да, імєнно. Прямойє патріаршєскойє правлєнійє в Київі - ставропіґія Вселенського Патріарха. Філярєта відновлено в канонічному статусі - він знову (як до анафеми) митрополит київський російської православної церкви
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На сколько я поняла, будет создание единой Украинской церкви. При чем здесь рпц? Есть армянская церковь. В Украине будет украинская церковь. Что вам не так?
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Сабаков вмміє зі своїми псами патріотів гамселити а вигнати з Лаври казачье що там засіло не може. Цей момсковський поп Павло посилає нах.. поліцая і все нормально. Зато подонки патрульні водіїв асфальт...Сабаков не смеши вагину вона і так смішна..А то що біля тебе сидить товстопуза потвора антоха це взагалі капец.
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Лучше Микки Мауса пригласите, смуглые друзья, презирающие гос. язык и принципиально всегда базарящих на рос.

Войну еще устройте из-за того у кого бох более лицензионный
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срывается призыв в армию...... целая армия попов.....всех отправить на фронт....
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а вместе не решились сесть...это ж такая ненависть между..
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"кухаркины дети" , правят страной ...а у нашому випадку ще гірше ...потомственні БАРИГИ
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Договор, надеюсь, сразу на туалетной бумаге напечатали?
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Зі щоденника кацапа?
Живеш ти дарма, й пристрелити тебе нікому.
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Встречу надо было проводить в Будапеште
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Этот онуфрий реально на черта похож... каждый раз пугаюсь
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Онуфрий наверно обмочился, когда ему позвонили и пригласили в МВД...
"Началось!", подумал Онуфрий..
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\\\\\\\\\\И вот пришло то время, когда бога невинного должны были принести в
жертву богу справедливому, дабы умилостивить бога грозного. Стрелки
часов, отмечавших ход жизни Христа, приблизились к тому часу, когда им
суждено было остановиться. За четыре тысячелетия до этого Адам и Ева,
два индивидуума, состряпанные один из грязи, другой из отбивной на
ребрышке, совершили ужасное преступление, отведав по кусочку яблока. Это
преступление тяготело с тех пор над всем человечеством. Да и кто, в
самом деле, мог его искупить? Человечество? Увы, нет. Только тот, кто к
оному не принадлежал, то есть сам бог, бог-судья, бог, вынесший
приговор. Сначала бог выступал в роли обвинителя, теперь же ему
предстояло стать одновременно палачом и жертвой, ибо Иисус и Саваоф в
компании с голубем должны по идее представлять собой одно и то же лицо.

Было бы куда проще, если бы Иисус не влезал в человеческую шкуру и
если бы этот Саваоф-Христос-голубь взял бы да и простил единогласно
столь страшное преступление - яблоко, съеденное в земном раю!

Тем самым Иисус был бы избавлен от необходимости пережить весьма
неприятную неделю, неделю страстей господних, о которой господа
священники разглагольствуют с неистощимым красноречием, пытаясь нас
растрогать. Говоря начистоту, эти милые рассказы о весьма сомнительных
страданиях не вызывают во мне ни малейшего сочувствия.

Ах, если бы все это было правдой, если бы Иисус действительно
существовал, если бы даже просто какой-нибудь свихнувшийся шарлатан был
на самом деле подвергнут бичеванию и распят, я бы не смог зубоскалить по
этому поводу. Можно презирать преступника, но никто не станет смеяться
над его муками во время казни. Но Иисус даже на Голгофе остается шутом. И
вся эта история не более чем плод воображения священнослужителей.
Священник - единственный реальный персонаж любой религии, точно так же
как необходимость платить священнику за молебен является единственной
реальной карой, терзающей души верующих простофиль, запуганных ужасами
ада. Так что не стоит проливать слез, вспоминая о страданиях мифического
существа из Назарета, ибо даже церковная легенда утверждает, что оно
страдало лишь потому, что само того хотело, и оставим наши сожаления тем
несчастным, которые переносят реальные муки, людям из плоти и крови,
встречающимся в повседневной жизни на каждом шагу.\\\\\\\\\\\
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а замість УПЦ-КП - київська митрополія РПЦ на чолі з митрополитом Філярєтом (відновлено в канонічному статусі)
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Моледец Аваков, нужно упреждать действия противника, держать инициативу в своих руках.
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ты же лизнул, я при чем? Но лизнул зачотно
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А хач тут при каких делах??? Шапито, мля Договорились о сотрудничестве, чтобы не допустить религиозной вражды, - Аваков провел встречу с главой УПЦ МП Онуфрием и представителем УПЦ КП Евстратием - Цензор.НЕТ 8280
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Хатиа Деканоидзе избрана членом правления Международной ассоциации полицейских руководителей IACP
Було колись і на "нашій вулиці" свято
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Посмотрите на ЛИЦО Евстратия и ЕБЛО Онуфрия - и "можно к гадалке не ходить" Договорились о сотрудничестве, чтобы не допустить религиозной вражды, - Аваков провел встречу с главой УПЦ МП Онуфрием и представителем УПЦ КП Евстратием - Цензор.НЕТ 2414
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Моледец Аваков,"договорились о сотрудничестве", онуфрий наверно так и сказал - пошлю послушников собору содействовать и координировать!
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С представителем КП встречаться излишне. Там все в норме. А вот с онуфришкой встречаться бессмысленно,потому что он ничего не решает. Провокации будет учинять кацапня без спроса у него.
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Онуфрич нічого не вирішує - тому з ним немає чого домовлятись.
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Чисто внешнее наблюдение: у Евстратия открытый и чистый лик, а у Онуфрия лицо, как у уголовника.
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Онуфрий скорей похож на какого-то злого сказочного персонажа типа Баби Яги костяной ноги Договорились о сотрудничестве, чтобы не допустить религиозной вражды, - Аваков провел встречу с главой УПЦ МП Онуфрием и представителем УПЦ КП Евстратием - Цензор.НЕТ 8663
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Пля *рюкзаков* ?...Коли цю падлоту знищиш !? Договорились о сотрудничестве, чтобы не допустить религиозной вражды, - Аваков провел встречу с главой УПЦ МП Онуфрием и представителем УПЦ КП Евстратием - Цензор.НЕТ 9293 Договорились о сотрудничестве, чтобы не допустить религиозной вражды, - Аваков провел встречу с главой УПЦ МП Онуфрием и представителем УПЦ КП Евстратием - Цензор.НЕТ 377
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Надо быть полными дурнями, что бы договариваться с мужиками в платьях о сотрудничестве в недопущении религиозной вражды. Без религиозной вражды - нет религии. Так как религия это прежде всего - "МЫ против ИХ". "Мы знаем больше, мы понимаем "священные" каракули правильнее, у нас более стильные шапки, мы дрем глотку по воскресениям каноничнее." и т.д.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДоговорились о сотрудничестве, чтобы не допустить религиозной вражды, - Аваков провел встречу с главой УПЦ МП Онуфрием и представителем УПЦ КП Евстратием
 
 
 
 
 
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