 "По ту линию фронта живут не только враги и наемники", - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Кремль поставил задачу захватить всю Украину, а не отдельные ее территории. Об этом он заявил 12 октября во время торжественных проводов призывников в Мариуполе (Донецкая область), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Мир в обмен на территорию – абсолютная иллюзия и самообман. Не будет ни мира, не территории. Путину нужен не Крым или Донбасс, ему нужна вся Украина. Я выступаю исключительно за освобождение Донбасса дипломатическим путем", – сказал глава государства.
По словам Порошенко, Кремль "легко уничтожал мирное население бомбардировками".
"Украина – не Россия. Мы относимся к другой цивилизации, где ценят человеческую жизнь. Это Кремль под видом защиты русскоязычных в Украине превратил в арену боевых действий территорию, где и проживает большинство таких граждан", – сказал он.
Также президент подчеркнул, что не собирается "превращать Луганск и Донецк в Грозный".
"По ту линию фронта живут не только враги и наемники. Там живут граждане Украины, наши соотечественники. Я никогда не приму решение превратить Донецк и Луганск на Грозный. Это неприемлемо и невозможно. Именно этим мы отличаемся от россиян", – отметил он.
Чем выше ранг -тем больше артистичности...
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... но еще и торговые партнеры.
От тільки б ще тутошніх хахлов, самих упоротих "любітєлей русскава міра, туди в ОРДЛО, хоч на парочку неділь пожити відравляли, от би такий закон прийняти...
У курсе дела... Там - роттердам!
щорічно комуналку підвищують лише на "не окупованій" території
Я заметил, мля, особенно за последние четыре года.
надо всего лишь занять границу
и вся эта гопота без подпитки с мордора
через неделю прекратит сущестВОВАние.
тогда правда уменьшится гешефт у некоторых будкостроителей.
но это уже другая история..
🤣
Нажаль...
Ваш метод, господин торгаш - сдать Крим без единого вистрела, сделать Украину нищей, заставив миллионы украинцев покинуть свои дома в поисках куска хлеба, взорвать все артсклады, уничтожить лучших патриотов Украини в котлах и просрать все достижения Майдана
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Україну визнали найбіднішою країною Європи: дані МВФ
Згідно з даними нового звіту МВФ, Україна є найбіднішою країною Європи, посідаючи 134 місце.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/ukrainu-viznali-najbidnishoyu-krainoyu-evropi-dani-mvf.htm
Зате , в нас , найбагатший Президент ... перамога , чо ... !
В Украине их СЕМЬ:
1. Ринат Ахметов - 5,5 млрд долларов;
2. Константин Жеваго - 1,6 млрд долларов
3. Юрий Косюк - 1,5 млрд долларов
4. Виктор Пинчук - 1,4 млрд долларов.
5. Геннадий Боголюбов, - 1,2 млрд долларов
6. Игорь Коломойский - 1 млрд долларов.и
7. Вадим Новинский -1 млрд долларов.
( Президент Украины Петр Порошенко в список не попадает, т.к. не миллиардер.
За время на посту Президента Украины, состояние Порошенка УМЕНЬШИЛОСЬ с 1,3 миллиарда долларов, до 0,6 миллиардов ( 600 миллионов долларов).
https://glavred.info/economics/493265-forbes-obnarodoval-novyy-reyting-milliarderov-chem-udivila-ukraina.html
Біг-борди ставлять… Певно, для краси…
Той булаву до пуза приміряє…
А той хова судимість у труси…
Хтось з вилами стриба, як навіжений...
Хтось з олігархами посмоктує кальян…
І кожному ті президентські гени
у кумпол б'ють, як Вінницький фонтан!
І кожен з них себе у груди тиця,
та в мікрофон дереться, як баран,
що він є намбер ван від опозиції,
чи то, мовляв, від влади - намбер ван!..
У кожного є ціль красива, й світла.
І кожен знає, де сидить вона.
Та як нам потім видертися звідти,
навряд чи хто із претендентів зна...
Одні і ті ж… Все гладко в них, і гарно…
Лишень при них, нас горе омине!
- П'ять гривень - бакс, як президентом стану!..
- Куб газу - гривня! Виберіть мене!..
І навіть той, хто все просрав наразі,
на другий термін преться все одно!
Хоч мав би вже сидіти у тюрязі,
а не товкти у вуха нам лайно!..
Хоча… Кому це я?! Така вже в нас традиція
одних злодюг приводить до вінця!
І обирати, дивлячись по пиці,
що пика та усім нам обіця!..
..........................................................
Дивився виступ президента вчора…
Предостеріг - без нього нам хана!..
Напевно, вибори, таки, і справді скоро…
Бо запахи «шанелі»… І лайна…
«Крим» - вільна економічна зона, створена на окупованій частині території України (Автономна Республіка Крим і місто Севастополь) згідно з Законом України «Про створення вільної економічної зони "Крим" - як можна щось створювати на окупованій частині території ?
https://goo.gl/1rLhu7
🤑
4 октября в 23:27 ·
Їжте. «Не обляпайтеся». Поки можете...
Вчора Рада (з порушенням регламенту) проголосувала за продовження дії закону «Про особливий статус» ...
А так задействован админ ресурс такой, что и пни овоще оакого не было людей из гоструктур уже на петины поездки сгоняют шо капец, завтра смотрите его в Херсоне.
у него такие обстоятельства ...
Там живут наши враги, а наши люди переехали на материковую Украину.
Вы и воевать до последней капли крови за Донбасс не хотите - говорите мол за Порошенко воевать не будем.
И договариваться с Донбассом не хотите - говорите мол с Москвой договариваться не будем.
Так чего же вы хотите? Вы хотите что бы пришло НАТО и штурмом взяло Донбасс?
необходимо строить новое государство, а даунбас пока пусть кормит
сам себя
Вы и на протесты не выходите. Ну что тут делать?
По словам Климкина в РФ работает 3 (три) миллиона граждан Украины. Мы их не вышлем. Мы им (и их семьям) дадим гражданство и вы избавитесь от ватников. Чемодан-Вокзал-Россия.
на пару с охметом, не проще ему в президенты лнр/днр пойти после пролёта на выборах -?
а может лучше досрочно уйти ?
оттедова с Новым годом, тама ему мысль подсказала, что жители даунбаса могут хоть сорок мильёнов голосов на гора дать, ОиО ему нарисуют, кто проверит ....
вот теперь барыга и мусолит бамбасятскую тему, хорошо наторговал, теперь надеется
с помощью кормильцев на второй срок проскользнуть