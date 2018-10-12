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 Политика Украины
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Все про:война (3103) Порошенко (15570) Путин (24280) Донбасс (17154)

 "По ту линию фронта живут не только враги и наемники", - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что никогда не примет решение превратить Донецк и Луганск на Грозный.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Кремль поставил задачу захватить всю Украину, а не отдельные ее территории. Об этом он заявил 12 октября во время торжественных проводов призывников в Мариуполе (Донецкая область), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Мир в обмен на территорию – абсолютная иллюзия и самообман. Не будет ни мира, не территории. Путину нужен не Крым или Донбасс, ему нужна вся Украина. Я выступаю исключительно за освобождение Донбасса дипломатическим путем", – сказал глава государства.

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По словам Порошенко, Кремль "легко уничтожал мирное население бомбардировками".

"Украина – не Россия. Мы относимся к другой цивилизации, где ценят человеческую жизнь. Это Кремль под видом защиты русскоязычных в Украине превратил в арену боевых действий территорию, где и проживает большинство таких граждан", – сказал он.

Также президент подчеркнул, что не собирается "превращать Луганск и Донецк в Грозный".

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"По ту линию фронта живут не только враги и наемники. Там живут граждане Украины, наши соотечественники. Я никогда не приму решение превратить Донецк и Луганск на Грозный. Это неприемлемо и невозможно. Именно этим мы отличаемся от россиян", – отметил он. 

Источник: https://censor.net.ua/n3091194
 
 
 Топ комментарии
 
Да-да, мы знаем - еще там есть торговые партнеры, переместители грузов и люди, стоящие на блок-постах и не пускающие националистов...
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возможно впервые соглашусь с гарантом..благодаря мудрости руководства страны количество сепаров в Киеве и Донецке практически сравнялось..
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таке враження , що в Києві їх вже навіть більше .
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Да-да, мы знаем - еще там есть торговые партнеры, переместители грузов и люди, стоящие на блок-постах и не пускающие националистов...
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ТАМ ЕЩЕ БИЗНЕС ПАРТНЕРИ КОТОРЫЕ УГОЛЕК ТОЛКАЮТ ПО ЦЕНЕ РОТЕРДАМА
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Там же наши люди ! Будем торговать и воровать вместе !
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уххх а так бы чоколядки бы пошли винтом....................
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"По ту линию фронта живут не только враги и наемники", - Порошенко

Чем выше ранг -тем больше артистичности...
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"По ту линию фронта живут не только враги и наемники", - Порошенко

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... но еще и торговые партнеры.
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"По ту линию фронта живут не только враги и наемники. Там живут граждане Украины, наши соотечественники. ", - отметил он."

От тільки б ще тутошніх хахлов, самих упоротих "любітєлей русскава міра, туди в ОРДЛО, хоч на парочку неділь пожити відравляли, от би такий закон прийняти...

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чуть другое, эстонцы молодцы, закупает противотанковые ракеты на 40 милионов, при том условие - должны иметь возможность уничтожать и таких которые в укрытие и минимум на разстояние 4км + должны быть на вооружение уже у другой страны НАТО.
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Поехал бы Петя, как инкогнито на мальдивы, в Луганск или в Донецк и пожил бы там хотя бы неделю. Сразу спустился бы на землю...
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Сывочолый свиноморд подготавливает населения к возвращению дамбасского гадюшника.
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Граждане Украины оттуда давно выехали, осталась мерзость... за очень редким исключением. Это гетто... Пока не сдохнут - дела не будет.
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"По ту линию фронта живут не только враги и наемники", - Порошенко

У курсе дела... Там - роттердам! "По ту линию фронта живут не только враги и наемники", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9757
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ну а отмена Роттердама черевата нападением торгового партнера.
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що характерно - народ в ОРДЛО не в курсі про вРотердам+ ...в них й досі діють тарифи 2013 року ...
щорічно комуналку підвищують лише на "не окупованій" території
"По ту лінію фронту живуть не тільки вороги і найманці", - Порошенко - Цензор.НЕТ 712
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Такое ощущение, шо вы, кацапье недомытое, сегодня - последний день на цензоре - так гнать.
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Ну так Вротердам же не для тамженаших людей а для украинцев. Не понятно еще, что Петя не раз говорил что тамженашилюди тоесть его люди на дамбасе и ни разу не говорил что наши люди в Украине.
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Как гласит украинская народная поговорка, если Вальцман заговорил о мире - значит будут грабить.
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Да потужни рэрормы наконец то принесли результат!!!! Украина САМАЯ БЕДНАЯ страна Европы. Благодаря этому упырю начиная с "МИЙ МЫРНЫЙ ПЛАН и заканчивая марсианскими миротворцами.
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Да какой нормальный там столько бы выжил? Нет там нормальных! Совсем нет
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Мы относимся к другой цивилизации, где ценят человеческую жизнь. Источник: https://censor.net.ua/n3091194

Я заметил, мля, особенно за последние четыре года.
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да не надо превращать в Грозный.
надо всего лишь занять границу
и вся эта гопота без подпитки с мордора
через неделю прекратит сущестВОВАние.
тогда правда уменьшится гешефт у некоторых будкостроителей.
но это уже другая история..
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Конечно, Хуйло живет с которым Лолита часто созванивается. Мы помним.
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возможно впервые соглашусь с гарантом..благодаря мудрости руководства страны количество сепаров в Киеве и Донецке практически сравнялось..
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таке враження , що в Києві їх вже навіть більше .
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Благодаря тебе Украина становится,как расия.
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"тамженашилюді" (с) - які зневажають Україну , але тим не менш - отримують звідси , як данину , все що їм потрібно !
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...та й тут, в Україні теж ще таких вдосталь....
Нажаль...
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По ту линию фронта живут не только враги и наемники, а еще и торговые партньоры и ФСБшные коллеги.
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"Это не наш метод"
Ваш метод, господин торгаш - сдать Крим без единого вистрела, сделать Украину нищей, заставив миллионы украинцев покинуть свои дома в поисках куска хлеба, взорвать все артсклады, уничтожить лучших патриотов Украини в котлах и просрать все достижения Майдана

-------------------
Україну визнали найбіднішою країною Європи: дані МВФ

Згідно з даними нового звіту МВФ, Україна є найбіднішою країною Європи, посідаючи 134 місце.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/ukrainu-viznali-najbidnishoyu-krainoyu-evropi-dani-mvf.htm
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Україна є найбіднішою країною Європи, посідаючи 134 місце...

Зате , в нас , найбагатший Президент ... "По ту лінію фронту живуть не тільки вороги і найманці", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4179 перамога , чо ... !
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Forbes обнародовал новый рейтинг миллиардеров за 2018 год.
В Украине их СЕМЬ:

1. Ринат Ахметов - 5,5 млрд долларов;
2. Константин Жеваго - 1,6 млрд долларов
3. Юрий Косюк - 1,5 млрд долларов
4. Виктор Пинчук - 1,4 млрд долларов.
5. Геннадий Боголюбов, - 1,2 млрд долларов
6. Игорь Коломойский - 1 млрд долларов.и
7. Вадим Новинский -1 млрд долларов.

( Президент Украины Петр Порошенко в список не попадает, т.к. не миллиардер.
За время на посту Президента Украины, состояние Порошенка УМЕНЬШИЛОСЬ с 1,3 миллиарда долларов, до 0,6 миллиардов ( 600 миллионов долларов).
https://glavred.info/economics/493265-forbes-obnarodoval-novyy-reyting-milliarderov-chem-udivila-ukraina.html
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Мой Президент сделает всем врагам "факью": что это такое не знаю, но слово красиво звучит.
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"По ту линию фронта живут не только враги и наемники, но и торговые партнеры", - Порошенко.
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В повітрі запах виборів гуляє…
Біг-борди ставлять… Певно, для краси…
Той булаву до пуза приміряє…
А той хова судимість у труси…

Хтось з вилами стриба, як навіжений...
Хтось з олігархами посмоктує кальян…
І кожному ті президентські гени
у кумпол б'ють, як Вінницький фонтан!

І кожен з них себе у груди тиця,
та в мікрофон дереться, як баран,
що він є намбер ван від опозиції,
чи то, мовляв, від влади - намбер ван!..

У кожного є ціль красива, й світла.
І кожен знає, де сидить вона.
Та як нам потім видертися звідти,
навряд чи хто із претендентів зна...

Одні і ті ж… Все гладко в них, і гарно…
Лишень при них, нас горе омине!
- П'ять гривень - бакс, як президентом стану!..
- Куб газу - гривня! Виберіть мене!..

І навіть той, хто все просрав наразі,
на другий термін преться все одно!
Хоч мав би вже сидіти у тюрязі,
а не товкти у вуха нам лайно!..

Хоча… Кому це я?! Така вже в нас традиція
одних злодюг приводить до вінця!
І обирати, дивлячись по пиці,
що пика та усім нам обіця!..
..........................................................

Дивився виступ президента вчора…
Предостеріг - без нього нам хана!..
Напевно, вибори, таки, і справді скоро…
Бо запахи «шанелі»… І лайна…
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нічого дивного - "тамженашилюди" і в Криму мешкають -
«Крим» - вільна економічна зона, створена на окупованій частині території України (Автономна Республіка Крим і місто Севастополь) згідно з Законом України «Про створення вільної економічної зони "Крим" - як можна щось створювати на окупованій частині території ?
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Я теперь порохобот, что это такое не знаю, но слово красиво звучит.
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А почему сразу в Грозный? Даунбаситы вместе с кацапами превратили Дебальцево и другие города в Грозный, почему не превратить Донецк в Дебальцево? Кацапы ето такие существа которые любят и уважают силу. Если их отпи*дить хорошенько они еще тебя уважать будут, а если проявишь слабинку так навсегда останешься ничтожеством.
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А смысл Донецк штурмовать , его достаточно обойти , а сепарня сама от туда дрыснет , они все время так делают .
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В Южной Корее посадили четырех президентов-коррупционеров. Украине нужно это повторить.

https://goo.gl/1rLhu7
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Семен Семенченко
4 октября в 23:27 ·


Їжте. «Не обляпайтеся». Поки можете...
Вчора Рада (з порушенням регламенту) проголосувала за продовження дії закону «Про особливий статус» ...
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Так, а ще торгівельні партнери Парашенки
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Обьясните уже этому вору, умному вору, но по ходу и убийце. Хотя не надо ему ничего обьяснять он сам в курсе что крым и донбасс можно вернуть двумя путями экономичским или военным.
А так задействован админ ресурс такой, что и пни овоще оакого не было людей из гоструктур уже на петины поездки сгоняют шо капец, завтра смотрите его в Херсоне.
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он вполне осознанно убивает неугодных руками мусоров, что ему объяснять,
у него такие обстоятельства ...
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Петя сказочник. По ту линию фронта живут нашилюди, готовые грызть глотки украинцам.
Там живут наши враги, а наши люди переехали на материковую Украину.
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Удивляете вы меня, украинцы.

Вы и воевать до последней капли крови за Донбасс не хотите - говорите мол за Порошенко воевать не будем.

И договариваться с Донбассом не хотите - говорите мол с Москвой договариваться не будем.

Так чего же вы хотите? Вы хотите что бы пришло НАТО и штурмом взяло Донбасс?
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для начала надо уволить всех судей, прокуроров и прочих мусоров,
необходимо строить новое государство, а даунбас пока пусть кормит
сам себя
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Тоже вариант. Но тогда нужно выходить на массовые мирные протесты, что бы заставить власть прислушаться к вам. Но украинцы говорят: пока идёт война, масштабные протесты недопустимы.

Вы и на протесты не выходите. Ну что тут делать?
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Для начала просто отгородиться от вас забором и визами. И подготовиться к долгому военному противостоянию с вами-дикой азиатской тоталитарной ордой.
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Я поддерживаю это. Надо визы и забор с РФ.

По словам Климкина в РФ работает 3 (три) миллиона граждан Украины. Мы их не вышлем. Мы им (и их семьям) дадим гражданство и вы избавитесь от ватников. Чемодан-Вокзал-Россия.
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барыга порохло помнит о торговых партнёрах, а главное о бабле, которое мутит
на пару с охметом, не проще ему в президенты лнр/днр пойти после пролёта на выборах -?
а может лучше досрочно уйти ?
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Петя дипломат,с помощью ствола и слова,можно достичь больше,чем просто одним словом.Ничего у тебя не выйдет с дипломатией,если ты не подкрепишь её стволом "По ту лінію фронту живуть не тільки вороги і найманці", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8853
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баригоботи на такі статті не заходять. жодна потвора навіть не лайкнула саму статтю
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"По ту линию фронта живут не только враги и наемники. Там живут также совки, ватники, любители халявы и "русского мира" и просто дебилы. Источник: https://censor.net.ua/n3091194
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Там живут избиратели Бойко - удобного партнера для второго тура президентских выборов. Петруха думает повторить ту же тему, что и Кучма в 1999 году.
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порошенко не даром вялился на мольдивах и проздравлял лохов
оттедова с Новым годом, тама ему мысль подсказала, что жители даунбаса могут хоть сорок мильёнов голосов на гора дать, ОиО ему нарисуют, кто проверит ....
вот теперь барыга и мусолит бамбасятскую тему, хорошо наторговал, теперь надеется
с помощью кормильцев на второй срок проскользнуть
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...грамодянами України вони можуть бути:- коли здадуть зно з української мови,заспівають гімн України,та в кожному окні з'явиться Український прапор...но це ще не все,кожен повинен викласти на подвір'я відтяту кацапську ногу,щоб та мерзота забула усі стежкі в Україну, тільки тоді будемо міркувати що робити...!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"По ту линию фронта живут не только враги и наемники", - Порошенко
 
 
 
 
 
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