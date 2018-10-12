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 Адвокат, пытавшийся дать 20 тыс. долл. взятки сотруднику СБУ, задержан в Днепре. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала в Днепре адвоката на предложения взятки сотруднику СБУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Адвокат, пытавшийся дать 20 тыс. долл. взятки сотруднику СБУ, задержан в Днепре 01

Местный адвокат предложил следователю областного управления СБУ 20 тысяч долларов за содействие в решении вопроса о возвращении бизнесмену техники, изъятой в рамках открытого уголовного производства, и непривлечение к ответственности фигурантов дела. После получения противоправной предложения сотрудник СБУ обратился с соответствующим заявлением в подразделение внутренней безопасности Службы.

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Правоохранители задержали адвоката в центре Днепра согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при попытке передачи всей суммы обещанного "гонорара".

Адвокат, пытавшийся дать 20 тыс. долл. взятки сотруднику СБУ, задержан в Днепре 02

В рамках начатого уголовного производства планируется сообщения задержанному о подозрении по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины и направления в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091193
 
   
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будет теперь СБУшник ездить на Ланасе...)
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Ни хрена себе. За 20 штук закрывают.. А по сколько ж они теперь хотят? Адвокат, пытавшийся дать 20 тыс. долл. взятки сотруднику СБУ, задержан в Днепре - Цензор.НЕТ 6111
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Блин вот ведь герой СБУ деньги не берет при свидетелях
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Видимо сотрудник СБУ будет до конца своих дней локти кусать от безнадеги. Чиновники от министров до самых последних шавок все берут а этот хлопец не взял.Ну и дела.
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Тра' те місто Січеславом назвати. Адвокати в Дніпрі плавають
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Он подумал, что купит только 1-к в не в престижном районе Киева. А это оскорбление! Надо хотя бы на Печерске.
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