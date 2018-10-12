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 Хант поддержал кандидатуру Сенцова на премию Сахарова: Он показал несправедливость, с которой сталкиваются украинские политзаключенные в РФ

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поддерживает кандидатуру незаконно заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова на премию Сахарова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"145-дневная голодовка Олега Сенцова показала ту несправедливость, с которой сталкиваются украинские политзаключенные в России. Я поддерживаю его кандидатуру, выдвинутую Европарламентом на премию Сахарова", - заявил Хант.

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Напомним, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Он содержится в колонии "Белый медведь" на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

28 сентября в пресс–службе управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало–Ненецкому автономному округу сообщили, что Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу на дополнительное обследование и получение консультаций. Учитывая результаты обследования, Сенцову провели "коррекцию лечения", заверили в пресс–службе. Также на сайте ведомства было размещено фото режиссера.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное питание из–за его критического состояния.

Источник: https://censor.net.ua/n3091189
 
   
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Сахаров нового времени...Держись, Олег!
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Тримайся, хлопче! Хуйлу недовго залишилось.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомХант поддержал кандидатуру Сенцова на премию Сахарова: Он показал несправедливость, с которой сталкиваются украинские политзаключенные в РФ
 
 
 
 
 
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