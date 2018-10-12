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 Политика Украины, За рубежом
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 Закон о языке следует передать на проверку в Венецианскую комиссию, - Евросоюз

В Брюсселе настаивают, что закон должен соответствовать конвенциям Совета Европы, в том числе о защите региональных языков и языков меньшинств.

Евросоюз настаивает, что законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" должен соответствовать международным нормам и обязательствам Украины.

Об этом говорится в официальной позиции Евросоюза по этому вопросу, которая была предоставлена в ответ на запрос "Европейской правды", сообщает Цензор.НЕТ.

В Брюсселе отметили, что наблюдают за процессом и знают о принятии Верховной радой закона "О языках" в первом чтении.

Обязательным условием в ЕС считают соответствие нового закона конвенциям Совета Европы, участником которых является украинская сторона.

"Украина должна продолжать выполнять свои международные обязательства, в том числе в рамках Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств", – говорится в комментарии.

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В ЕС подчеркнули, что во время подготовки предложений ко второму чтению украинский парламент должен провести консультации со сторонами, на которые влияет новое законодательство, включая представителей национальных меньшинств.

"Рекомендуем подать законопроект в Венецианскую комиссию для заключения (о соответствии европейским стандартам)", – говорится в комментарии ЕС.

Напомним, 4 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о языке.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто резко раскритиковал языковой закон, заявив, что он является частью частью антивенгерской кампании в Украине. Сийярто пообещал не снимать "блокаду" евроинтеграционных устремлений Украины.

В МИД РФ заявили, что новым законом об украинском языке Киев продолжает "тотальную украинизацию общества вопреки правовым нормам" и "ограничивает права миллионов граждан".

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Источник: https://censor.net.ua/n3091183
 
 
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так закон прошел эту комиссию, да и это должно касаться всех стран, а не только Украины. Назовите хоть одну страну, где имеют гражданство лица не знающие языка. Да и школы такие и их результаты надо рассмотреть в Брюсселе.
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Закон про освіту пройшов перевірку Венеціанської комісії але це не зупиняє угорських шовіністів і вони продовжують знущатися над українцями і Україною.
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Ну як завжди. Мови нацменів на першому місці, тільки не українська.
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законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної"

а какой язык должен или может быть государственным в Украине
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Певно євробюрократи вважають, що в Україні у української мови немає проблем.
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"Украина должна продолжать выполнять свои международные обязательства, в том числе в рамках Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств", - говорится в комментарии. - не ну тута надобно быть очень внимательно и принять с оговоркои что руске язык не является языком миноритета и не является региональным иначе с гарантиой потераите трёх вернеиших союзников, Балтииские страны не будет себе стрелять в ногу.
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Тут другая проблема. В головах европейцев есть конструкция в которой господствующим языком являестся национальный язык государства. До большинства из них не доходит, что в Украине как раз национальный язык находится в подчиненном положении. И испралять нужно перекос совсем в другом месте. На переговорах надо предьявить статистику. 60 70 % городов русскоязычные. На закарпатье венгры вообще не владеют украинским. А на русском шпрехают.
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нам нужно в Венгрии создать свою политическую партию, привести её к власти, и таким образом нейтрализовать радикальных йобиков.. в Венгрии есть крупная украинская община
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакон о языке следует передать на проверку в Венецианскую комиссию, - Евросоюз
 
 
 
 
 
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