 Порошенко - новобранцам: Призывников на фронт отправлять не будут

"Несколько лет назад я принял решение, и сегодня еще раз заявляю здесь, перед вашими родителями… призывники на фронт не отправляются. Еще раз хочу вас в этом заверить и вас, дорогие новобранцы", - сказал П.Порошенко в ходе церемонии торжественных проводов призывников в ряды Вооруженных сил Украины в Мариуполе Донецкой области вечером в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он подчеркнул, что задание призывников – научиться защищать государство.
П.Порошенко отметил, что в текущем году будут проходить службу в рядах Вооруженных сил почти 500 юношей из Донецкой области
После принятия присяги, он уже солдат!
Пока едете в часть или учебку никакого фронта.... - примете присягу, то извиняйте...
на его брехню
Ніч п'ятниці не для ФБ-серфінгу зазвичай - запізно для дописів, які б мало побачити широке коло людей, втім. Це по гарячих слідах, що називається.
Запросив мене сьогодні на поговорити Сергій Громенко в ефір Крым Реалии. Ясна річ, про однострій, зміни у війську, що важливіше - сухпай їстівний, чи усвідомлення навіщо воюєш і за що.
І от коли торкнулися почесних імен і труднощів просування процесу, упізнаваності історичних персонажів широкими масами, сказав я, що почесне найменування має "зайти", "торкнути". А для цього треба докласти зусиль. Не лише наших - хто просуває ребрендинг ЗСУ, а й зусиль з боку військових
Так, справді, є частини ЗСУ, яким "та відчепіться"… є такі, що "нє, наша ідея краще, хочу бути Царицею Морською"…
А є ті, що не лише самостійно "розкурили фішку", не лише самі пішли до істориків і вийняли з них душу та інформацію. Ні, вони, отримавши базовий пакет символіки, покрутили то всьо та сказали: "малавата будєт…" ©. Мовляв, хочемо ще, що там у вас є? Ну, звісно, ми відгукнулися, типу, хочете плюшек, їх у нас є. І пішло-поїхало: кулони, вимпели, сувенірні прапорці, банер із символікою бригади (щоб висів задніком в радіостудії під час ефіру), коїн комбрига… Мало?
Ок, можете наносити свою бригадну емблему трафаретом на техніку! Татухи?! Так, можна.
Чи слід говорити, що сторінка бригади у ФБ забрендована вздовж і впоперек? Причому не разово. Я не знаю, хто саме відповідальний за візуальну комунікацію організму, але все по уму - і на свята тематичні картинки з емблемою, і "шапка" з контактними телефонами забрендована, і світлини з комбригом та прапором когось з волонтерів чи знайомих…
Я до чого?
Говорячи про те, що в МО провисає комунікація та популяризація, що у військовій освітянській історичній площині павутиння поросло (в порівнянні з тим, як має бути), що брендінгом ЗСУ ніхто серйозно не займається…
Так от поруч із цим оберемком проблем є доказ: візьми та зроби - зроби себе сам. «Холоднйи Яр» бере та робить себе сам. Брендовою піхотною частиною ЗСУ. Про них потім будуть книжки писати, як зараз про Чорних Запорожців, от побачите.
Тобто, тут немає фантастики? Ні.
Це можна робити навіть силами особового складу? Так.
ЯК?!?!? Спитайте у 93-ї.
Будь як «Холодний Яр»
В.Гайдукевич
Остальным были предложены сияющие перспективы свободного общества, борьбы с бюрократией и прочие бла-бла-бла.
Как обычно, понять, когда нам врут, а когда делают официальное заявление, решительно невозможно.
🤑
http://finbalance.com.ua/news/MVF-viznav-Ukranu-naybidnishoyu-kranoyu-vropi---zvit
о така, мля, стабільність..
Петра несло..
Слеза катілась..
А на груди... свєтілось.. ордена...
забанят, мля!!
Мантри вже остогидли...
🤑