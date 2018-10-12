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 Политика Украины
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 Порошенко - новобранцам: Призывников на фронт отправлять не будут

Президент Украины Петр Порошенко остается верным своему обещанию не посылать военнослужащих срочной службы на фронт.

"Несколько лет назад я принял решение, и сегодня еще раз заявляю здесь, перед вашими родителями… призывники на фронт не отправляются. Еще раз хочу вас в этом заверить и вас, дорогие новобранцы", - сказал П.Порошенко в ходе церемонии торжественных проводов призывников в ряды Вооруженных сил Украины в Мариуполе Донецкой области вечером в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что задание призывников – научиться защищать государство.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Порошенко посетил передовые позиции ВСУ на Донбассе и вручил награды морпехам: "Спасибо за безупречную службу в непростые времена". ФОТО

П.Порошенко отметил, что в текущем году будут проходить службу в рядах Вооруженных сил почти 500 юношей из Донецкой области

Источник: https://censor.net.ua/n3091181
 
   
 Топ комментарии
 
Призывник - тот кого призвали в армию.
После принятия присяги, он уже солдат!
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Люля сегодня в Житомире через черный ход от людей убегала...
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та да..формально нет, но на практике аж бегом..
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Люля сегодня в Житомире через черный ход от людей убегала...
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а чого так, коляска не спрацювала
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вспомним, как пеця ускорялся, когда ему студент вопрос задал ?
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Призывник - тот кого призвали в армию.
После принятия присяги, он уже солдат!
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Альфред Соломонович - Петра Лексеевич применил хитрость древнего народа....

Пока едете в часть или учебку никакого фронта.... - примете присягу, то извиняйте...
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есть такая профессия Родину защищать. Вот только молодые, не пожившие идут в Небесную....
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А что такое *Родина*? Ето слово придумали евреи которые не хотили платить военным деньги за охрану своих заводов и фабрик.
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та да..формально нет, но на практике аж бегом..
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из барнаула ехать дорого. Ну разве что призовут, тогда и до сирии можно доехать
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порошенко хорошо общается с рабами , у которых нет права ответить ему
на его брехню
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Порошенко - новобранцам: Призывников на фронт отправлять не будут - Цензор.НЕТ 5225

Ніч п'ятниці не для ФБ-серфінгу зазвичай - запізно для дописів, які б мало побачити широке коло людей, втім. Це по гарячих слідах, що називається.
Запросив мене сьогодні на поговорити Сергій Громенко в ефір Крым Реалии. Ясна річ, про однострій, зміни у війську, що важливіше - сухпай їстівний, чи усвідомлення навіщо воюєш і за що.
І от коли торкнулися почесних імен і труднощів просування процесу, упізнаваності історичних персонажів широкими масами, сказав я, що почесне найменування має "зайти", "торкнути". А для цього треба докласти зусиль. Не лише наших - хто просуває ребрендинг ЗСУ, а й зусиль з боку військових

Так, справді, є частини ЗСУ, яким "та відчепіться"… є такі, що "нє, наша ідея краще, хочу бути Царицею Морською"…
А є ті, що не лише самостійно "розкурили фішку", не лише самі пішли до істориків і вийняли з них душу та інформацію. Ні, вони, отримавши базовий пакет символіки, покрутили то всьо та сказали: "малавата будєт…" ©. Мовляв, хочемо ще, що там у вас є? Ну, звісно, ми відгукнулися, типу, хочете плюшек, їх у нас є. І пішло-поїхало: кулони, вимпели, сувенірні прапорці, банер із символікою бригади (щоб висів задніком в радіостудії під час ефіру), коїн комбрига… Мало?
Ок, можете наносити свою бригадну емблему трафаретом на техніку! Татухи?! Так, можна.
Чи слід говорити, що сторінка бригади у ФБ забрендована вздовж і впоперек? Причому не разово. Я не знаю, хто саме відповідальний за візуальну комунікацію організму, але все по уму - і на свята тематичні картинки з емблемою, і "шапка" з контактними телефонами забрендована, і світлини з комбригом та прапором когось з волонтерів чи знайомих…
Я до чого?
Говорячи про те, що в МО провисає комунікація та популяризація, що у військовій освітянській історичній площині павутиння поросло (в порівнянні з тим, як має бути), що брендінгом ЗСУ ніхто серйозно не займається…
Так от поруч із цим оберемком проблем є доказ: візьми та зроби - зроби себе сам. «Холоднйи Яр» бере та робить себе сам. Брендовою піхотною частиною ЗСУ. Про них потім будуть книжки писати, як зараз про Чорних Запорожців, от побачите.
Тобто, тут немає фантастики? Ні.
Це можна робити навіть силами особового складу? Так.
ЯК?!?!? Спитайте у 93-ї.
Будь як «Холодний Яр»
В.Гайдукевич
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Не кожного строковика будуть охороняти в Краматорську так, як охороняли найпотужнішого мінометника ЗСУ..
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Угу. Пете поверить себя на*бать. Януковоща выгнал с лозунгами про европейские ценности и свободу украинцам, а сам взял и отменил контрактную армию и ввел рабство.
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Для любителей стабильности сегодня день отличных новостей: стабильное погружение в болото продолжится без происшествий. Готовьте карманы.

Остальным были предложены сияющие перспективы свободного общества, борьбы с бюрократией и прочие бла-бла-бла.

Как обычно, понять, когда нам врут, а когда делают официальное заявление, решительно невозможно.
🤑
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МВФ визнав Україну найбіднішою країною Європи, - звіт
http://finbalance.com.ua/news/MVF-viznav-Ukranu-naybidnishoyu-kranoyu-vropi---zvit
о така, мля, стабільність..
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мда, вот система пунктов при поступление в вузы или при поиске молодыми высоко оплачиваемой работы, шансы в разы ниже а в некоторых професиях вообще не возможны без пунктов которые дают армеиская служба, но это например в загневающей Норге, а в Украине система блатов, друзей и кумства - вот если смогли бы это поломать и то будет ок на процентов 70. Кстати, что то подобное и в Израиле.
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Почему тогда в статистике погибших большинство 18-20ти летние? Да и о каком фронте речь? У Пети раздвоение личности? Украина нискем не воюет но почему то каждый день погибшие и раненные.
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вербуют во время срочной службы и на фронт..формально контрактники..
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Ну фронта как и войны у нас нету. А что такое срочная служба? Пете нужны срочно сторожа на охрану своего завода?
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Для етого есть слуги. Отсюда и слово- служить или прислуживать.
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призывники..приезжает покупатель, скажем, в "Десну" и расчёсывает пацанву, мол чего тут штаны протираете, на востоке 10 грн косарей в месяц и полная грудь медалей и прочия ништяки..будете первым хлопцем на селе..пацанва ведётся..отсюда 18-20 летние 200-е..
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Вот я и говорю что в Украине рабство. Приезжает покупатель, выбирает себе лучших рабов, которые посильнее, с здоровыми зубами, не изношенными копытами... Такое лет 300 назад в страшном сне снилось, а сейчас как бы ето норма жизни. Так почему не пойти служить в порохоботные войска. Порохоботы хвастаются что у них заплата 500-1000у.е. в месяц.
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у него раздвоение совести...если таковая в нем вообще имеется
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верните гражданство Саакашвилиhttps://petition.president.gov.ua/petition/47340
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Пятница. На выходные домой отпускают.
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НАТОвский полигон в Яворове Львовской области ждёт новобранцев
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А если срочника теми или иными методами "убедят" подписать контракт?)
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КацаПсины плешивого,вы чего так паритесь*??? Порошенко - новобранцам: Призывников на фронт отправлять не будут - Цензор.НЕТ 5859
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Министро труда РАБссиянского города Саратов Наталья Соколова говорит что рююскаму Быдлу хватит 3 500 руб.в месяц..
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Нююю, і тисчі кожен день...
Петра несло..
Слеза катілась..
А на груди... свєтілось.. ордена...

забанят, мля!!
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осенью 1965 года я попал в учебку на 6 месяцев по окончании которой присвоили звание сержант и специалист 3 класса....,хотя технику дохлую видел только на полигоне на тренажерах... Порошенко - новобранцам: Призывников на фронт отправлять не будут - Цензор.НЕТ 2277 ....
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Вы определитесь уже, сколько вам лет - 45 или 70?)
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Призвали хлопчика с села. Попал в Нацгвардию. Прослужил полгода. Все єто время склоняли к подписанию контракта как могли. Для тех, кто упирается создаются невіносимьіе условия - их просто уничтожают физически и морально. Хлопец не вьідержал - подисал. И вот он уже не полугодовальій "слон", а контрактник, йопта, коммандос почтишо.
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з язика зняв... те саме паралельно писав.
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Чув скарги батьків строковиків, що їх просто намагаються переконати підписати контракт (мотивуючи високою зарплатою). А, коли контракт підписав - не передову.
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Почитайте Конституцию мистер Президент. И выходите из запоя. Займитесь вашими обещаниями побороть коррупцию. Посадите 5 верных друзей по сингапурскому варианту. У вас осталося меньше полгода. Может это вам поможет не кончить так как ваш предшественник.
Мантри вже остогидли...
🤑
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко - новобранцам: Призывников на фронт отправлять не будут
 
 
 
 
 
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