 Силы ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над Лисичанском, летевших в сторону НПЗ. Оба сбиты, - ООС (обновлено)

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "Оба БПЛА были идентифицированы как ударные и несущие угрозу жизни и здоровью мирных жителей. Было принято решение на применение средств ПВО. В результате отражения воздушной атаки один беспилотный летательный аппарат противника был сбит, второму удалось вернуться на неподконтрольную территорию.

Поражение воздушной цели состоялось на высоте 2000 метров. Во время поражения никто из гражданского населения не пострадал. Этот случай еще раз подтверждает цинизм и наглость врага. Ведь именно в эти дни в Лисичанске и Северодонецке проходят праздничные мероприятия ко Дню защитника Украиныц".

Позже в пресс-центре штаба ООС обнародовали уточненную информацию, что были сбиты оба летательных аппарата.

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