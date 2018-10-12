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Все про:беспилотник (583) Лисичанск (109)

 Силы ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над Лисичанском, летевших в сторону НПЗ. Оба сбиты, - ООС (обновлено)

Утром, 12 октября, дежурными средствами противовоздушной обороны ОТУ "Север" были обнаружены 2 беспилотных летательных аппарата, которые пересекли линию разграничения и двигались в направлении Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "Оба БПЛА были идентифицированы как ударные и несущие угрозу жизни и здоровью мирных жителей. Было принято решение на применение средств ПВО. В результате отражения воздушной атаки один беспилотный летательный аппарат противника был сбит, второму удалось вернуться на неподконтрольную территорию.

Поражение воздушной цели состоялось на высоте 2000 метров. Во время поражения никто из гражданского населения не пострадал. Этот случай еще раз подтверждает цинизм и наглость врага. Ведь именно в эти дни в Лисичанске и Северодонецке проходят праздничные мероприятия ко Дню защитника Украиныц".

Позже в пресс-центре штаба ООС обнародовали уточненную информацию, что были сбиты оба летательных аппарата. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обломки ракеты от ЗРК "ОСА" упали на территорию школы в Лисичанске: пострадавших нет, дети эвакуированы, - Денисова. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3091178
 
   
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там же Лисичанское НПЗ кажется работает..
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ну надо отрабатывать на практике навыки Синего неба.
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Шкода що не двох збили..Але вже радує те,що ППО відновлюється на ділі і це приносить результат.
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вы знаете, даже такой пессимист как редактор этого ресурса отмечает, что перемены на лицо. Только слепой не увидит.
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"Позже в пресс-центре штаба ООС обнародовали уточненную информацию, что были сбиты оба летательных аппарата. " читайте до конца.внимательнееИсточник: https://censor.net.ua/n3091178

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Хорошо, но дорого "осой" по пепелацам стрелять Силы ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над Лисичанском, летевших в сторону НПЗ. Один сбит, - ООС - Цензор.НЕТ 200
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я бы так не утверждал."дорого" это когда не удалось сбить виманы и они подожгли НПЗ. Вот это дорого.Да и стоимость ударных виманов не такая уж маленькая.
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Это относительно недорогая ракета.
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Этот случай еще раз подтверждает цинизм и наглость врага. - когда уже в Украине поймут , что русский мир , это нацисткая человеконенавистная идеология ? Убивать людей , для этих варваров дикарей большое удовольствие .
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вот пи*дуны!!!!!!!!!! щяс, "русские ударные беспилотники" полетят бомбить...собственность КУМА путина!!!!!!!!!! ВЫ ТАМ КАКИЕ ГРИБЫ КУШАЕТЕ??!!!!!!!
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Угомонись. У мертвечука в ростовской области НПЗ. Как говорится-"чув дзвiн,не знає де він"
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вранье, одного сбили , другой улетел, на электомоторе удрал от ракеты?....... идет подготовка отмазки Ични,не более Силы ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над Лисичанском, летевших в сторону НПЗ. Оба сбиты, - ООС - Цензор.НЕТ 8511
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У Украины под боком тварьё круче,чем у Израиля. Ничего. Они справляются. Чем мы хуже?
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Хамаз, кажется, у арабов, а не у израильтян. Или я что-то перепутала ? Силы ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над Лисичанском, летевших в сторону НПЗ. Оба сбиты, - ООС - Цензор.НЕТ 2701
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https://newsone.ua/news/accidents/v-lisichanske-chast-rakety-osa-upala-okolo-shkoly-.html
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Эта статья появилась еще днем.А ту,которую,комментируем -отмазка.
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Канал Вадика Рабиновича - самый честный канал в мире!
Статья про обломки в Лисичанске уже была сегодня на ЦН.
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Если Ху.ло ТУ-22 решит на нас направить, то и он упадет где-то ибо тяжелее воздуха. Радуйся, что это не "Союз", а то кацапы могут...
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на ньюзван ссылка??? Сили ППО атакували два ударні безпілотники терористів над Лисичанськом, що летіли в бік НПЗ. Обидва збито, - ООС - Цензор.НЕТ 3171Это для кацапов.В Украине не конает
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Владельцем "Роснефти" в Украине станут структуры Медведчука - СМИ https://www.epravda.com.ua/rus/news/2016/04/11/589068/
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А с чего вы взяли, что это от сепаров или русни безпилотники? Тут с такими ценами на бензин и граждане Украины готовы уничтожить НПЗ.
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Звичайно що скромність прикрашає , але це вже занадто. Точно знаю , щл збили 100500 штук.
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жопой на диване он перебувае.Войну только по телевизору видел.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСилы ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над Лисичанском, летевших в сторону НПЗ. Оба сбиты, - ООС (обновлено)
 
 
 
 
 
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