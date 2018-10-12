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 Скоро у нас не будет хватать прокуроров, чтобы обеспечивать участие во всех судебных заседаниях, - САП

В штате Специализированной антикоррупционной прокуратуры сейчас работает около 40 прокуроров, которых скоро не будет хватать, чтобы обеспечивать участие во всех заседаниях.

Об этом на брифинге заявил прокурор САП Виталий Кравец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Штат САП ограничен, только четыре десятка человек, и скоро у нас элементарно не будет хватать прокуроров, чтобы обеспечивать участие во всех заседаниях. Сейчас мы и так все чаще сталкиваемся с проблемой, когда мы должны выбирать, на какое заседание нам идти, а в каком просить суд отложить рассмотрение", - сказал Кравец.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091177
 
 
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только не переведите не хватку спецов в русло плохой зарплаты.
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Надо им зарплаты добавить и молоко за вредность давать.
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А выпусника вуза слабо под бдительным контролем поставить?? именно так сделал Саакашвили и нечего 100% работает посей день
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Устройте набор всех желающих, после их проверки проведите для них двухмесячные юридические курсы - и на работу...
А если это скыглення для выбивания еще более "достойной" зарплаты - тогда идите лесом...)))
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