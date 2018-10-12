 Скоро у нас не будет хватать прокуроров, чтобы обеспечивать участие во всех судебных заседаниях, - САП

Об этом на брифинге заявил прокурор САП Виталий Кравец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Штат САП ограничен, только четыре десятка человек, и скоро у нас элементарно не будет хватать прокуроров, чтобы обеспечивать участие во всех заседаниях. Сейчас мы и так все чаще сталкиваемся с проблемой, когда мы должны выбирать, на какое заседание нам идти, а в каком просить суд отложить рассмотрение", - сказал Кравец.

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