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 Совет Европы подготовит свой бюджет на 2019 год без учета взноса России, - Ягланд

В июне 2019 года РФ могут попросить покинуть Совет Европы.

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд дал распоряжение представителям стран-членов СЕ готовить бюджет организации на 2019 год без учета финансового взноса России. Об этом генсек сообщил сегодня, 12 октября, в Страсбурге, во время встречи с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую службу "Deutsche Welle".

"Говорят, что Совет Европы вроде бы умоляет Россию о деньгах. Это неправда. Дело не в бюджете, а в том, принадлежит ли Россия к европейской семье наций или нет?", – сказал генсек.

Турбьерн Ягланд подчеркнул, что проблема в отношениях Совета Европы с Россией "приобрела срочный характер". В июне 2019 года истекает два года, на протяжении которых Россия не выплачивает взносы в бюджет организации. Согласно статье 9 Устава Совета Европы, Комитет министров имеет право лишить Россию права представительства в исполнительном органе СЕ, "после чего РФ попросят уйти из организации".

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Впрочем, Ягланд считает, что еще не поздно начать диалог между Москвой и Советом Европы.

По словам генсека, финансово Совет Европы готов к тому, что Россия и дальше не будет платить взносы в организацию. Взнос РФ в бюджет СЕ – около 33 миллионов евро. Это примерно 8 процентов от общего бюджета организации, который составляет 466 миллионов евро.

Причиной, из-за которой активизировалась дискуссия о праве России оставаться в рядах СЕ, стало решение осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отложить рассмотрение резолюции об изменениях процедуры введения санкций против национальных организаций. Документ мог бы обеспечить возвращение депутатов Госдумы РФ в ПАСЕ в январе следующего года.

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После оккупации Россией Крыма в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса. В знак протеста Россия не принимает участие в сессиях ПАСЕ с 2016 года, а в июне 2017 года прекратила выплачивать взносы в бюджет СЕ. Российские власти заявили, что возобновят исполнение своих финансовых обязательств, когда права делегации РФ в ПАСЕ будут возобновлены в полном объеме.

Источник: https://censor.net.ua/n3091175
 
   
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Бедный Совет Европы, что же они кушать будут без кацапских взносов?
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Ничего.
Главное, что рашка существенно пополнила семейные бюджеты, некоторых европейских политиков.
Поступив по старому, но проверенному принципу "копейка, рубль бережет"...

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Без учета существования рахи на планете Земля Совет Европы подготовит свой бюджет на 2019 год без учета взноса России, - Ягланд - Цензор.НЕТ 7886
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Не принадлежит и Европа в ней НЕ нуждается.
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вот и чудненько, пусть сразу верстают бюджет до 2025г. пока хуйло ласты не склеит.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСовет Европы подготовит свой бюджет на 2019 год без учета взноса России, - Ягланд
 
 
 
 
 
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