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 CБУ разоблачила экс-замглавы Высшего Хозсуда на финансировании террористических организаций "Л/ДНР". ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках начатого уголовного производства разоблачили бывшего заместителя председателя Высшего Хозяйственного суда на финансировании террористических организации "Д / ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что во время пребывания в должности злоумышленник за неправомерное вознаграждение "влиял" на вынесение необходимых заказчикам судебных решений. Для легализации полученных средств судья через доверенных и подставных лиц, в частности, скупал бизнес объекты и коммерческую недвижимость на временно оккупированных террористами территориях Донетчины. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что коммерческие структуры подконтрольные бывшему заместителю председателя суда регулярно платили налоги и сборы так называемым официальным ведомствам террористов. В одном из помещений, приобретенных судьей в Донецке, было размещено подразделение фейкового "центробанка "ДНР", -говорится в сообщении.

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"Во время санкционированных следственных действий в Киеве по адресам проживания злоумышленника, других фигурантов дела и их офисах правоохранители изъяли документацию и носители информации, которые могут свидетельствовать о причастности злоумышленников к совершению коммерческих сделок на территории ОРДЛО и финансированию террористов", - добавили в ведомстве.

Сотрудники СБУ также изъяли более 210 тысяч долларов США, более чем 11 тысяч евро и более 230 тысяч гривен. По одному из адресов фигурантов дела оперативники спецслужбы обнаружили и самого бывшего заместителя председателя Высшего суда.

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CБУ разоблачила экс-замглавы Высшего Хозсуда на финансировании террористических организаций Л/ДНР 01

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (Финансирование терроризма). 

Источник: https://censor.net.ua/n3091174
 
   
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А вуха чоколатного зайки аж випирають..
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как бы они не вышли по следу на Банковую и торговых партнеров......
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Что тут удивительного.Большая часть судей финансирует лугандонию и являются врагами Украины .Это видно по приговорам которые они выносят выпуская врагов и сажая патриотов.
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Як на мене, то всі без винятку т.з. "судді" України в той чи інший спосіб працюють на лугандонію, убиваючи в людях відчуття справедливості, і даваючи гівну безкарність. Хіба тільки дідусь Лінч зараз в Україні був би на часі, але то викличе велике занепокоєння в Европі.
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Дедушка Линч пусть временно отдохнет - а начать можно с введения выборности судей на короткий срок и рассмотрения дел против судей только судом присяжных...
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верните гражданство Саакашвилиhttps://petition.president.gov.ua/petition/47340
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Цензор.НЕТНовостиОбществоCБУ разоблачила экс-замглавы Высшего Хозсуда на финансировании террористических организаций "Л/ДНР". ФОТО
 
 
 
 
 
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