 В РПЦ предлагают низложить патриарха Варфоломея и создать свои приходы и епархии в Константинополе

Член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков предложил лишить Вселенского патриарха Варфоломея сана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По мнению священника, эта ответная мера естественно вытекает из ситуации, сложившейся после решений Константинополя поддержать создание поместной автокефальной церкви в Украине.
"Ввиду отпадения бывшего Константинопольского патриархата от Церкви создать епархии и приходы РПЦ на территории Турции, включая Стамбул", – пишет отец Андрей в своем фейсбуке.
Кроме того, он предлагает созвать в Москве чрезвычайный Всеправославный Собор для низложения патриарха Варфоломея и членов его Синода.
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Также священник предлагает разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, "анафематствовать ересь восточного папизма, включая лжеучение о праве Стамбульского епископа на отмену и пересмотр анафем".
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По мнению священника, следует также объявить, что Константинопольский патриархат "учинил раскол, вошел в общение с анафемой и сам подпал под нее".
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.
Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.
Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.
В РПЦ в ответ заявили, что собираются разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
Церква-домовина
Розвалиться... а з-під неї
Встане Україна
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить
І помоляться на волі
Невольничі діти.
На очереди третий рим москаликов.
Верною дорогой идете, тАвАрищи.
Здоровья Варфоломею и сил противостоять мордору!!
Андрей Вячеславович Новиков (род. 1976), протоиерей, до апреля 2014 года был секретарем Одесской епархии, клириком Одесского Успенского кафедрального собора, член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, член Синодальной Библейско-Богословской комиссии РПЦ, публицист. Родился 27 июня 1976 года в городе Одессе
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По окончании академии состоял сотрудником Синодального Отдела Украинской Православной Церкви по взаимодействию с вооружёнными силами и другими военными формированиями Украины.
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С 21 мая 2014 года - настоятель Храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве.