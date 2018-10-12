 Наемники обстреляли из артиллерии и БМП позиции возле Новолуганского, под Троицким и Светлодарском били из минометов, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Новоалександровка, Троицкое, Светлодарск, Новолуганское, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово и Лебединское.
Опорные пункты наших войск вблизи Новолуганского оккупанты обстреляли из артиллерии калибра 100 мм и вооружения боевых машин пехоты. По позициям у Троицкого и Светлодарска противник применял минометы 82-го калибра.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.