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 Наемники обстреляли из артиллерии и БМП позиции возле Новолуганского, под Троицким и Светлодарском били из минометов, - пресс-центр ОС

В течение дня, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 3 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Новоалександровка, Троицкое, Светлодарск, Новолуганское, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово и Лебединское.

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Опорные пункты наших войск вблизи Новолуганского оккупанты обстреляли из артиллерии калибра 100 мм и вооружения боевых машин пехоты. По позициям у Троицкого и Светлодарска противник применял минометы 82-го калибра.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Также читайте: "Гиацинт-Б", "Грады", "Гвоздики", гаубицы Д-30: ОБСЕ опубликовала перечень неотведенной техники наемников РФ на Донбассе

Источник: https://censor.net.ua/n3091167
 
 
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а вы их со всего что в наличии утихомирьте. Приказ надо выполнять
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да как они посмели???? ведь петя... "подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе".
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Ето Петины нашилюди и украинцы. Давайте договаривайтесь с ними мирным путем. Иконы в руки и вперед с ними договариваться о миролюбном плане.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники обстреляли из артиллерии и БМП позиции возле Новолуганского, под Троицким и Светлодарском били из минометов, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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