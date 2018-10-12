 За счет возвращенных средств в Украине строят 184 общежития для 23 тыс. военных, - Порошенко

Об этом 12 октября во время торжественного провода призывников в Мариуполе (Донецкая область) заявил президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "112 Украина".
"С 2016 по 2018 год на контрактную службу в Украине пришли более 130 тыс. добровольцев. В следующем году я распорядился на 37% увеличить денежное обеспечение контрактников. Уже сейчас за счет средств, которые были конфиксованы у тех, кто украл их в прошлом у государства, строятся 184 общежития для 23 тыс. человек", – отметил глава государства.
Порошенко добавил, что сейчас Украина взяла курс на на профессионализацию армии и увеличение ее контрактной составляющей. "Все, кто идут на фронт – добровольцы. Но мы вернули призыв для того, чтобы каждый юноша мог научиться защищать Родину. Я обещал и держу слово, что никто из призывников не примет участия в операции Объединенных сил", – сказал президент.
Взорвут еще...., потому что Муженко и других лизунов не меняют...
А кто слушал речь Петро Порошенко во время ежегодного Послания к ВР? А кто обратил внимание на фразу: "…Крім того, планується інший соціальний проект - компактні квартири для сержантів…"?
Ага, вот именно. Проект готов. И первые площадки выбраны. И список утвержден. И финансирование запланировано.
В начале следующего года мы синхронно начнем строить 28 домов для сержантского корпуса. Это 1 500 квартир, сразу и синхронно. Да, небольшая или, звучит феншуйнее, компактная квартира-студио. Но уже квартира. Для сержантов взводного и ротного уровня. Не ниже и не выше. Стал на посаду - въехал в квартиру.
28 домов. И это только первая часть плана, рассчитывая на существующие прогнозы финансирования армии в следующем году. А если получится получить бОльший бюджет, то и больше.
И что, кто в это сейчас верит? Ну, наша команда уже верит, просто по той причине, что мы не говорим - мы строим.
А вы сначала постройте, а вы сначала сдайте, ко-ко-ко.
Не-а, не было торжественной церемонии первого кирпича или первой лопаты раствора. Заехали на площадку в середине рабочего дня. На №94 тогда уже начали кладочные работы, №95 была на этапе монтажа фундаментных блоков, №96 на этапе котлована. А вот №97-101 были только в виде геодезической привязки. И все.
Это было 4 месяца назад.
Год назад этот проект начинался в виде первых решений и бумаг, и нужно было принимать стратегические решения. Просто повысить зарплату, размазав тонюсеньким слоем на всех? Купить 1000 квартир, отчитаться о рекордных темпах, но снова уткнуться в отсутствие жилья для контрактников? Строить "классические" казармы и не тратить деньги на удобства, давя массой?
Стратегическое решения о начале строительства комфортабельных общежитий было принято тогда. Понимание того, что это самое большое армейское строительство за все годы независимости, пришло позже.
Ровно 4 месяца назад там был пустырь и первые ряды кирпичей на одном из восьми общежитий. Сейчас там уже видно очертания микрорайона, и начинаются геодезические работы по разметке участков следующего этапа - 4-хэтажные дома с квартирами для сержантского корпуса. И так по всей стране - сотни общежитий для контрактников, многие десятки домов для сержантов. Во второй половине следующего года начнется третий этап - многоквартирные штатно-должностные дома для офицеров.
Да, у нас #ничегонеменяется.