 За счет возвращенных средств в Украине строят 184 общежития для 23 тыс. военных, - Порошенко

Об этом 12 октября во время торжественного провода призывников в Мариуполе (Донецкая область) заявил президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "112 Украина".

"С 2016 по 2018 год на контрактную службу в Украине пришли более 130 тыс. добровольцев. В следующем году я распорядился на 37% увеличить денежное обеспечение контрактников. Уже сейчас за счет средств, которые были конфиксованы у тех, кто украл их в прошлом у государства, строятся 184 общежития для 23 тыс. человек", – отметил глава государства.

Порошенко добавил, что сейчас Украина взяла курс на на профессионализацию армии и увеличение ее контрактной составляющей. "Все, кто идут на фронт – добровольцы. Но мы вернули призыв для того, чтобы каждый юноша мог научиться защищать Родину. Я обещал и держу слово, что никто из призывников не примет участия в операции Объединенных сил", – сказал президент.

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