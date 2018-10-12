EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, За рубежом
  13989  71
Материалы по теме:
Все про:Песков (859) Порошенко (15570) Донбасс (17154) операция Объединенных сил (615)

 Нас там нет, - в Кремле отреагировали на разрешение Порошенко отвечать российским боевикам любым оружием

Пресс-секретарь Путина заявил, что Россия не является стороной конфликта и не может вмешиваться в происходящее на Донбассе.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в очередной раз заявил о том, что "Россия не является стороной конфликта в Донбассе", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС. Таким образом в Кремле отреагировали на приказ Порошенко отвечать всем имеющимся оружием на обстрелы со стороны поддерживаемых Россией боевиков группировок "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.

"Россия не сторона конфликта (на Донбассе, – ред.), поэтому только может выразить сожаление из-за шагов Киева, которые ведут к напряженности", – сказал Песков в ответ на вопрос, последует ли какая-либо реакция Москвы на приказ Порошенко.

11 октября, выступая перед участниками межнациональных военных учений "Чистое небо-2018", Порошенко приказал руководителям операции Объединенных сил на Донбассе отвечать на обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований всеми возможными силами и средствами. Вместе с тем украинские военные не должны поддаваться на провокации боевиков, сказал президент. Он добавил, что требует не сдавать ни клочка украинской земли и выполнять сегодняшнюю просьбу и приказ, ведь необходимо сохранить жизнь каждого украинского военнослужащего. Перед этим на Донбассе в результате боевых действий погибли четверо украинских военных, и еще трое получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3091160
 
 
 Топ комментарии
 
«Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется». В.Путин *** Куда вы можете прыгнуть?! Вы за 100 лет не смогли себя ни накормить, ни одеть, ни обуть. У вас нет лекарств, автомобилей, компьютеров. У вас до сих пор на заводах станки, которые вы утащили из Германии! Прыгнут они!
 показать весь комментарий
 
Как этот придурок похож на туалетный ершик))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как этот придурок похож на туалетный ершик))
 показать весь комментарий
 
 
классная фотка, правда?
(без фотошопа...от души.......и вся суть гниды!)
 показать весь комментарий
 
 
Ну нема, так нема... Значить можна... Тільки потім, любі кацапи, не просіть дозволу на прибирання вашого біоматеріалу.
 показать весь комментарий
 
 
Ви знаєте, я по натурі еколог, посадки тра берегти, а то по весні буде смердіти, а літом зачахнуть. Чи Ви може думаєте, що з того біоматеріалу вийде гумус? Я, чесно кажучи, не був такий певний...
 показать весь комментарий
 
 
"из-за шагов Киева, которые ведут к напряженности" Нас там нет, - в Кремле отреагировали на разрешение Порошенко отвечать российским боевикам любым оружием - Цензор.НЕТ 4419
 показать весь комментарий
 
Нет, нет и опять нет. Нас там нет, - в Кремле отреагировали на разрешение Порошенко отвечать российским боевикам любым оружием - Цензор.НЕТ 1543 Нас там нет, - в Кремле отреагировали на разрешение Порошенко отвечать российским боевикам любым оружием - Цензор.НЕТ 1543 Нас там нет, - в Кремле отреагировали на разрешение Порошенко отвечать российским боевикам любым оружием - Цензор.НЕТ 1543
Будь який лепет Москви в українському контексті - це свідчення того, що "вас там есть".
Є, але не буде з часом жодного (живого). Нас там нет, - в Кремле отреагировали на разрешение Порошенко отвечать российским боевикам любым оружием - Цензор.НЕТ 2953
 показать весь комментарий
 
 
кацапы это биомусор человечества.когда срасея развалится этого даже никто и не заметит. Нас там нет, - в Кремле отреагировали на разрешение Порошенко отвечать российским боевикам любым оружием - Цензор.НЕТ 7972
 показать весь комментарий
 
 
"Деточка! А вам не кажется,что ваше место возле параши?" (с)
 показать весь комментарий
 
 
«Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется». В.Путин *** Куда вы можете прыгнуть?! Вы за 100 лет не смогли себя ни накормить, ни одеть, ни обуть. У вас нет лекарств, автомобилей, компьютеров. У вас до сих пор на заводах станки, которые вы утащили из Германии! Прыгнут они!
 показать весь комментарий
 
 
У вас до сих пор на заводах станки, которые вы утащили из Германии!
--

хорошие станки, кстати.... кацам таких не сделать...
 показать весь комментарий
 
 
Дійсно немає! Бо як з'являється, - одразу тухлятиною, і додому, в Мухосранск!😂
 показать весь комментарий
 
 
москалей в донбассе нет- заряджаю кулемет, то якись нанана твари...
 показать весь комментарий
 
 
Если вы говорите, что вас там нет. Значит вас там не будет.(с)
 показать весь комментарий
 
 
а нада сделать чтоб и правдда ни одного кацапа не осталось!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот, а мы все думаем, что плешивый сцарь - враг Украине. А он всего лишь заботится об экологичности удобрений для нашей земли. И то правда, не голимая химия, натурпродукт....
 показать весь комментарий
 
От і залиш свій біомусор на своєму смітнику, мокша!
 показать весь комментарий
 
Нет вас там, нет. И с каждым грузом "200" становится ещё меньше.
 показать весь комментарий
 
**** наткнулся на стихи известного советского артиста Леонида Филатова,
написанные в 1998-м году, они невероятно точно описывают сегодняшнюю ситуацию.
*
Адресуется ватникам, защитникам "руцкого мира",
суть которых точно отобразил талантливый актер и поэт.
*
Постой!… Ты что-то путаешь в запале!
Известно ведь любому пацану:
На вас не нападали... Вы - напали!
Вы первыми затеяли войну!

Вы гражданам защиту обещали,
А получился форменный скандал!…
Кого и от кого вы защищали,
Когда на вас... никто... не нападал?

Ах, сколько на земле людишек подлых!
Такие уж настали времена!…
Вы подлость преподносите, как подвиг,
И просите за это ордена
 показать весь комментарий
 
 
А каааким именно концом кремль еще реагирует?
 показать весь комментарий
 
Кацапье, как всегда - плюй в глаза, а оно в ответ - божья роса.
Честно сказать, мне всегда непонятно. Это они считают всех абсолютными идиотами или абсолютные идиоты сами? Фу, мерзость.
 показать весь комментарий
 
 
так ёптиль , потому вас там и нет , что хорошо применяется оружие...вас и в Сирии нет , скоро и в Ливии не будет...так сказать отвернулся от вас , ваш мордовский бозя
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко дав відмашку, а хитрий пьосіков, що зневажає тупих даунбасців, його, по суті, підтримав.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНас там нет, - в Кремле отреагировали на разрешение Порошенко отвечать российским боевикам любым оружием
 
 
 
 
 
 вверх