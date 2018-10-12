 Нас там нет, - в Кремле отреагировали на разрешение Порошенко отвечать российским боевикам любым оружием

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в очередной раз заявил о том, что "Россия не является стороной конфликта в Донбассе", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС. Таким образом в Кремле отреагировали на приказ Порошенко отвечать всем имеющимся оружием на обстрелы со стороны поддерживаемых Россией боевиков группировок "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.
"Россия не сторона конфликта (на Донбассе, – ред.), поэтому только может выразить сожаление из-за шагов Киева, которые ведут к напряженности", – сказал Песков в ответ на вопрос, последует ли какая-либо реакция Москвы на приказ Порошенко.
11 октября, выступая перед участниками межнациональных военных учений "Чистое небо-2018", Порошенко приказал руководителям операции Объединенных сил на Донбассе отвечать на обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований всеми возможными силами и средствами. Вместе с тем украинские военные не должны поддаваться на провокации боевиков, сказал президент. Он добавил, что требует не сдавать ни клочка украинской земли и выполнять сегодняшнюю просьбу и приказ, ведь необходимо сохранить жизнь каждого украинского военнослужащего. Перед этим на Донбассе в результате боевых действий погибли четверо украинских военных, и еще трое получили ранения.
(без фотошопа...от души.......и вся суть гниды!)
Будь який лепет Москви в українському контексті - це свідчення того, що "вас там есть".
Є, але не буде з часом жодного (живого).
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хорошие станки, кстати.... кацам таких не сделать...
написанные в 1998-м году, они невероятно точно описывают сегодняшнюю ситуацию.
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Адресуется ватникам, защитникам "руцкого мира",
суть которых точно отобразил талантливый актер и поэт.
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Постой!… Ты что-то путаешь в запале!
Известно ведь любому пацану:
На вас не нападали... Вы - напали!
Вы первыми затеяли войну!
Вы гражданам защиту обещали,
А получился форменный скандал!…
Кого и от кого вы защищали,
Когда на вас... никто... не нападал?
Ах, сколько на земле людишек подлых!
Такие уж настали времена!…
Вы подлость преподносите, как подвиг,
И просите за это ордена
Честно сказать, мне всегда непонятно. Это они считают всех абсолютными идиотами или абсолютные идиоты сами? Фу, мерзость.