 САП до сих пор ждет документов из США и Великобритании по "делу Охендовского"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил прокурор САП Виталий Кравец.

"Вторая приостановка (по делу Охендовского - ред.) состоялась 25 апреля, там шла речь о международно-правовых поручениях в США и Великобритании. Ответов (на них - ред.) мы не получили, ожидаем еще", - сказал Кравец.

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Как сообщалось, 9 июня 2017 года САП сообщила о временном приостановлениирасследования по делу Охендовского. В САП обещали возобновить расследование после выполнения запросов ведомства о международно-правовой помощи.

Напомним, главу ЦИК Охендовского подозревают в получении средств из "черной кассы" Партии регионов. Сам чиновник назвал "ничтожными" доказательства получения им денег. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало результаты экспертизы, которая подтверждает, что подписи в "черной бухгалтерии" Партии регионов принадлежат Охендовскому. 16 марта в НАБУ сообщили, что подписи главы ЦИК в "черной бухгалтерии" подтверждены повторной экспертизой.