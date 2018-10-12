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 Пусть УПЦ МП не медлит и включается в переговорный процесс по созданию единой поместной церкви в Украине, - Климкин

инистр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал представителей Украинской православной церкви (Московского патриархата) включиться в переговоры о вхождении в единую автокефальную поместную Украинскую православную церковь.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава МИД Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Информационно-просветительский отдел УПЦ МП отреагировал на мою вчерашнюю статью "Уроки Константинополя".
В этом есть две новости - хорошая и плохая. Хорошая новость в том, что в УПЦ МП мои статьи читают. ... Плохая же заключается в том, что там эти статьи, к сожалению, или не способны (что совсем печально), либо не хотят понимать. Между тем моя статья является всего лишь изложением и анализом текста "Вселенский престол и Церковь Украины", который, основываясь на исторических материалах, недавно опубликовал не кто иной, как сам Вселенский Патриархат. В своем анализе я приводил или тезисы Фанара, или прямые и единственно возможные выводы из них. Так что, называя мои размышления нелепыми, в УПЦ МП обвиняют в нелепости историю. Для них, похоже, настоящая история действительно нелепа", - заявил он.

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"Я понимаю, что когда правда глаза колет, то история звучит довольно неприятно и ее хочется спрятать куда подальше или, еще лучше, вообще переписать. Но убежден, что историю всегда лучше признавать, а не скрывать или фальсифицировать, тем более, если речь идет об истории канонической. А в моей статье говорится как раз о каноничности. В документе "Вселенский престол и Церковь Украины" прямо сказано, что Украина всегда была канонической территорией именно Вселенского патриархата. Мне кажется, что из этого вполне можно сделать следующий вывод: в таком случае Украина не может быть канонической территорией Москвы. Логично? Похоже, что логики здесь не видит только РПЦ. Возможно, РПЦ располагает какими-то альтернативными архивными документами (только настоящие, а не наскоро сфальсифицированные!), тогда я бы с удовольствием с ними ознакомился. Но, поскольку Москва до сих пор ничем не возразила Константинополю, таких документов, очевидно, нет", - добавил министр.

"Совсем другой вопрос - как нам вести себя сейчас, как сохранить мир и согласие в украинском обществе? Авторы же заявления УПЦ МП то ли от нервов, то ли по указанию из Москвы путают праведное с грешным. Отталкиваясь от моих тезисов о каноничности (а это все те же тезисы Вселенского Патриархата), они делают несколько абсурдных перескоков, чтобы выдвинуть против меня обвинения. Давайте сверим их с текстом моей статьи:

- обвинение в разжигании межконфессиональной розни и дискриминации по религиозным убеждениям.

Цитата из моей статьи: "Менее всего сегодня Украине нужны новые распри и раздоры. Должны заботиться прежде всего о людях, о верующих, к которому бы патриархата они не принадлежали, о мире и согласии в нашем общем доме".

- обвинения в желании лишить МПЦ РП возможности существовать в украинском государстве.

Цитата из статьи: "Не забывайте, что вхождение в Поместную церковь будет исключительно добровольным. Не государственные органы, не церковные иерархи, а сами прихожане каждого прихода будут определять, к какому патриархату он будет принадлежать. Это очень важно, и в этом залог мира, взаимного понимания и уважения".

- обвинения в обвинениях конфессии (т.е. УПЦ МП), которая объединяет украинцев на всей территории нашего государства.
Цитата из статьи: "Обеспечить мир и согласие, поставить крест на проблемах прошлого может только единая поместная автокефальная Украинская православная церковь, которая соберет под своим омофором всех православных Украины, не разделяя их на "московских", "киевских" или нынешних автокефалов", - парировал Климкин УПЦ МП.

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"Итак, сейчас как раз и настал тот момент, когда все православные церкви Украины имеют историческую возможность доказать свою преданность идее украинского единства и единства украинского православия. Пусть УПЦ МП не медлит и включается в переговоры о вхождении в единую автокефальную поместную Украинскую православную церковь (только советую прислушиваться к собственному уму и сердцу, а не к директивам из Москвы, потому что так дела не будет!) Что касается обвинения, что я "московский агент", то с чистой совестью возвращаю его к УПЦ МП с предложением искать таких агентов в собственных рядах, причем отнюдь не ограничиваясь Информационно-просветительским отделом. Очень внимательно искать! Ну, а о том, что такое обвинение отдает политической шизофренией, говорить вообще излишне. Надеюсь, что речь идет только о политической", - резюмировал Климкин.

Пусть УПЦ МП не медлит и включается в переговорный процесс по созданию единой поместной церкви в Украине, - Климкин 01
Пусть УПЦ МП не медлит и включается в переговорный процесс по созданию единой поместной церкви в Украине, - Климкин 02
Пусть УПЦ МП не медлит и включается в переговорный процесс по созданию единой поместной церкви в Украине, - Климкин 03

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3091149
 
 
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нехай ідуть...але брати не усіх.перевіряти.
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Закарпатські угорці "оголосили війну" сайту "Миротворцю"

"Миротворець" цю атаку ображених закарпатських угорців вже відчув на собі. Зокрема повідомив, що "Йоббіки атакують сторінку".
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Какие могут быть переговоры с московскими попами?
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Пусть УПЦ МП не медлит и включается в переговорный процесс по созданию единой поместной церкви в Украине, - Климкин - Цензор.НЕТ 3016
Тётя Роза‏ @Anakoyher 22 ч.22 часа назад

- Изя, а вы с Розой какого патриархата?
- Мы с Розой, Сёма, пархатые Киевского патриархата.
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Хорошо что Украина светское государство , а не Иран какой нибудь....
Хорошо что сейчас 15-век, а не 21-й...(там наверное люди в космос летают и не верят в божественные проведения)... Пусть УПЦ МП не медлит и включается в переговорный процесс по созданию единой поместной церкви в Украине, - Климкин - Цензор.НЕТ 3826

Нет, я за Томос и автокефалию..., просто немного прикольно наблюдать за всем этим...
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Пусть УПЦ МП не медлит и включается в переговоры о вхождении в единую автокефальную поместную Украинскую православную церковьИсточник: https://censor.net.ua/n3091149

В смысле? Нехай начинает внедрять своих агентов влияния в Украинскую Православную Церковь? А не лучше им наладить мешалкою по всем местам и скинуться на билеты в мААскву?
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та справа не в кАцапосекті під назвою "рУськомправославії"...- а в тих хто ТУДИ у нас в Україні ходить ...- от і все
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Пусть УПЦ МП не медлит и включается в переговорный процесс по созданию единой поместной церкви в Украине, - Климкин

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приказа из центра небыло Пусть УПЦ МП не медлит и включается в переговорный процесс по созданию единой поместной церкви в Украине, - Климкин - Цензор.НЕТ 7761
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За один такой высер, какие толкает этот поц, в норм. стране оно уже бы подметало сортиры.

Нехило - сравнял всех с верователями в примитивнейшие сказки древних дикарей.
При том что к нему в страну может приехать любой йоббик и провести по губам. Пусть УПЦ МП не медлит и включается в переговорный процесс по созданию единой поместной церкви в Украине, - Климкин - Цензор.НЕТ 7321 Полное ничтожество. Опущенный картавый карлик поучает вере в говорящих змей Пусть УПЦ МП не медлит и включается в переговорный процесс по созданию единой поместной церкви в Украине, - Климкин - Цензор.НЕТ 287
"лицо страны" бл. Даже Лярвов и то солидней выглядит когда молчит.
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Не могут они ...ибо на 90% из них видеокомпроматик, как они пялятся в попку с молоденькими послушниками
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какие еще нафиг могут быть переговоры с ху#ловским режимом
гражданину РФ Климкину пора или крестик снять или трусы одеть
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Зашибись. Как говорил Москаль, плывли плывли и на берегу усрались. Ну и смысл в етом Томосе если партнерами опять московский патриархат будет?
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С МП всё понятно.
А что будет с остальными церквями? Пусть УПЦ МП не медлит и включается в переговорный процесс по созданию единой поместной церкви в Украине, - Климкин - Цензор.НЕТ 2685
Армянская, грузинская, болгарская ... православные церкви в Украине.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПусть УПЦ МП не медлит и включается в переговорный процесс по созданию единой поместной церкви в Украине, - Климкин
 
 
 
 
 
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