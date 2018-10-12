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Все про:Качиньский (326) ПАСЕ (1223) Польша (4525)

 ПАСЕ: Россия должна вернуть Польше обломки президентского самолета, в котором погиб Качиньский

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 12 октября приняла резолюцию, в которой потребовала от России передать властям Польши обломки польского правительственного авиалайнера Ту-154, потерпевшего катастрофу под Смоленском 10 апреля 2010 года. Во время катастрофы погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его супруга и представители польского военного командования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

В резолюции также содержится призыв к властям России воздержаться от любой деятельности на месте катастрофы, которую польская сторона могла бы рассматривать как оскорбительную для памяти жертв.

Резолюция призывает Польшу и Россию сотрудничать в расследовании катастрофы и привлечении виновных к ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет Ту-154 Качиньского уничтожили два взрыва: в Польше обнародован отчет об авиакатастрофе

В документе отмечается, что выводы российской и польской комиссий о причинах катастрофы совпали в главном: самолет потерпел катастрофу в результате несчастного случая. При этом российская сторона "возлагает всю ответственность на экипаж самолета", а польская сторона часть вины возлагает на диспетчеров, а также неудовлетворительное состояние аэродрома в Смоленске.

Еще одно расследование, проведенное в Польше, как говорится в резолюции, показало, что столкновение с землей предшествовали взрывы на борту. Была выдвинута версия, что самолет мог разбиться в результате теракта. ПАСЕ считает, что отказ России передать обломки самолета польским следователям способствовала распространению в польском обществе мнения о том, что Москве есть что скрывать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удерживание обломков президентского самолета Ту-154М Россией незаконно, - Дуда

Российская делегация не участвует в работе ПАСЕ из-за того, что ее право голоса было приостановлено в связи с аннексией Крыма. Россия отказалась платить взносы в Совет Европы, что может привести ее исключения из организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Официальная причина Смоленской катастрофы - взрыв. Пассажиры погибли еще до падения самолета, - экс-министр обороны Польши Мацеревич

Источник: https://censor.net.ua/n3091145
 
   
 Топ комментарии
 
у ху#ла руки по локти в крови, а Европа только прозрела
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та не віддадуть мокши ці уламки , інакше будь-яка експертиза визначить що був вибух, тобто теракт і мокшанський слід там лише сліпий не побачить
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Самолет взорвался изнутри.
Польские и Росийские рептилоиды договорились об уничтожении правительства Качинского.И концы в воду.
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козломордых молотят по всем фронтам, если китайские братья откажутся пускать ватников на Байкал, а Бурятская народная республика обьявит масквабаду войну, никто не удивится
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Арина Кочемарова
Крупнейшую партию санкционных сыров и колбасы уничтожили в Москве
НОВОСТИ
Россельхознадзор отчитался об утилизации 5,5 тонн санкционной колбасы, сыров и мяса, которые обнаружили во время проверки на складе в Москве, сообщается на официальном сайте ведомства в пятницу, 12 октября
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ну шо скажеш вміють працювати як захочуть
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обломки поляки увидят, если москву возьмут...не раньше
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у ху#ла руки по локти в крови, а Европа только прозрела
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Европа не прозрела,она зависима от раши
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«В исследованных образцах мясной продукции выявлены следовые количества ДНК человека. Не припомню таких случаев в последнее время. Честно говоря, это нечто из ряда вон выходящее», - цитируют «Известия» сотрудника РАМН.
По его сведениям, лабораторные испытания выявили человеческие ДНК в двух продуктах компании «Мортадель» - «Королевской» колбасе и зернистом сервелате.
Август 4, 2017г
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та не віддадуть мокши ці уламки , інакше будь-яка експертиза визначить що був вибух, тобто теракт і мокшанський слід там лише сліпий не побачить
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Не забыть бы им выразить озобоченномть.Должно тогда помочь.
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Кацапы уже подчистили свои преступления, но кара их ждёт не дождется
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Самолет взорвался изнутри.
Польские и Росийские рептилоиды договорились об уничтожении правительства Качинского.И концы в воду.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПАСЕ: Россия должна вернуть Польше обломки президентского самолета, в котором погиб Качиньский
 
 
 
 
 
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