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 Коррупционный механизм чиновников "Укрзализныци" разоблачен в Винницкой области - предоставляли преимущества для перевозки "своим" компаниям, - СБУ. ФОТО

В Винницкой области сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили коррупционный механизм получения неправомерной выгоды руководством одного из подразделений регионального филиала "Юго-Западная железная дорога".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что должностные лица незаконно предоставляли преимущества отдельным логистическим компаниям для ускорения железнодорожных перевозок груза коммерческих структур. Сумма взятки за беспрепятственную подачу одного железнодорожного вагона составляла в среднем сто долларов США. Расчеты осуществлялись как с использованием банковских карточных счетов, так и наличными. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в течение 2017 злоумышленники получили почти два с половиной миллиона гривен.

Во время проведения санкционированных следственных действий по местам работы и жительства фигурантов дела правоохранители изъяли документацию, банковские карточки, записные книжки, журналы учета, переписка, компьютерную технику, подтверждающие осуществление должностными лицами сделок. Сейчас трем должностным лицам объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления других лиц возможно причастных к противоправной деятельности. Операция проводилась совместно с Департаментом безопасности ОАО "Укрзализныця". 

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Коррупционный механизм чиновников Укрзализныци разоблачен в Винницкой области - предоставляли преимущества для перевозки своим компаниям, - СБУ 01
Коррупционный механизм чиновников Укрзализныци разоблачен в Винницкой области - предоставляли преимущества для перевозки своим компаниям, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3091128
 
   
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Петя сам от туда. Совпадение? Не думаю....
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это все потому что тарифы низкие!)...построят гиперлуп - маск порядок наведе!!!)))
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Вот такой вот пердомонокль, Хайперлуп
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКоррупционный механизм чиновников "Укрзализныци" разоблачен в Винницкой области - предоставляли преимущества для перевозки "своим" компаниям, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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