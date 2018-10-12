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 Политика Украины
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 Порошенко ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по защите национальных интересов в Черном, Азовском морях и Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе".

Соответсвующий указ №320/2018, передает Цензор.НЕТ.

Указ о введении в действие решения СНБО "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе" вступает в силу с сегодняшнего дня.

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Часть решения СНБО засекречена. В рассекреченной части говорится о том, что Кабмин должен подготовить и обобщить правовую позицию Украины для подготовки консолидированной претензии Украины к Российской Федерации по реализации ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины; осуществить оценку состояния окружающей среды на севере оккупированного Крыма в связи с деятельностью завода "Крымский титан" и официально зафиксировать ее; разработать механизм взаимодействия между различными органами и предприятиями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность  с целью снижения рисков возникновения кризисных ситу этой, обусловленных агрессивными действиями Российской Федерации; утвердить стратегию информационной реинтеграции Автономной Республики Крым и прочее.

Также должна быть создана рабочая ситуативная группа по защите национальных интересов Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе с целью мониторинга угроз национальной безопасности и подготовки соответствующих предложений.

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Также правительство в течение месяца должно внести в Верховную Раду законопроекты о внутренних водах, территориальном море и прилегающей зоне Украины с определением координат срединной линии, о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты госграницы, в частности относительно определения порядка и способов привлечения подразделений ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов к выполнению задач по усилению охраны (прикрытию) госграницы и суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне.

Кроме этого, Кабмин обязан за месяц утвердить целевую программу создания государственной интегрированной информационной системы освещения надводной и подводной обстановки в акватории Черного и Азовского морей и бассейнах рек Днепр и Дунай и обеспечить финансирование мероприятий по ее функционированию в необходимых объемах в 2019 году.

В этот же срок правительство должно проанализировать состояние реализации программы по обустройству и реконструкции госграницы на период до 2020 года, определить их актуальность.

Правительство также должно проанализировать в месячный срок последствия создания РФ условий, усложнивших осуществление Украиной экономической деятельности в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. По итогам анализа принять меры по стабилизации социально-экономической ситуации, активизации хозяйственной деятельности и содействие привлечению инвестиций.

Источник: https://censor.net.ua/n3091127
 
 
 Топ комментарии
 
Пэтя, наладь нумерацию реформ...сил нет, запутался совсем какая это по счёту...мож кто подскажет?
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орки уже вопят по этому поводу. Значит Украина на правильном пути.
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Зато звучит-то как: "Неотложные меры по защите..." Порошенко ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по защите национальных интересов в Черном, Азовском морях и Керченском проливе - Цензор.НЕТ 1197
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орки уже вопят по этому поводу. Значит Украина на правильном пути.
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а я что о секретах писала или о новости Порошенко ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по защите национальных интересов в Черном, Азовском морях и Керченском проливе - Цензор.НЕТ 3663
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если документ засекречен...причина беспокойства мокшей неясна а если они знают текст в чем я не сомневаюсь, то там говорится скорей всего о дельфинах диверсантах и генномодифицированых бычках питающихся корабельной сталью...хотя насамом деле документ засекретили чтоб не показывать украинцам бесполезность "решений" СНБО ...
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Да, да! Гавно кургом, гавно!
А-а-а-а-а!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Можно спать спокойно, страна под надёжным и умелым руководством...Азовнаш, Black Seaнаш, Проливнаш....кацапы в курсе ? или это для внутреннего употребления ?
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"подготовить и обобщить правовую позицию Украины для подготовки консолидированной претензии Украины к Российской Федерации"____________________"мощно"...))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Зато звучит-то как: "Неотложные меры по защите..."
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Очередное трали-вали от имитатора реформ?
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Боится роися консолидированной претензиии...Ой как боится. Спешат Крым Украине возвратить
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Они нас молотком по пальцам, а мы их силой правды...Бррр!
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Пэтя, наладь нумерацию реформ...сил нет, запутался совсем какая это по счёту...мож кто подскажет?
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Может нумерация реформ и есть, только всё засекречено Слепым Трастом..?
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Заехал к бате..Захожу та питаю:Що робиш батя?Он такой- Реформу...Прохожу далi в хату,смотрю пылесос...короче пылесосит...Я такой:Та що ж, це за реформа в тебе,старым пылесосом,пыль збирати?!Реформа,це коли старий ковёр выкидываешь,а новый ложишь.
Он такой:Ну тогда люстрация Порошенко ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по защите национальных интересов в Черном, Азовском морях и Керченском проливе - Цензор.НЕТ 9362
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защита национальных интересов прописана в Конституции и не требует каких то специальных указов и постановлений
если создавать постановления и указы по каждому водоему, селу или возвышенности, бумаги не хватит
все остальное - бред сивой кобылы и блеф
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Пока не будет сколько нибудь боеспособного флота, о национальных интересах на море говорить не имеет смысла.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по защите национальных интересов в Черном, Азовском морях и Керченском проливе
 
 
 
 
 
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