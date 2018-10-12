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 Нацсовет ТРВ назначил внеплановую проверку "112 канала" из-за признаков разжигания вражды

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о проведении внеплановой проверки телеканала "112 Украина" на предмет "разжигания розни".

Как передает Цензор.НЕТ, такое решение Нацсовет ТРВ принял 12 октября.

"На основании мониторингов эфира ООО "Телерадиокомпания "112 ТВ" ("112 Украина"), г.. Киев, проведенных в сентябре - октябре 2018 года, а также обращений народного депутата Украины Рычковой Т.Б., более 30 граждан и ряда общественных организаций Национальный совет назначил компании внеплановую проверку в связи с зафиксированными признаками нарушения норм Закона Украины "О телевидении и радиовещании"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в своих обращениях представители гражданского общества жалуются на нарушение правил распространения информации, журналистских стандартов, использование языка ненависти и вражды, а также распространение в эфире телеканала "112 Украина" информации, которая, по мнению заявителей, является клише русской пропаганды, подрывает основы государственности , провоцирует к протестам, манипулирует мнением людей.

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Нацсовет ТРВ сообщает, что проверка вещателя касаться соответствия его программ части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации" (информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны, насилия, жестокости, разжиганию межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершению террористических актов, посягательству на права и свободы человека) и абзацам четвертому и девятому части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" (не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, а также не допускается использование телерадиоорганизаций для трансляции телепередач, изготовленных после 1 августа 1991 года, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агресора и их отдельных действий, оправдывающих и признающих правомерным оккупацию территории Украины).

Когда проверка будет проведена, Национальный совет рассмотрит все материалы и примет соответствующее решение, сказано в сообщении на сайте регулятора.

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В четверг, 4 октября Верховная Рада одобрила предложение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Эти меры должны коснуться ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ",ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ" и ООО "Новости 24 часа".За соответсвующее постановление проголосовали 229 нардепов.

Согласно информации на сайте телеканалов, последняя в данном перечне компания – ООО "Новости 24 часа" – указана в структуре собственности канала "NewsOne", остальные 6 юридических лиц указаны в структуре собственности телеканала "112 Украина".

Народные депутаты от "Оппоблока" Вилкул и Шуфрич хотят отменить решение Рады относительно санкций. Они настаивают, что решение было принято с нарушением процедуры.

Источник: https://censor.net.ua/n3091117
 
   
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