 В столице Украины от армии уклоняются более 33 тысяч призывников

В Киеве от срочной военной службы уклоняется 33 тысячи 618 человек, подлежащих призыву. Об этом на брифинге сказал военный комиссар Киевского городского военного комиссариата полковник Сергей Клявин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, он рассказал о ходе осеннего призыва на срочную службу, который начался 1 октября и продлится до конца декабря.

"В настоящее время у нас на учете состоит всего 89 тысяч 420 граждан, из них подлежат призыву 57 тысяч 549 человек", – сказал Клявин.

"К сожалению, есть очень большая проблема, даже из этих 57 тысяч человек своевременно в военные комиссариаты не являются практически 80%. Мы должны призвать из этой цифры 744 человека", – добавил он.

Сейчас из этих 744 мужчин призвано пока 114 человек.

"Вместе с тем, уклоняются от призыва на срочную военную службу на сегодня 33 тысячи 618 человек. Это те люди, которые систематически не являются в военные комиссариаты, которые прячутся, не становятся на учет", – подчеркнул он.

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Комиссар отметил, что в отношении этих людей материалы переданы в органы Национальной полиции для их розыска и привлечения к ответственности.

Также он сказал, что в отношении тех, кто уклонялся от призыва весной, возбуждены уголовные производства и по некоторым лицам материалы уже переданы в суд.

Отдельно комиссар напомнил, что призывник считается уведомленным только тогда, когда ему лично вручена повестка о призыве на срочную военную службу. Призывник должен лично расписаться и получить повестку. Его близкие родственники не могут сделать это за него. "После этого он должен явиться в военный комиссариат, пройти медицинскую комиссию, и уже по решению медицинской комиссии будет направлен на рассмотрение призывной комиссии. Призывная комиссия, созданная в каждом районе, призывает гражданина на срочную военную службу. Не военкомат, а призывная комиссия", – добавил Клявин.

Также он привел статистические данные о тех лицах, которым уже были вручены повестки, но которые не являются в комиссариаты. "По состоянию на сегодня из 27 тысяч 823 мужчин, которым были лично вручены повестки, явились в военные комиссариаты всего лишь 1617 человек", – подчеркнул Клявин.

Напомним, 1 октября в Украине стартовал осенний призыв граждан на срочную военную службу, который продлится до 31 декабря. Осенью в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования на срочную военную службу будет призвано 17 960 граждан Украины.

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