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Все про:Киев (16596) призыв (459) ВСУ (119)

 В столице Украины от армии уклоняются более 33 тысяч призывников

Их будет искать полиция, материалы уже переданы в МВД, а по некоторым – в суд, – военный комиссариат Киева.

В Киеве от срочной военной службы уклоняется 33 тысячи 618 человек, подлежащих призыву. Об этом на брифинге сказал военный комиссар Киевского городского военного комиссариата полковник Сергей Клявин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, он рассказал о ходе осеннего призыва на срочную службу, который начался 1 октября и продлится до конца декабря.

"В настоящее время у нас на учете состоит всего 89 тысяч 420 граждан, из них подлежат призыву 57 тысяч 549 человек", – сказал Клявин.

"К сожалению, есть очень большая проблема, даже из этих 57 тысяч человек своевременно в военные комиссариаты не являются практически 80%. Мы должны призвать из этой цифры 744 человека", – добавил он.

Сейчас из этих 744 мужчин призвано пока 114 человек.

"Вместе с тем, уклоняются от призыва на срочную военную службу на сегодня 33 тысячи 618 человек. Это те люди, которые систематически не являются в военные комиссариаты, которые прячутся, не становятся на учет", – подчеркнул он.

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Комиссар отметил, что в отношении этих людей материалы переданы в органы Национальной полиции для их розыска и привлечения к ответственности.

Также он сказал, что в отношении тех, кто уклонялся от призыва весной, возбуждены уголовные производства и по некоторым лицам материалы уже переданы в суд.

Отдельно комиссар напомнил, что призывник считается уведомленным только тогда, когда ему лично вручена повестка о призыве на срочную военную службу. Призывник должен лично расписаться и получить повестку. Его близкие родственники не могут сделать это за него. "После этого он должен явиться в военный комиссариат, пройти медицинскую комиссию, и уже по решению медицинской комиссии будет направлен на рассмотрение призывной комиссии. Призывная комиссия, созданная в каждом районе, призывает гражданина на срочную военную службу. Не военкомат, а призывная комиссия", – добавил Клявин.

Также он привел статистические данные о тех лицах, которым уже были вручены повестки, но которые не являются в комиссариаты. "По состоянию на сегодня из 27 тысяч 823 мужчин, которым были лично вручены повестки, явились в военные комиссариаты всего лишь 1617 человек", – подчеркнул Клявин.

Напомним, 1 октября в Украине стартовал осенний призыв граждан на срочную военную службу, который продлится до 31 декабря. Осенью в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования на срочную военную службу будет призвано 17 960 граждан Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Около 40% военных-срочников продолжают службу в армии по контракту, - Генштаб ВСУ

Источник: https://censor.net.ua/n3091110
 
 
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так вот почему Порох девушек приравнял)))
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У девушек более высокая социальная ответственность и дисциплина. Надеюсь, эти призывники все осознают и явятся, как положено.
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Если дураки, то явятся. Но не как положено. Потому что не положено.
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в армию, возглавляемую такими как Муженко, может хотеть только идиот, которому недорога своя жизнь
єта скоатина сделала все, чтоби уничтожить мотивацию к воинской службе
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выходит, он мощный говнюк, если один все это провернул...
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уничтожить такое количество араскладов, за такое короткое время, и угробить в котлах лучших синовей Украини удавалось не каждому, Вите-катафалку удалось
теперь вот пожинаем его плоды с отсутсвием мотивации
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А ще майже 30% призовників направляють на службу не в ЗСУ, а у внутрішні війська (типу НГ).
Щоб охороняти владно-барижні дупи.
А кому приємно, щоб на тебе люди плювали?
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Следует принять закон, как в Израиле: если в армии не служил - на госслужбу не попадешь.
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ну мы ж не в Израиле, у нас только руководство оттуда))))
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vigo Ізраїль хіба істина в останній інстанції?
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в цьому і для мене - так.
Маючи під боком такого потужного і підлого ворога, як росія, нам така норма дуже допомогла б.
Переконаний, тоді б і армія змінилась швидше.
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vigo На це потрібно великі кошти.подивіться військовий бюджет Ізраїлю.А за такою логікою,нам ще більше потрібно коштів.Та й в Ізраїля вороги хоч багаточисельні,але слабші в рази.
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у нас реалии таковы, что если служил, то на нормальную госслужбу все равно не попадешь. "у генерала свой сынок"
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если "нормальная" это на "рыбном месте" то да, согласен.
Но, может, с "нормальностью" нужно бороться, а не генеральских сынков локтями расталкивать?
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а какой критерий призыва?, в Киеве я надеюсь, не 33 тысячи призывного возраста всего???
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Кому то же надо вагоны бить, и в моче валяться, каждому свое...
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Это уровень доверия армии и главнокомадующему в частности
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вопрос о воспитании был. Твой ответ говорит, что в армии служат воспитанные лохи, маладец
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твой ответ говорит о том..что ты троль.. в армии служат нормальные ребяты.. а те 30тыс. хотят отсидеться за спинами тех..кто служит..понятно? В столице Украины от армии уклоняются более 33 тысяч призывников - Цензор.НЕТ 1527
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Призивають у нас бідних,за багатих ніколи не йде річ.
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в ТАКУЮ "армию" я бы своего сына НЕ ОТДАЛ!
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когда придёт к тебе руский мир , то дедушке вове ты такого не скажешь ... и себя вместе с сыном отдашь ...
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вот когда "пойдет", тогда и поговорим! а пока - одним "мальдивы", а другим "иловайск" с "дебальцевы"!
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ну дедушки сталина на тебя уже нет к сожалению ... там бы тебе без мальдив обошлось ...
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"мальдивы", это ну это не на мою, а парашенкову "голову"
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С таким Говнокомандующим это точно. Для него Рошен, Мальдивы и бабло на офшорах прежде всего. Опять Иловайск устроит и НИ КТО ОТВЕЧАТЬ НЕ БУДЕТ.
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у випадку широкомаштабного наступу
тільки суньтесь, будете навіть під асфальтом гнити.
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Річний обсяг призову по всій Україні - 30 тисяч.
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Сделайте меньше кабаков и ночных клубов
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"Их будет искать полиция, материалы уже переданы в МВД, а по некоторым - в суд, - военный комиссариат Киева" - В столице Украины от армии уклоняются более 33 тысяч призывников - Цензор.НЕТ 3255



Их будет отлавливать полиция...., вот смешанные чувства...
Хм..., наверное все таки буду помогать полиции..., - если обнаружу таких с Киева в своем городке..., позвоню в отделение...

Киевляне как столичные жители должны пример всей стране показывать..., а не прятаться... В столице Украины от армии уклоняются более 33 тысяч призывников - Цензор.НЕТ 3255
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Для того, щоб молодь хотіла йти захищати свою землю треба їх виховати належним чином. А чи змінилося виховання дітей і підлітків у школах за останні 5 років, чим це виховання відрізняється від "виховання" часів янукодли? А нічим! Діти 7-8 класів геть нічого не знають і не бажають знати ні про Козацьку добу, Коліївщину, Холодний Яр, визвольні змагання часів УНР-ЗУНР, ОУН-УПА, ГУЛАГи, Розстріляне Відродження... Вони такі ж як і їхні батьки - аполітична, байдужа біомаса, що прагне лише гарного життя і розваг
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стадо баранов, возглавляемых львами, всегда победят стадо львов, возглавляемых Витей-катафаклоком и его паркетной шайкой
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Что значит, "уклоняются"? Они подписали контракт, взяли зарплату и не приходят на работу? Если не так - то не пишите бред. Никто вашей армии ничем не обязан.
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В восьмидесятые годы по другому было с призывом,кто в семидесятые отлынивал многие в Афган попали...?
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Давай еще рекрутчину вспомни и захалявную книгу Шевченко.
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они заняты, пишут на форуме как надо заканчивать минск и идти в наступление.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ столице Украины от армии уклоняются более 33 тысяч призывников
 
 
 
 
 
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