 Оккупанты запретили обследующим призывников врачам-психиатрам фиксировать установленный диагноз "легкая умственная отсталость", - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Минобороны, об этом сообщили в ГУР.

Так, по данным украинской разведки, согласно требованиям приказа т.н. "МЗ ДНР", врачам-психиатрам, которые в составе военно-врачебных комиссий осуществляют обследование призывников, запрещено фиксировать установленный диагноз "легкая умственная отсталость (дебильность)" и признавать таких кандидатов негодными к военной службе.

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"В то же время, военно-врачебные комиссии скрыто рекомендуют не привлекать призывников с указанным диагнозом к несению караульной и патрульной службы и не допускать их в районы расположения командных пунктов российско-оккупационных войск", - сказано в сообщении