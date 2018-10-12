 Оккупанты запретили обследующим призывников врачам-психиатрам фиксировать установленный диагноз "легкая умственная отсталость", - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Минобороны, об этом сообщили в ГУР.
Так, по данным украинской разведки, согласно требованиям приказа т.н. "МЗ ДНР", врачам-психиатрам, которые в составе военно-врачебных комиссий осуществляют обследование призывников, запрещено фиксировать установленный диагноз "легкая умственная отсталость (дебильность)" и признавать таких кандидатов негодными к военной службе.
"В то же время, военно-врачебные комиссии скрыто рекомендуют не привлекать призывников с указанным диагнозом к несению караульной и патрульной службы и не допускать их в районы расположения командных пунктов российско-оккупационных войск", - сказано в сообщении
легкая...
Просто про Пермякова было много и про его "откровение" - почему он убил - чтобы пройти через "школу жизни", как его родственники, - тюрьму...
Днирівці розумово відсталі деграданти.