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 Оккупанты запретили обследующим призывников врачам-психиатрам фиксировать установленный диагноз "легкая умственная отсталость", - ГУР

Российское оккупационное командование скрывает внедрение практики комплектования рядовым составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за счет призыва на военную службу лиц, находящихся на психиатрическом и наркологическом учете.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Минобороны, об этом сообщили в ГУР.

Так, по данным украинской разведки, согласно требованиям приказа т.н. "МЗ ДНР", врачам-психиатрам, которые в составе военно-врачебных комиссий осуществляют обследование призывников, запрещено фиксировать установленный диагноз "легкая умственная отсталость (дебильность)" и признавать таких кандидатов негодными к военной службе.

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"В то же время, военно-врачебные комиссии скрыто рекомендуют не привлекать призывников с указанным диагнозом к несению караульной и патрульной службы и не допускать их в районы расположения командных пунктов российско-оккупационных войск", - сказано в сообщении

Источник: https://censor.net.ua/n3091106
 
   
 Топ комментарии
 
Так это там не диагноз,а нормальное состояние. Чего ж его фиксировать?
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Ну вы ващее, а кто за рюцкий мир дохнуть будет?
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Так это там не диагноз,а нормальное состояние. Чего ж его фиксировать?
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"Лёгкая умственная отсталость" - это не диагноз, а очень даже положительное для армии качество.
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С такой длиной юбки деваха посередине могла бы уже из гимнастерки топик соорудить...)))
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То не юбка, то - трусы семейные. Сожитель дал поносить. Бо в ордле теперь такой бартэр за любоф...
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Типа советские моряки и солдаты флагами РОА. Капец.
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Эти скрепные имбицилы до сих пор, видимо, поезда под откос пускают?!!!
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Ой, какой няшка с красным знаменем!!!) Никто не знает ,какая у него степень дэбильности? Я б купила. Мне на дачу нада.
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Для пуйло-ордловской типо армии - саме воно! Не ущемляйте!
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Ну, при совке с лёгкой степенью призывали - это вообще была трагедия, читает сабж устав или наставление, не понимает, что там написано, и самое главное, сам осознаёт это...
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Да и правильно--- в стране-оккупанте в госдуре полным- полно таких и даже более тяжёлых.
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Для вдупочленців легка розумова відсталість - досягнення...
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Эта сволочь в Крыму застрелила нашего безоружного офицера- гадина
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А почему офицер в военное время был безоружный? Не считаешь ты гадиной того кто разоружил нашу армию и того кто запретил защищать страну?
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Стоит упрекать волка что он сожрал козу привязанную пастухом к дереву?
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Безоружный офицер ето уже не офицер ето гражданский.
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Это Валерий Пермяков, убивший семью в Армении...
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Я .пожалуй.забыл.Спс за поправку.А тот .что застрелил в общежитии морского оофицера и потом вдове кацапы предлагали деньги за молчание .как его звали не помните? 2014 году было. когда наши уходили из Крыма
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историю помню. фамилию нет. помню, ему год-два дали. меньше чем за лайк в Сети...
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Я эту информацию не встречал...
Просто про Пермякова было много и про его "откровение" - почему он убил - чтобы пройти через "школу жизни", как его родственники, - тюрьму...
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Только хотел про это написать - мол, где ж тогда они будут набирать своих русских витязей


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Видать основную роль внесли экология и алкоголь. Пришлось бы этот диагноз каждому первому ставить.......
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А ви що пропонуєте, щоб кацапська армія налічувала дві з половиною сотні, і то найманців з Нігерії, Венесуели, та іспанського диспетчера?
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Если в результате обследования роисянам ставить диагноз "легкая умственная отсталость", то в армии служить станет некому.
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Для Путина дебилы это святое...кто же тогда будет за него голосовать если не они. Оккупанты запретили обследующим призывников врачам-психиатрам фиксировать установленный диагноз "легкая умственная отсталость", - ГУР - Цензор.НЕТ 5221
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Бо це не вийняток, а скоріше правило.
Днирівці розумово відсталі деграданти.
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Так а кто там служить будет будучи в своем уме и без такого диагноза?
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Нехай алкашів, наркоманів порахують, їх в лавах попполчєнія не менше ніж дибілів.
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Умный человек обязательно найдет повод откосить от армии.
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Від цього нічого не зміниться. Таке було й раніше.
Оккупанты запретили обследующим призывников врачам-психиатрам фиксировать установленный диагноз "легкая умственная отсталость", - ГУР - Цензор.НЕТ 9353
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на утилізацію яких ми маємо посилати найкращих синів
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На Рашке дебилов и уголовников значит уничтожают а у нас интелигенцию, активистов и несогласных. И еще мы етим гордимся.
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ну логика в этом есть, если карлики дебилы и имбицилы могут управлять недостраной, то почему они не могут служить
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И правильно, что запретили. Ведь там не легкая, а тяжелая форма умственной отсталости.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты запретили обследующим призывников врачам-психиатрам фиксировать установленный диагноз "легкая умственная отсталость", - ГУР
 
 
 
 
 
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