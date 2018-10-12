 Шахов заявил, что обновленная ЦИК должна назначить выборы в 128 ОТГ

Об этом заявил народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов.

Он отметил, что новый состав должен как можно скорее занять четкую позицию по выборам в объединенных территориальных громадах.

"Мы призываем ЦИК безотлагательно назначить долгожданные выборы в 128 уже созданных ОТГ. Ведь предыдущий состав комиссии заблокировал этот процесс. Более миллиона граждан в новых громадах длительное время ждут, когда из Киева им разрешат "местную власть". Это компрометирует реформу децентрализации", – считает Сергей Шахов.

Следующим шагом ЦИК, по мнению народного депутата от "Нашего края", должна стать подготовка выборов в ОТГ на последующие годы.

"Реформу децентрализации нужно ускорить. Этого ждет страна. Поэтому ЦИК должна разработать и обнародовать план выборов в ОТГ на последующие годы. Таким образом власть даст сигнал местным громадам, что децентрализация необратима, а людей не бросят на произвол судьбы. Это даст надежду на позитивные изменения, особенно на местах", - сказал Сергей Шахов.

Вместе с тем народный депутат от "Нашего края" указал на ошибку при формировании Центризбиркома.

"Мы неоднократно предупреждали, что не допускать оппозицию в ЦИК – ошибочный путь. Местные выборы, в частности во вновь созданных громадах, показали, что люди хотят видеть своими представителями во власти новые политические силы. "Наш край" входит в пятерку победителей на местных выборах и заслуженно претендует на место в Центризбиркоме. Люди нам доверяют", – отметил Сергей Шахов.

Напомним, вопреки закону, парламентское большинство несколько лет не назначало новый состав Центральной избирательной комиссии. Предыдущий глава ЦИК Михаил Охендовский "пересидел" четыре года. Верховная Рада обновила состав ЦИК 20 сентября этого года и увеличила количество ее членов до 17 человек.