 "Гиацинт-Б", "Грады", "Гвоздики", гаубицы Д-30: ОБСЕ опубликовала перечень неотведенной техники наемников РФ на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС, об этом свидетельствует отчет СММ ОБСЕ, опубликованный 11 октября.
Согласно обнародованной информации, среди перечня обнаруженной техники:
- 122 мм РСЗО БМ-21 "Град" - 6 единиц;
- танк неустановленного типа - 2 единицы;
- танк Т-72 - 1 единица;
- 152 мм прицепная гаубица 2А36 "Гиацинт-Б" - 1 единица;
- 122 мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" - 6 единиц;
- 122 мм прицепные гаубицы Д-30 - 6 единиц;
- 100 мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" - 4 единицы;
- 120 мм минометы - 12 единиц.
Кроме того, в местах постоянного хранения вооружения наблюдатели Миссии обнаружили отсутствие семи танков Т-72 и четырех Т-64. В районе оккупированного Золотого-5 БПЛА СММ зафиксировал три новые системы траншей общей протяженностью 70 м, расположенные во дворе жилого дома.
- 8 октября в пределах участка разведения в районе Золотого беспилотный летательный мини-аппарат (БПЛА) СММ обнаружил 1 бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) недалеко от недавно обнаруженных позиций Вооруженных сил Украины
- в соседнем доме в Выборгском переулке, 12/1, команда СММ видела свежую пробоину в юго-западной части крыши. По оценке, все повреждения образовались в результате попадания снарядов зенитной установки (ЗУ-23, 23 мм), выпущенных с юго-западного направления.
- мониторинг процесса разведения сил и средств и пытаться получить неограниченный доступ к участкам разведения в районах н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска), н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска). Доступ Миссии на этих участках разведения по-прежнему остается ограниченным.
- 9 октября за линиями отвода, но вне пределов выделенных мест хранения вооружения в подконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ обнаружил 15 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 2 противотанковых ракетных комплекса (неустановленного типа) и 6 противотанковых пушек (МТ-12 «Рапира», 100 мм) на железнодорожной станции в н. п. Рубежное (84 км к северо-западу от Луганска). В тот же день на северной окраине н. п. Северодонецк (74 км к северо-западу от Луганска) команда Миссии видела 2 буксируемые гаубицы (Д-30 «Лягушка», 122 мм), которые двигались в восточном направлении. 10 октября наблюдатели видели 24 танка (Т-72) в Рубежном и его окрестностях, 24 буксируемые гаубицы (2А65 «Мста-Б», 152 мм) и 3 самоходные гаубицы (2С1) на железнодорожной станции в н. п. Зачатовка (74 км к юго-западу от Донецка).
- 9 октября в подконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ обнаружил 2 БМП-1 и 1 бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) возле н. п. Трехизбенка (32 км к северо-западу от Луганска). В тот же день БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 1 ББМ (неустановленного типа) в районе н. п. Тарамчук (29 км к юго-западу от Донецка), 3 БМП-1 и 2 ББМ (неустановленного типа) вблизи н. п. Березовое (31 км к юго-западу от Донецка), а также 1 ББМ (неустановленного типа) недалеко от н. п. Новотроицкое (36 км к юго-западу от Донецка), 2 БМП-1 и 1 ББМ (неустановленного типа) около н. п. Николаевка (40 км к югу от Донецка) и 3 ББМ (неустановленного типа) рядом с н. п. Троицкое (30 км к северу от Донецка). В тот же день наблюдатели видели 1 ББМ (типа БМП-1) севернее участка разведения в районе Золотого, 1 БТР-4 возле Каменки, 3 боевые машины пехоты (две БМП-2 и одну БМП-1) вблизи н. п. Сопино (16 км к востоку от Мариуполя) и 1 бронированную разведывательную машину (БРМ-1К) рядом с н. п. Бугас (44 км к юго-западу от Донецка).