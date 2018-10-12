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 Политика Украины
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 Омелян: Днепропетровская ОГА демонстрирует качественные изменения в дорожной отрасли

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, находясь в рабочей поездке в Днепропетровской области, заявил, что Днепропетровская облгосадминистрация продемонстрировала качественные изменения в дорожной отрасли региона. В частности, министр отметил, что отремонтированная областными властями дорога Н-08 Днепр-Запорожье, достигла пропускной способности в 20 тысяч автомобилей в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Омелян: Днепропетровская ОГА демонстрирует качественные изменения в дорожной отрасли 01

"Когда говорят, что в Украине нет людей, которые способны делать качественные изменения, то Днепропетровская область и Валентин Резниченко показывают - такие люди есть. Когда говорят, что ничего не меняется, то Днепропетровская область показывает – качественные изменения возможны. И эти изменения уже происходят. Мы видим совершенно новую трассу между Днепром и Запорожьем, которой не было с десяток лет. Она сделана за очень короткий промежуток времени", - отметил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Омелян: Днепропетровская ОГА демонстрирует качественные изменения в дорожной отрасли 02
Омелян: Днепропетровская ОГА демонстрирует качественные изменения в дорожной отрасли 03

Напомним, что до этого года трасса Днепр-Запорожье находилась в разрушенном состоянии. Строительство путепровода на объездной вокруг Днепра началось в 2012 году, но из-за нехватки финансирования было приостановлено. В 2018 году строительные работы возобновила Днепропетровская облгосадминистрация. Работы велись с конца апреля этого года. Кроме капитального ремонта самой трассы, был введен в эксплуатацию мост на окружной вокруг Днепра.

"На инфраструктурный объект, который простоял заброшенным шесть лет, из областного бюджета выделили более 40 млн грн. Дополнительные средства - результат реформы децентрализации Президента Украины Петра Порошенко", - отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Омелян: Днепропетровская ОГА демонстрирует качественные изменения в дорожной отрасли 04

"Год назад на этом же месте мы смотрели с Владимиром Омеляном на недострой, который даже не напоминал мост. Новый путепровод построили за 65 дней, и сегодня он открыт для автотранспорта. Сейчас жители и гости Днепра ездят не "петлей" через поле, а по ровной, идеальной, капитально отремонтированной дороге", - отметил советник председателя Днепропетровской ОГА Юрий Голик.

Общая стоимость ремонта Н-08 - более 1 млрд грн.

За прошедшие три года Днепропетровская ОГА отремонтировала около 500 коммунальных дорог, еще 130 обновляются в этом году: на 116 объектах завершен ремонт асфальтового покрытия, еще на 14 работы продолжаются.

Источник: https://censor.net.ua/n3091100
 
   
 Топ комментарии
 

В такую минуту хочется плакать и верить, что простокваша на самом деле полезнее и вкуснее хлебного вина (с)

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Резниченко. Его не видно и не слышно, но он приносит результат. Вот крутых таких нам побольше
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о ...ля ...лабудян "ожив" ...ждемо на повідомлення про "новий" гіпер...алуп
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В такую минуту хочется плакать и верить, что простокваша на самом деле полезнее и вкуснее хлебного вина (с)

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Коменты у тебя какие-то... фельдкуратские что-ли. Ты о чем вообще, можешь конкретней?
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- Я больше не буду! - взмолился Паниковский. - Я нервный!(с)
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- Да, - сказал Остап. - Теперь я ясно вижу, что попал в общество некультурных людей, то есть босяков без высшего образования. (с) Направления: К.Рог и Пятихатки - разве, что на БТРе
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ТОлько 2 на БТРре? Так это ж прекрасно
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- Все у вас в порядке. Удивительно, - воскликнул Бендер, - с таким счастьем - и на свободе. ©
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Я лично ездил в прошлом месяце по этой трассе. На автобусе с Днепра в Запорожье и на авто обратно.
То авто местами даже не шелохнулось на скорости 120 км/ч
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Существуют и иные направления на которых нет дорог
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если, строят добротные дороги это профессионально
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Дорога - песня! Только непорядочно по отношению к туркам скрывать, что это ОНИ строят БЫСТРО и КАЧЕСТВЕННО.
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Резниченко. Его не видно и не слышно, но он приносит результат. Вот крутых таких нам побольше
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о ...ля ...лабудян "ожив" ...ждемо на повідомлення про "новий" гіпер...алуп
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Їхав влітку з Азовського моря через Запоріжську, Дніпропетровську, Кіровоградську, Полтавську області. Хочу сказати, що дороги, чистота узбіччя дійсно саме кращі в Дніпропетровській області. Там навіть поля огорожені і висять таблички чиє поле та що на ньому росте. А от Запоріжська та Кіровоградські області дуже занепалі...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОмелян: Днепропетровская ОГА демонстрирует качественные изменения в дорожной отрасли
 
 
 
 
 
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