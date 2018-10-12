 Вандалы, разгромившие вагон электрички Фастов - Киев, задержаны полицией, - "Укрзализныця"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", ссылаясь на данные Нацполиции.
"Как стало известно от представителей Национальной полиции Украины в г. Фастов состоянию на 12 октября установлены и задержаны нескольких лиц, причастных к повреждению вагона электропоезда. Ими оказались местные подростки. Сейчас проводятся следственные действия. ПАО "Укрзализныця" приветствует оперативную работу правоохранительных органов и надеется на быстрое расследование, установление виновных, обстоятельств и мотивов преступления", - указывается в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Вандалы полностью разгромили вагон электрички Фастов-Киев. ФОТОрепортаж
В то же время, сайт полиции Киевской области по состоянию на 13:42 сообщает об установлении личностей хулиганов.
"За 20 минут, пока электропоезд был в пути от Фастова до Мотовиловки злоумышленники побили все окна и оторвали сиденья в четвертом вагоне. Инцидент произошел в 22:30. Около семи часов утра работники железной дороги обратились в полицию с сообщением о повреждении поезда. Несмотря на потерянное время - с момента совершения преступления прошло более восьми часов - полицейским быстро удалось установить виновников. Ими оказались семь жителей Мотовиловки в возрасте от 16 до 19 лет. Сейчас решается вопрос по их задержанию", - сказано в сообщении.
Так то вони все потрощили з голодухи? А може треба було вагони розвантажувати i на хлiб заробили б?
И дальше нужно регулярно апдейты давать, о том, как жизнь проходит молодая на нарах, "солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно"(С)
И без скидок.
но в этом случае...должны именно чадушки отработать-восстановить ..."под ключ"
мыть-скоблить-шкурить-красить-восстанавливать сидения-окна...и все своими ручками-крючками и до тех пор пока не "заблищить мов у кота...ото"
и хорошо бы все это снимать и показывать в электричках...что бывает, когда сквозняк в голове
Наказание должно быть таким, чтобы охота заниматься подобным исчезла навсегда.
Европейские законы в Украине не решают таких проблем и только усугубляют их.
От одних горят щеки, от других должна гореть задница, от третьих-сбережения "ясным пламенем".
Порча госимущества и групповое хулиганство это не просто косяк, это залет.
Я бы начал ставить об этом галочки в электронных характеристиках, чтоб при поступлении в вузы этих "героев" сразу было видно. Тогда будет толк.
А пока этих "джигитов" нужно "прославить" на всю страну и устроить показательную порку.
Беседу?
Родители "должны платить" за 19-летних?
А кайло им в руки не дать, нет?
вот жалость, некоторым так было приятно всё списывать на дамбасцев.
местные ж ну не могли, да и всё тут