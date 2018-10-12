EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  4811  54
Все про:поезд (674) Нацполиция (8290) вандализм (386) электричка (58)

 Вандалы, разгромившие вагон электрички Фастов - Киев, задержаны полицией, - "Укрзализныця"

Сотрудники правоохранительных органов задержали хулиганов, причастных к разгрому в вагоне электрички "Фастов - Киев" 10 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", ссылаясь на данные Нацполиции.

"Как стало известно от представителей Национальной полиции Украины в г. Фастов состоянию на 12 октября установлены и задержаны нескольких лиц, причастных к повреждению вагона электропоезда. Ими оказались местные подростки. Сейчас проводятся следственные действия. ПАО "Укрзализныця" приветствует оперативную работу правоохранительных органов и надеется на быстрое расследование, установление виновных, обстоятельств и мотивов преступления", - указывается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вандалы полностью разгромили вагон электрички Фастов-Киев. ФОТОрепортаж

В то же время, сайт полиции Киевской области по состоянию на 13:42 сообщает об установлении личностей хулиганов. 

"За 20 минут, пока электропоезд был в пути от Фастова до Мотовиловки злоумышленники побили все окна и оторвали сиденья в четвертом вагоне. Инцидент произошел в 22:30. Около семи часов утра работники железной дороги обратились в полицию с сообщением о повреждении поезда. Несмотря на потерянное время - с момента совершения преступления прошло более восьми часов - полицейским быстро удалось установить виновников. Ими оказались семь жителей Мотовиловки в возрасте от 16 до 19 лет. Сейчас решается вопрос по их задержанию", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3091094
 
   
 Топ комментарии
 
А теперь этих придурков нужно так "взять за яйца", чтобы они возместили не только нанесенный ущерб, а и сверх того.
 показать весь комментарий
 
на первый случай заставить отремонтировать за свой счёт, при повторном - руки отрубить.
 показать весь комментарий
 
Ой, прямо до слiз Вандалы, разгромившие вагон электрички Фастов - Киев, задержаны полицией, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 2302
Так то вони все потрощили з голодухи? А може треба було вагони розвантажувати i на хлiб заробили б?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
на первый случай заставить отремонтировать за свой счёт, при повторном - руки отрубить.
 показать весь комментарий
 
 
Нє, треба зразу рубати руки і показати це всім ублюдкам по телевізору. Тоді може щось і допоможе...
 показать весь комментарий
 
 
А оплачивать восстановление будут нормальные люди, через стоимость билетов...
 показать весь комментарий
 
 
А теперь этих придурков нужно так "взять за яйца", чтобы они возместили не только нанесенный ущерб, а и сверх того.
 показать весь комментарий
 
 
У цих покидьків на буханку хліба немає за пазухою. Постраждають їхні батьки, а може й вони такі самі... За рахунок залізниці все буде ремонтуватись, хитрожопі чиновники на цьому ще й наварять...
 показать весь комментарий
 
 
Ой, прямо до слiз Вандалы, разгромившие вагон электрички Фастов - Киев, задержаны полицией, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 2302
Так то вони все потрощили з голодухи? А може треба було вагони розвантажувати i на хлiб заробили б?
 показать весь комментарий
 
 
Наталия, ви читайте вище мого посту. Тоді не будете писати дурниці. Я ж не із жалості до них так написав... Тільки констатував, що з них стягувати відшкодування все рівно Шо цапа доїти
 показать весь комментарий
 
Де я написала дурницi? А з коментом, який вище вашого, я згодна на 100%. А якого ви ще чиновникiв приплели?
 показать весь комментарий
 
Я не винен, що ви нічого не зрозуміли з написаного мною. А розжовувати елементарне не бачу сенсу...
 показать весь комментарий
 
Раньше была такая штука - исправительные работы. Присудить им часов по 300 каждому, что бы не только этот вагон восстановили, а и еще десяток других. А стоимость материала покроется стоимостью их бесплатной работы.
 показать весь комментарий
 
О, по 1000 баксов попали паханы. И + срок дитяткам, хоть и условный, но уже дальше грузчика не возьмут.
 показать весь комментарий
 
 
Пкажите их морды ! Страна должна знать своих "героев" !
 показать весь комментарий
 
 
А суд должен широко освещаться в СМИ.
И дальше нужно регулярно апдейты давать, о том, как жизнь проходит молодая на нарах, "солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно"(С)
 показать весь комментарий
 
Родители в ответе.Нужен иск,чтобы без недвижимости остались
 показать весь комментарий
 
 
Пусть восстановят все, как было.
И без скидок.
 показать весь комментарий
 
 
Укрзализниця - не спустите это дело на тормозах! Пусть их родители в этой электричке оплатят ремонт ВСЕГО что только можно!
 показать весь комментарий
 
 
Я конечно не сторонник насильства,но таких экзэмпляров за такое в 37 в Германии принародно бы отпутинили!!!
 показать весь комментарий
 
В Германии тогда безбилетников просто расстреливали.
 показать весь комментарий
 
 
Можете надати якесь авторитетне (не комуняцьке) джерело?
 показать весь комментарий
 
хоть их родители и виноваты в неадекватном воспитании...вернее его полном отсутствии
но в этом случае...должны именно чадушки отработать-восстановить ..."под ключ"
мыть-скоблить-шкурить-красить-восстанавливать сидения-окна...и все своими ручками-крючками и до тех пор пока не "заблищить мов у кота...ото"
и хорошо бы все это снимать и показывать в электричках...что бывает, когда сквозняк в голове
 показать весь комментарий
 
 
И больше устанавливать видеокамер, особенно в новых поездах, чтоб таких вот долбоящеров моментально вычислять.
 показать весь комментарий
 
 
шо у нелюдей в голове , фиг поймешь. наверно тюрьма может исправить это.
 показать весь комментарий
 
 
тюрма не одного "справляла" ...ті що крали починали вбивати ...рубати руки ...потім ноги а потім по саму шию ...у мусульман нормально прописано як діяти у таких випадках ...доречі у Саудитів є вакансії для катів ...саме таким займатися ...вони впустили в свою країну всяких "папуасів" , а тепер змушені вчити їх нормам моралі і цивілізації
 показать весь комментарий
 
 
А ці вакансії публікуються, скажімо, на "робота.юа"? Куди надсилати резюме? Вандалів, які розгромили вагон електрички "Фастів - Київ", затримала поліція, - "Укрзалізниця" - Цензор.НЕТ 4985
 показать весь комментарий
 
Задерживать явно недостаточно.
Наказание должно быть таким, чтобы охота заниматься подобным исчезла навсегда.
Европейские законы в Украине не решают таких проблем и только усугубляют их.
 показать весь комментарий
 
 
Кто будучи молодым не косячил? Родители пусть платят, провести беседу... думаю ментов учить не надо))
 показать весь комментарий
 
косяки бывают разные.
От одних горят щеки, от других должна гореть задница, от третьих-сбережения "ясным пламенем".
Порча госимущества и групповое хулиганство это не просто косяк, это залет.
Я бы начал ставить об этом галочки в электронных характеристиках, чтоб при поступлении в вузы этих "героев" сразу было видно. Тогда будет толк.
А пока этих "джигитов" нужно "прославить" на всю страну и устроить показательную порку.
 показать весь комментарий
 
 
Ога! Щас они прямо побегут в Вузы поступать! А там - облом. Вот рыдать будут!
 показать весь комментарий
 
"Косяк"?
Беседу?
Родители "должны платить" за 19-летних?
А кайло им в руки не дать, нет?
 показать весь комментарий
 
 
Общественные работы. Думаю, что это самый действенный способ наказания недорослей. И чтоб на виду у всего Фастова или Мотовиловки. Притом работа самая неквалифицированная (уборка улиц, общественных туалетов и прочее). Может будет несправедливо, зато результативно. А заработанное -на возмещение ущерба в пользу УЗ.
 показать весь комментарий
 
 
Завжди було цікаво: хто оті дебілоїди, що ріжуть сидіння, псують інвентар у вагонах поїздів...Хотілося б поглянути не пики цих злобних дегенератів. Хто виховував отаке генетичне сміття? Що з нього виросте? Енергії забагато? Відправити недоумків рити траншеї на лінії розмежування
 показать весь комментарий
 
 
Мене не цікавить хто ці довбо.би, викладіть фото батьків, їх виховавших!
 показать весь комментарий
 
та причому там батьки? Достатьно однієї паршивої вівці у компанії, щоб вляпалися усі цілим стадом. Нехай своїм коштом ремонтують, майже впевен що батьки більшості з них багато працюють і певно щось заробляють, раз на виховання дітей часу немає
 показать весь комментарий
 
 
установлены и задержаны нескольких лиц, причастных к повреждению вагона электропоезда. Ими оказались местные подростки.

вот жалость, некоторым так было приятно всё списывать на дамбасцев.
местные ж ну не могли, да и всё тут
 показать весь комментарий
 
"Правопорядок в стране определяется не наличием воров,а умением властей их обезвреживать"...(с)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВандалы, разгромившие вагон электрички Фастов - Киев, задержаны полицией, - "Укрзализныця"
 
 
 
 
 
 вверх