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 Общественный совет международных экспертов Антикорупционного суда будет сформирован к концу октября, - Козьяков

Глава Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергей Козьяков прогнозирует завершение формирования Общественного совета международных экспертов Антикоррупционного суда к концу октября.

"Закон не определяет дату формирования совета экспертов, но, думаю, к концу октября мы узнаем имена его членов", – сказал он в интервью журналу "Фокус", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С.Козьяков отметил, что международные организации предложили 12 кандидатур экспертов: "На днях комиссия выберет из них шестерых, которые войдут в Общественный совет международных экспертов".

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При этом глава ВККС отметил, что точная дата "экзамена" для кандидатов в Антикоррупционный суд не определена, однако он прогнозирует его проведение на 12-13 ноября.

"Все конкурсы и процедуры надеемся закончить к февралю. Потом наши рекомендации рассмотрит Высший совет правосудия (судя по опыту предыдущих конкурсов, на эту процедуру им понадобится 2-4 недели), после чего президент должен подписать соответствующий указ", – отметил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091090
 
 
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Кизяков , не забывай что зарплату тебе платит на Петя и не грося, а украинский народ. А народ елку ставить умеет 😀😀😀
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Козяков (или Козявкин, как его называют знакомые), несет персональную ответственность за провал "судебной люстрации" и провал затягивание "судебной реформы"..
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АКС не будет и судей то же. Гидрант всё отменил. Пожалейте его. Ему осталось какие-то полгода воровать. Дайте на билет до Израиля заработать. Общественный совет международных экспертов Антикорупционного суда будет сформирован к концу октября, - Козьяков - Цензор.НЕТ 4222
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Москаль якись Козьяков.Судя по роже на фото,он только со съезда партии куме.
-Нi.З доклада от Андропова Общественный совет международных экспертов Антикорупционного суда будет сформирован к концу октября, - Козьяков - Цензор.НЕТ 8312
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Международные организации не могли предоставить только шестерых?
А что будут рассказывать в своей стране, а особенно - в своих кругах общения, отвергнутые кандидаты о причине - почему они не прошли?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбщественный совет международных экспертов Антикорупционного суда будет сформирован к концу октября, - Козьяков
 
 
 
 
 
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