 Общественный совет международных экспертов Антикорупционного суда будет сформирован к концу октября, - Козьяков

"Закон не определяет дату формирования совета экспертов, но, думаю, к концу октября мы узнаем имена его членов", – сказал он в интервью журналу "Фокус", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
С.Козьяков отметил, что международные организации предложили 12 кандидатур экспертов: "На днях комиссия выберет из них шестерых, которые войдут в Общественный совет международных экспертов".
При этом глава ВККС отметил, что точная дата "экзамена" для кандидатов в Антикоррупционный суд не определена, однако он прогнозирует его проведение на 12-13 ноября.
"Все конкурсы и процедуры надеемся закончить к февралю. Потом наши рекомендации рассмотрит Высший совет правосудия (судя по опыту предыдущих конкурсов, на эту процедуру им понадобится 2-4 недели), после чего президент должен подписать соответствующий указ", – отметил он.
-Нi.З доклада от Андропова
А что будут рассказывать в своей стране, а особенно - в своих кругах общения, отвергнутые кандидаты о причине - почему они не прошли?