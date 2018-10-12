 Мэрия Днепра сделала особенный подарок одному из старейших университетов города. ФОТОрепортаж

К юбилею один из самых конкурентоспособных высших учебных заведений страны получил от городского совета Днепра особый подарок. Теперь у первого корпуса университета стоит концептуальный арт-объект "Лекторий".

Инсталляция включает 17 высоких стальных стульев кораллового цвета. Все они будто объединены в лекционную аудиторию, сообщает gorsovet.com.ua

Относительно подарка для университета у мэрии были разные варианты: от бронзовых табличек - до концептуальных скульптур. Однако в конце выбор остановили именно на этом проекте.

"Для меня Днепровский национальный университет - действительно альма-матер. Вся моя жизнь связана с ним. Мой отец всю свою жизнь работал здесь. Эту инсталляцию мы задумывали как подарок от мэрии для университета. Хотя университет и национальный, и он - знаковый для города. Инсталляция модерновая и довольно контроверсийная. Есть разные мнения, однако студентам нравится. Мы строим модерновый город, который смотрит в будущее. Такие проекты, меняющие городское пространство и привлекающие людей, - нужны ", - отметил городской голова Днепра Борис Филатов во время открытия инсталляции "Лекторий" 11 октября.

Впервые "Лекторий" увидел свет в 2015 году. Во время различных художественных акций стулья-великаны побывали сначала на фасаде, а затем - на крыше днепровских зданий. Также инсталляцию спускали на воду с Фестивального причала. Кроме этого, объект представляли в "Мистецькому арсеналі" в Киеве.

Создал инсталляцию днепровский художник и архитектор Никита Шаленый. Свои проекты он реализует не только в Украине, но и за рубежом.

"Лекторий" трактуют по-разному. Это и рассказ о том, как трудно общество воспринимает что-то новое, и символ того, что следует расти и стремиться, чтобы понять необычное.

В то же время, по версии Днепровского национального университета им. Олеся Гончара, каждый из стульев посвящен выдающимся выпускникам заведения. Среди них - писатели Олесь Гончар и Павло Загребельный, профессор Гарварда, известный историк Сергей Плохий, который недавно был на книжном фестивале Book Space в Днепре, а также обобщенные фигуры профессоров, студентов, академиков и героев Украины. Один из стульев "принадлежит" мэру Днепра.

Ночью "Лекторий" подсвечивается, а сбоку на стульях есть специальные QR-коды, с помощью которых можно узнать истории героев инсталляции. Студентам такое художественное произведение по душе.

"Мы сначала были удивлены. Все бегали смотреть на эти стулья. Они и удивляют, и одновременно поражают. Мне это напомнило, знаете, что-то такое из улиц Амстердама. По духу похоже. В Днепре мало такого. Конечно, пусть они будут в нашем университете", - рассказала студентка Светлана.





