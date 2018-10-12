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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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 Мэрия Днепра сделала особенный подарок одному из старейших университетов города. ФОТОрепортаж

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара отмечает свое столетие.

К юбилею один из самых конкурентоспособных высших учебных заведений страны получил от городского совета Днепра особый подарок. Теперь у первого корпуса университета стоит концептуальный арт-объект "Лекторий".
Инсталляция включает 17 высоких стальных стульев кораллового цвета. Все они будто объединены в лекционную аудиторию, сообщает gorsovet.com.ua

Относительно подарка для университета у мэрии были разные варианты: от бронзовых табличек - до концептуальных скульптур. Однако в конце выбор остановили именно на этом проекте.
"Для меня Днепровский национальный университет - действительно альма-матер. Вся моя жизнь связана с ним. Мой отец всю свою жизнь работал здесь. Эту инсталляцию мы задумывали как подарок от мэрии для университета. Хотя университет и национальный, и он - знаковый для города. Инсталляция модерновая и довольно контроверсийная. Есть разные мнения, однако студентам нравится. Мы строим модерновый город, который смотрит в будущее. Такие проекты, меняющие городское пространство и привлекающие людей, - нужны ", - отметил городской голова Днепра Борис Филатов во время открытия инсталляции "Лекторий" 11 октября.

Впервые "Лекторий" увидел свет в 2015 году. Во время различных художественных акций стулья-великаны побывали сначала на фасаде, а затем - на крыше днепровских зданий. Также инсталляцию спускали на воду с Фестивального причала. Кроме этого, объект представляли в "Мистецькому арсеналі" в Киеве.
Создал инсталляцию днепровский художник и архитектор Никита Шаленый. Свои проекты он реализует не только в Украине, но и за рубежом.
"Лекторий" трактуют по-разному. Это и рассказ о том, как трудно общество воспринимает что-то новое, и символ того, что следует расти и стремиться, чтобы понять необычное.

В то же время, по версии Днепровского национального университета им. Олеся Гончара, каждый из стульев посвящен выдающимся выпускникам заведения. Среди них - писатели Олесь Гончар и Павло Загребельный, профессор Гарварда, известный историк Сергей Плохий, который недавно был на книжном фестивале Book Space в Днепре, а также обобщенные фигуры профессоров, студентов, академиков и героев Украины. Один из стульев "принадлежит" мэру Днепра.
Ночью "Лекторий" подсвечивается, а сбоку на стульях есть специальные QR-коды, с помощью которых можно узнать истории героев инсталляции. Студентам такое художественное произведение по душе.
"Мы сначала были удивлены. Все бегали смотреть на эти стулья. Они и удивляют, и одновременно поражают. Мне это напомнило, знаете, что-то такое из улиц Амстердама. По духу похоже. В Днепре мало такого. Конечно, пусть они будут в нашем университете", - рассказала студентка Светлана.

Мэрия Днепра сделала особенный подарок одному из старейших университетов города 01
Мэрия Днепра сделала особенный подарок одному из старейших университетов города 02
Мэрия Днепра сделала особенный подарок одному из старейших университетов города 03

Источник: https://censor.net.ua/n3091087
 
   
 Топ комментарии
 
Тю, я думал, что-то полезное подарили, может лабораторию какую, а они арт объект из табуреток.
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Именно в детских садах нужно обучать специальностям для изготовления продукции на мировом уровне, а потом, на заработанные деньги, строить ПТУ... Мэрия Днепра сделала особенный подарок одному из старейших университетов города - Цензор.НЕТ 7661
В курсе, что сначала надо что-то заработать, чтобы потом иметь что-то "бесплатное" и побольше?
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несчастные амстердамцы. Ничего они не умеют, ничего не видели, живут в дергадирующей Европе, не то что процветающие культурные касабы как ты, не могут туалет себе пострить гадят где попало.
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если эта инсталяция поднимет качество обучения,то почему бы и нет?)
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Тю, я думал, что-то полезное подарили, может лабораторию какую, а они арт объект из табуреток.
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прочитав заголовок - тоже так подумал)))
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Молодец!

Виталя тоже красава, делает кучу всего для киевлян, например строит ПТУшныйе корпуса за бюджет, которого хватит на 8 детсадов. Или ПТУшные общаги за деньги киевлян. Вот реально то чего не хватает жителям столицы!
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Именно в детских садах нужно обучать специальностям для изготовления продукции на мировом уровне, а потом, на заработанные деньги, строить ПТУ... Мэрия Днепра сделала особенный подарок одному из старейших университетов города - Цензор.НЕТ 7661
В курсе, что сначала надо что-то заработать, чтобы потом иметь что-то "бесплатное" и побольше?
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Що це 12 стульев куме?
-Нi.Це посидим на дорожку...и в Польшу Мерія Дніпра зробила особливий подарунок одному з найдавніших університетів міста - Цензор.НЕТ 138
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туда только умные, такте как ты в паРшу.
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Ты я сотрю,мало того,що быдлан,ще и взялся украинцев распределять?
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Во во.Ось так комуняки с нацистами и отвечали Моя товя не понимайт.Когда умных на Соловки ссылали,а не умных расстреливали,як не соответствующие арийской расе.Ты хто,нацист,або комунист? Мерія Дніпра зробила особливий подарунок одному з найдавніших університетів міста - Цензор.НЕТ 2672
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Мне это напомнило, знаете, что-то такое из улиц Амстердама. По духу похоже.
Сразу видно, полная безвкусица, в стиле современной деградирующей Европы.
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несчастные амстердамцы. Ничего они не умеют, ничего не видели, живут в дергадирующей Европе, не то что процветающие культурные касабы как ты, не могут туалет себе пострить гадят где попало.
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Для повного фен-шую не вистачає стола висотою з 3-поверховий будинок та дошки висотою з 9-поверховий будинок...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМэрия Днепра сделала особенный подарок одному из старейших университетов города. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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