 Разминирование территории в районе арсенала под Ичней могут усложнить погодные условия, - Зубко

"От взрывоопасных предметов очищены все автодороги к населенным пунктам, 29 км трасс линий электропередач и 7 км газопроводов, территорию 3 газораспределительных станций, 3 школ, 3 детских садов, дома престарелых, учебно-производственный комплекс, около 1 тыс. 700 домохозяйств. Проводится разъяснительная работа среди населения о порядке действий в случае обнаружения взрывоопасных предметов", - сообщил он во время заседания госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС в пятницу в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"План по разминированию есть, задача очень сложная. Прежде всего, из-за климатических условий. Но мы справимся", - подчеркнул в свою очередь вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.

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Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

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По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней. Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".