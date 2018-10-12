EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  299  8
Материалы по теме:
Все про:Зубко (371) разминирование (234) Ичня (58)

 Разминирование территории в районе арсенала под Ичней могут усложнить погодные условия, - Зубко

Продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей 9 октября на военном арсенале в Ичнянском районе Черниговской области, в частности, идут работы по разминированию в 10 населенных пунктах, близко расположенных к арсеналу, отмечает глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин.

"От взрывоопасных предметов очищены все автодороги к населенным пунктам, 29 км трасс линий электропередач и 7 км газопроводов, территорию 3 газораспределительных станций, 3 школ, 3 детских садов, дома престарелых, учебно-производственный комплекс, около 1 тыс. 700 домохозяйств. Проводится разъяснительная работа среди населения о порядке действий в случае обнаружения взрывоопасных предметов", - сообщил он во время заседания госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС в пятницу в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"План по разминированию есть, задача очень сложная. Прежде всего, из-за климатических условий. Но мы справимся", - подчеркнул в свою очередь вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЧП под Ичней: люди начали активно возвращаться в свои дома, поступило 34 сообщения о фактах обнаружения боеприпасов, - Нацполиция

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней. Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".

Источник: https://censor.net.ua/n3091086
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не ну понятно, плохому танцору то музыки нет, то яйца мешают.....
 показать весь комментарий
 
 
Що цей Гена меле,в якій частині земної кулі знаходиться? Вже тиждень на Чернігівщині ясна і суха погода,й ще мінімум тиждень очікується така сама,про які складні погодні умови він розповідає?
 показать весь комментарий
 
 
Во-первых, он сказал не погодные, а климатические условия.
Во-вторых, приближается зима и листья покрывают землю.
В-третьих, не за неделю всё делается и находят неразорвавшиеся боеприпасы ещё со Второй мировой войны...
 показать весь комментарий
 
Я уверен, справятся до зимы, задейстованны лучшие специалисты.
 показать весь комментарий
 
По-перше, кліматичні умови це багаторічний статистичний режим погоди,характерний для данної місцевості,так що це сукупність двох факторів.
По-друге,навіщо чекати зими та нових віників?
По-третє,якщо орієнтуватися на Другу світову, то так можна й 70 років розміновувати. А знаходять боєприпаси з Другої світової випадково,тут же той випадок коли шукають сучасними спецзасобами й цілеспрямовано.
 показать весь комментарий
 
 
Речь идёт о том, что сначала находят боеприпасы на поверхности или - на виду, потому я упомянул и листья и всё остальное. Можно сравнить со сбором грибов - сначала много, а потом всё меньше и реже, но годами.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРазминирование территории в районе арсенала под Ичней могут усложнить погодные условия, - Зубко
 
 
 
 
 
 вверх