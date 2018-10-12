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 Политика Украины
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Все про:СБУ (12897) Семочко_Сергей (10)

 СБУ не проверяла связи с РФ и состояние семьи замглавы СВР Семочко. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины не осуществляла проверку информации о якобы наличии у семьи первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко российского гражданства и имущества на миллионы долларов.

Об этом, как пишет УП, сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на ответ СБУ.

"Проверка указанной в запросе информации о членах семьи должностного лица другого государственного органа Службой безопасности не проводилась", – отметили в ведомстве.

СБУ не проверяла связи с РФ и состояние семьи замглавы СВР Семочко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко считает, что замглавы СВР Семочко "слили" враги, и это намеренная провокация против него самого. Чтобы потушить скандал - избрана тактика умалчивания, - Бутусов

В свою очередь, на аналогичный вопрос, проводился ли анализ обличительной информации, в Администрации Президента отвечать отказались. У Порошенко сказали, что такой ответ не предусмотрен законодательством.

"Просим принять во внимание, что Законом "О доступе к публичной информации" не предусмотрена обязанность распорядителя информации по созданию новых видов документов и информации, проведение анализа или введение отдельного вида статистики, комментирование тех или иных событий или высказываний и т.д.", – заявили в АПУ.

СБУ не проверяла связи с РФ и состояние семьи замглавы СВР Семочко 02

В августе 2018 года Порошенко назначил Семочко заместителем руководителя Службы внешней разведки.

До этого он занимал должность начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Служба разведки Липецкой фабрики", - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Источник: https://censor.net.ua/n3091083
 
 
 Топ комментарии
 
Действительно, нафига проверять?) А имущество - тем более...)))
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В августе 2018 года Порошенко назначил Семочко заместителем руководителя Службы внешней разведки.

Узнаете их по плодам их (с) Сюда тоже подходит.
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Не ну нормально. Кто же будет проверять лица, назначенные по указанию гибридного пахана ???? Он назначал исключительно из личной преданости. Поэтому такие мелочи как кацапское гражданство или имущество во внимание как то не брались.
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Действительно, нафига проверять?) А имущество - тем более...)))
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Порох на это не пойдёт, иначе выйдет на самого себя.
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липецкая фабрика законсервирова, да так, что невозможно на нее попасть, чтобы увидеть степень консервации
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В августе 2018 года Порошенко назначил Семочко заместителем руководителя Службы внешней разведки.

Узнаете их по плодам их (с) Сюда тоже подходит.
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Не ну нормально. Кто же будет проверять лица, назначенные по указанию гибридного пахана ???? Он назначал исключительно из личной преданости. Поэтому такие мелочи как кацапское гражданство или имущество во внимание как то не брались.
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Не забагато "петрових" опікуються безпекою України?
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Юля Марушевская....500 грн...душу из девчёнки вынули, человек в людей веру утратил...
Только подонок сможет "работать" в команде барыги и подонок в кубе за сребренники готовый продать Украину и народ будет с пеной у рта и иезуитской ухмылкой защищать это шобло...тварей на Цензе хватает.
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Ну, с такой немеряной суммой можно и в США на ПМЖ ...это вам не Лера-банкомат.
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Ну нормально же. Зачем проверять главу службы внешней разведки? Это же разведчик. У него может быть много паспортов. А недвижимость.... Ну что-ж, такая вот легенда у разведчика. (бля)
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пЕтр аЛексеевич - ваш вЫход , ждемс...- обЯсните плебеем ..., или , как всегда - молчок , само рассосется...
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И НА ХРЕНА УКРАИНЦАМ ЗА ИХ ДЕНЬГИ ТАКАЯ СБУ, КОТОРАЯ НЕ ПРОВЕРЯЕТ ГЛАВНОГО РАЗВЕДЧИКА????!
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Был бы оппозиционный политик, давно бы верещали по всем каналам все поросячьи шестерки.
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Може цього підписанта Петрова теж ніхто не перевіряв?
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порохолизуны, где комментарии по поводу назначения вашим патроном разведчика, а языки в заднице. Вот реальная рука кремля, далеко ходить не надо все рядом, барыга давно договорился с путиным и ведет свою игру , втюхивая наивным лозунги и кричалки с экрана тв
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Не перевірити зам.керівника зовнішньої розвідки... На голову не налазе!
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ФСБ(У) не проверяла связи с РФ и состояние семьи замглавы СВР Семочко. ДОКУМЕНТ...
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Гугл выдает такую информацию.

У 2011-2012 роках працював у сфері юридичного супроводу компаній в державних закупівлях.

З 2012-го року - експерт (з 2015 - керівник) Відділу боротьби з корупцією Центру "Ейдос" (до 2016 - Центр політичних студій та аналітики). Веде проекти з протидії корупції, в тому числі у сфері державних закупівель.
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Я так понимаю ещё один "антикорупционер" а тобиш никто. Так какого хрена ему кто-то будет давать информацию что проводиться что нет?
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с 2016 член конкурсной комиссии по избранию директора Национального агенства ...

Хотелось бы кроме всего прочего узнать от него о борьбе с коррупцией в период с 2012 года и дальше, когда он возглавлял отдел по борьбе с коррупцией.
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На их сайте я посмотрел отчет. Просто тупой рекламный букет!
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Ну они типа аналитики. Вот и интересно было бы почитать более-менее серьезное исследование по поводу коррупции и борьбы с ней за период с 2012 года.
Тем более, у Каневского есть и опыт юридеского сопровождения компаний в гос. закупках еще при Яныке.
У 2011-2012 роках працював у сфері юридичного супроводу компаній в державних закупівлях.

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порохолизуны, где комментарии по поводу назначения вашим патроном разведчика, а языки в заднице. Вот реальная рука кремля, далеко ходить не надо все рядом, барыга давно договорился с путиным и ведет свою игру , втюхивая наивным лозунги и кричалки с экрана тв
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У 2016 році - член конкурсної комісії з обрання директора новоствореного Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів (за квотою ВРУ).

З 13 жовтня 2017 - голова громадської ради того ж органу
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Успокойтесь зрадофилы, а то Томос не дадут и вообще всемирное зло нападёт...
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если ты еще не понял, к СБУ у народа доверия нет
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та й справді, нашо час тратити?
ну перевірять, ну встановлять? і ШО?! прям зразу Порох його й звільнить)))
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Действительно на каждый фейк отвечать никаких сотрудников не хватит!
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а чо якось вибірково "фейки" коментують?!))
то серед ночі АП вилазить з коментарями "по фейковій справі Лоліта"
то тепер фейки не коментують?!))))
як у вас йде градація фейків?!
коментабельні/некоментабельні?!!
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Попроще слова подбирай, у него оперативки мало...
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у ПРошлого лехитимного от ФСБУ до армии все министры были с мордора
так и у нынешнего.
не даром оно все время талдычит о торговых партнерах.
и не называет войну войной.
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Здрасти не называет. Порох всё время говорит что у нас война с лаптестаном!
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Офіційний документ де написано, що в країні агресія і війна , є?
Підписані пророшенко або гнойсманом?
НЕМА.
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Давай поспорим что есть официальный документ где Россия прописана как агресор и окупант?
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На Генассамлее ООН Порошенко четыре раза сказал "конфликт в Украине" и ни одного раза не произнес слова ВОЙНА!

Порошенко не выполнил в 2014-м году прямую норму Закона об обороне и не создал Ставку Верховного главнокомандующего.
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Только не надо ему ставку делать. Ему надо делать явку с повинной.
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Єдине, що добре виходить в потужних та рішучих реформаторів - так це рішуче нишпорити по кишенях та гаманцях українців..
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Якби це був Іван,або Грицько то зразу б...а тут з одної шайки,можна мимо вух пропустити!
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Кончится тем, что Томос тоже вручат какому-нибудь генералу от ФСБ.
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А кто его проверять будет? А вдруг он третий с Солсбери. Шкандаль!
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В СБУ Петров , в АП Петров , в Солсбери Петров!!! А не тот ли это Петров?
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петр алексеевич, народ уже заждался,
когда ты вернешь булаву,
которую ты опозорил.
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От пєдра й перекреслила всі свої піар-потуги, які шекеля ламаного не варті. Шо ж ти мовчиш, нікчемо?
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І дійсно навіщо когось одного перевіряти, коли там усі такі. Свої посади високі чини отримують тільки в годування. А ще вони мають зобов"язання передавати частину, по мафіозно-кримінальній піраміді, на верх. Усі ж бо з одного казана харчуються.
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И на кой хер тогда вы такие безопасники нужны?
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"Но,позвольте, как же он служил в очистке?" (с)
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Кацапский паспорт не венгерский, пусть работает?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ не проверяла связи с РФ и состояние семьи замглавы СВР Семочко. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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