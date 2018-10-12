 СБУ не проверяла связи с РФ и состояние семьи замглавы СВР Семочко. ДОКУМЕНТ

Об этом, как пишет УП, сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на ответ СБУ.
"Проверка указанной в запросе информации о членах семьи должностного лица другого государственного органа Службой безопасности не проводилась", – отметили в ведомстве.
В свою очередь, на аналогичный вопрос, проводился ли анализ обличительной информации, в Администрации Президента отвечать отказались. У Порошенко сказали, что такой ответ не предусмотрен законодательством.
"Просим принять во внимание, что Законом "О доступе к публичной информации" не предусмотрена обязанность распорядителя информации по созданию новых видов документов и информации, проведение анализа или введение отдельного вида статистики, комментирование тех или иных событий или высказываний и т.д.", – заявили в АПУ.
В августе 2018 года Порошенко назначил Семочко заместителем руководителя Службы внешней разведки.
До этого он занимал должность начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.
Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.
Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.
Узнаете их по плодам их (с) Сюда тоже подходит.
Только подонок сможет "работать" в команде барыги и подонок в кубе за сребренники готовый продать Украину и народ будет с пеной у рта и иезуитской ухмылкой защищать это шобло...тварей на Цензе хватает.
У 2011-2012 роках працював у сфері юридичного супроводу компаній в державних закупівлях.
З 2012-го року - експерт (з 2015 - керівник) Відділу боротьби з корупцією Центру "Ейдос" (до 2016 - Центр політичних студій та аналітики). Веде проекти з протидії корупції, в тому числі у сфері державних закупівель.
Хотелось бы кроме всего прочего узнать от него о борьбе с коррупцией в период с 2012 года и дальше, когда он возглавлял отдел по борьбе с коррупцией.
Тем более, у Каневского есть и опыт юридеского сопровождения компаний в гос. закупках еще при Яныке.
У 2011-2012 роках працював у сфері юридичного супроводу компаній в державних закупівлях.
З 13 жовтня 2017 - голова громадської ради того ж органу
ну перевірять, ну встановлять? і ШО?! прям зразу Порох його й звільнить)))
то серед ночі АП вилазить з коментарями "по фейковій справі Лоліта"
то тепер фейки не коментують?!))))
як у вас йде градація фейків?!
коментабельні/некоментабельні?!!
так и у нынешнего.
не даром оно все время талдычит о торговых партнерах.
и не называет войну войной.
Підписані пророшенко або гнойсманом?
НЕМА.
Порошенко не выполнил в 2014-м году прямую норму Закона об обороне и не создал Ставку Верховного главнокомандующего.
когда ты вернешь булаву,
которую ты опозорил.