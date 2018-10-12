EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Экономика, Киевские новости
  672  10
Все про:горячая вода (56) Нафтогаз (2562) Киевтеплоэнерго (5)

 "Киевтеплоэнерго" уже может возобновить горячее водоснабжение в столице. Надеемся, что это произойдет максимально быстро, - Перелома

Сегодня НАК "Нафтогаз Украины" и КП "Киевтеплоэнерго" подписали договор на поставку газа, который базируется на мировом соглашении, утвержденной в среду Хозяйственным судом города Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что договор заключен на условиях, предусмотренных постановлением КМУ №187 от 22.03.2017 "О возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" . Это означает, что "Киевтеплоэнерго" будет получать газ на льготных условиях, определенных правительством для производителей тепла, обеспечивающих тепловой энергией население и других защищенных потребителей.

Одновременно с подписанием договора "Нафтогаз" предоставил "Киевтеплоэнерго" номинации на вторую декаду октября. Поэтому, "Киевтеплоэнерго" имеет возможность восстановить горячее водоснабжение в Киеве и своевременно начать отопительный сезон.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" подписал мировое соглашение с "Киевтеплоэнерго" и "Киевэнерго". ФОТО

"Как и другие киевляне, мы надеемся, что горячее водоснабжение в столице будет восстановлено максимально быстро. Договор с "Киевтеплоэнерго" заключен на тех условиях, которые прямо определены законодательством. Мы предлагали это компании еще весной. Мы надеемся, что, если в других городах кто-то будет менять управляющего теплоснабжающим предприятием, все необходимые действия будут приняты заранее, чтобы не вызывать неудобства для потребителей. Все спорные вопросы между субъектами хозяйствования надо решать вовремя и исключительно в правовом поле", - отметил первый заместитель председателя правления "Нафтогаза" Сергей Перелома.

Напомним, что согласно мировому соглашению, "Киевтеплоэнерго" становится правопреемником по всем договорам "Киевэнерго" с "Нафтогазом" и, соответственно, по долговым обязательствам на сумму около 2,4 млрд грн. Стороны согласились, что вопрос штрафных санкций, по которым еще не завершились судебные процессы, не является предметом урегулирования мирового соглашения и будут решаться отдельно в судебном порядке.

Источник: https://censor.net.ua/n3091082
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
по таким ценам надо в ж у целовать киевлян что бы покупали гнойсман вор
 показать весь комментарий
 
"это произойдет максимально быстро" - куда уж быстрее?
 показать весь комментарий
 
 
А куда торопиться? Холодной водой еще вполне можно мыться. Еще бы мыло для холодной воды придумали - было бы супер.
 показать весь комментарий
 
 
Да сколько той зимы! Кто ж зимой моется?! Туда-сюда и лето придёт. Мойся на речке хоть с утра до ночи.
 показать весь комментарий
 
 
Бабло с татарином раздерибанили, теперь можно запускать следующий виток воровства. "Київтеплоенерго" вже може відновити гаряче водопостачання в столиці. Сподіваємося, що це станеться максимально швидко, - Перелома - Цензор.НЕТ 7120
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Киевтеплоэнерго" уже может возобновить горячее водоснабжение в столице. Надеемся, что это произойдет максимально быстро, - Перелома
 
 
 
 
 
 вверх