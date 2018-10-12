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 За рубежом
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Все про:Песков (859) Россия (70723) УПЦ (691) автокефалия (169) Томос (17)

 "Россия будет защищать интересы православных": в Кремле заявили о возможности вмешательства в вопрос создания поместной церкви в Украине

Россия везде защищает интересы русских и русскоговорящих, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность вмешательства Москвы в церковный вопрос в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

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"В случае, если развивающиеся события войдут в русло противоправных действий, то, конечно, как Россия защищает интересы русскоговорящих, то так же, и об этом неоднократно говорил (президент РФ Владимир. - Ред.) Путин, Россия будет защищать интересы православных. Это абсолютно обоснованная и абсолютно понятная позиция", - сказал Песков, комментируя домыслы российской пропаганды о том, что в Украине якобы анонсировали проведение рейдерских захватов и нападения на церкви Московского патриархата.

При этом Россия будет реагировать на соответствующие действия, "исключительно политико-дипломатическими способами", - уточнил он.

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Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3091078
 
 
 Топ комментарии
 
в росєн не було ні томосу ні канонічності
це звичайні самозванці.
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почему кацапы не НЕговорящие а?!.. почему они такие долбоебы и конченные уебки??!! вот я русскоговорящий НОГ я НЕ ПРОШУ; Хуйло уебочное меня защищать в Украине...
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Пишущие комментарии, возлюбленные братья и сестры! Богопротивно стремление человеков, явно далеких от вдумчивого осознания Ветхого и Нового Заветов и канонических писаний, обсуждать дела Церкви Христовой! Богопротивно возводить хулу на любого Верующего человека, попирать Символ Веры и одну из ее основ - Церковь! Ибо сказано , (с) «От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». (Мф.12:37 ) и "... повеждь Церкви, аще же и церковь преслушает, будет тебе якоже язычник и мытарь." ((Мф., 18.17). Непререкаемо и И.Златоуста (с) «производить разделения в Церкви не меньшее зло, как и впадать в ереси… грех раскола не смывается даже мученической кровью» (Толкование на послание к Ефесянам: 65, 11). Мудрость от учеников ЕГО предостерегает-"Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит" (Мф. 12 :25)". Мир Вам, братья и сестры! Божьей Благодати, укрепления в Истине. Милосердия. Усердия верить, надеяться, терпеть, прощать и любить . Ведь сказано (с) Милосердие выше справедливости.. Аминь!
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І де Ви тут бачете раскол? УПЦ-КП, УАПЦ які з вчорашнього дня признані канонічними та частина УПЦ-МП обєднуються під омофором Вселенського Патріархату в Єдину Українську Православну Церкву, ми на шляху до отримання автокефалії, то де тут раскол?
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Раскол у них в голове. С того момента, как пьяная русская акушерка их головкой на кафельный пол в роддоме уронила.
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Россия не православная, ее никто не крестил. Но она хочет защищать православных. Православная Украина, весь ее народ против такой защиты. Катитесь вы со своей сектой,
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"Врятувати російськощелепних" - то такий фразеологізм, а насправді це означає що вони прозріють щодо руського міра, як багато хто на луганді. Та й потратити доведеться їх чималенько до того.
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Я, ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ, в быту использую русский язык ( правда всё меньше и меньше) имею сказать, что мои интересы совершенно не совпадают с интересами кремлядей и прочих кретинов которые называют себя россиянами. В случае, если они, умственно отсталые от рождения, решат защищать мои интересы своими методами, я не смотря на то, что мне сегодня исполнилось 68 лет, буду защищаться от них всеми доступными для меня средствами. Интернетом, словом,вторым номеров в пулемётном расчёте, подсобным работником полевой кухни, хлебом-солью с ядом для россиян, банкой мёда с гранатой,и всем, что попадётся под руку помогающее сдохнуть хотя бы одному дебилу - россиянину (других я в Расее не наблюдаю). То же самое касается и полудурков от рождения, которые будут использоваться попами на службе фсб в вопросах типа "веры православной".
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Ой лишенько! Вейз мір! Наволо одні рускоязичнийє "гражданє украиньі"!!! Куди мені, бідному українцю, податись? Азохн вей!
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Как куда, вам, как умственно отсталому от рождения, прямая дорога в дом ваш родной, в Московию. "Россия будет защищать интересы православных": в Кремле заявили о возможности вмешательства в вопрос создания поместной церкви в Украине - Цензор.НЕТ 5133 "Россия будет защищать интересы православных": в Кремле заявили о возможности вмешательства в вопрос создания поместной церкви в Украине - Цензор.НЕТ 4404
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русских, руско-говорящих, русско-молчащих...а также русско-думающих, русско-тугодумающих, просто русско-выглядящих, православных и левославных
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Как куда, вам, как умственно отсталому от рождения, прямая дорога в дом ваш родной, в Московию. "Россия будет защищать интересы православных": в Кремле заявили о возможности вмешательства в вопрос создания поместной церкви в Украине - Цензор.НЕТ 3684
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Россия будет защищать интересы православных": в Кремле заявили о возможности вмешательства в вопрос создания поместной церкви в Украине
 
 
 
 
 
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