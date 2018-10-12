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 Спикер Сейма Польши Кухцинский: Украину следует включить в "Инициативу трех морей"

Триморье не должно ограничиваться Европейским Союзом, а сотрудничество должно охватывать страны, расположенные к востоку от Шенгенской зоны - Украину, Молдову, кавказские государства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил маршал польского Сейма Марек Кухцинский в Ряшеве во время конференции, посвященной 25-летию существования Карпатского еврорегиона.

"Сотрудничество предоставляет безопасность и возможность развития... Если мы думаем о будущем, об инициативах и развитии таких инициатив как Междуморье (или Триморье), то отчетливо видно, что Карпатский еврорегион подготовил путь к более простому развитию такого сотрудничества", - отметил Кухцинский.

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По словам спикера польского Сейма, Триморье не должно ограничиваться странами Европейского Союза.

"Я считаю, что правильными являются постулаты, чтобы это международное сотрудничество охватывало страны, расположенные к востоку от Шенгенской зоны - Украину, Молдову, кавказские государства", - добавил он.

Отметим, инициатива Триморья охватывает 12 государств между Балтийским, Адриатическим и Черным морями: Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, Румынию, Словакию, Словению и Венгрию. Карпатский Еврорегион объединяет 19 административных единиц, расположенных в пяти государствах - Украине, Румынии, Польше, Словакии и Венгрии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091076
 
   
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