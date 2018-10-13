EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  11582  130
Материалы по теме:
Все про:армия (7139) ВМС (573) Порошенко (15570) СНБО (3116) учения (1898)

 Исполняя решение СНБО, ВМС Украины провели учения на Азовском море. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Военно-морские силы ВС Украины во исполнение решения СНБО провели учения на Азовском море.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службы Минобороны и АП

Комплексные тактические учения разнородных военных сил по обороне участка морского побережья призваны проверить готовность украинской армии и других военных формирований к отражению возможной российской агрессии с морского направления на Азове.

В военных учениях принимают участие подразделения морской пехоты, береговой артиллерии, армейская авиация, танковые подразделения Военно-морских Силы Украины и Сухопутных войск. В учениях в тесной координации с ВСУ действуют подразделения Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Всего в учениях принимают участие 600 военнослужащих и 150 единиц техники.

На учениях присутствовали Президент Украины Петр Порошенко, Секретарь СНБО Александр Турчинов, Министр обороны Степан Полторак, руководство Генштаба и оборонных структур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко посетил многонациональные учения "Чистое небо - 2018": "Пять лет назад наши самолеты ржавели на земле". ФОТОрепортаж

После просмотра хода учений Петр Порошенко отметил, что военные "отработали на твердую "двенадцать" и поблагодарил командование и личный состав подразделений, которые принимали участие в учениях.

"Проинспектировал комплексные тактические учения сил по обороне морского побережья. Наши военнослужащие готовы к отражению российской агрессии с морского направления на Азове. Командиры способны качественно планировать и эффективно управлять разнородными и межвидовыми группами войск при ведении боевых действий на суше, на море и в воздухе", - написал  Президент на странице в Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал Закон о равных правах женщин и мужчин в армии

Исполняя решение СНБО, ВМС Украины провели учения на Азовском море 01

Исполняя решение СНБО, ВМС Украины провели учения на Азовском море 02
Исполняя решение СНБО, ВМС Украины провели учения на Азовском море 03
Исполняя решение СНБО, ВМС Украины провели учения на Азовском море 04

Исполняя решение СНБО, ВМС Украины провели учения на Азовском море 05
Исполняя решение СНБО, ВМС Украины провели учения на Азовском море 06
Исполняя решение СНБО, ВМС Украины провели учения на Азовском море 07

Исполняя решение СНБО, ВМС Украины провели учения на Азовском море 08
Исполняя решение СНБО, ВМС Украины провели учения на Азовском море 09

Источник: https://censor.net.ua/n3091073
 
   
 Топ комментарии
 
Вася ты ОБРАТИ ВНИМАНИЕ сколько кацапья насыпалось на эту ветку.Их после вчерашнего Синода колбасит не по детски.Они ядом дышат,пытаясь унизить и оговрить нашу армию.Эти говноплюи на ветки с" кацапским позором" даже не показываются.Но как только появляется возможность,эти тараканы из всех щелей
 показать весь комментарий
 
Молодец Порох, создал более сотни рабочих мест с нормальной зарплатой. А какой сервис! Не дорогая продукция, по сравнению с другими, приятные люди работают. Я был в Кракове и живу возле одного из магазинов, разницы никакой.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Ооо! Так победившую в той войне Британию он сравнивает с Кацапией на Долбасе? Порошенко перевіряє готовність ЗСУ до відсічі можливої російської ​агресії з морського напрямку - Цензор.НЕТ 5233 Однако
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А это ты уже опять с голосами в своей голове спор начал. Кончай нюхать всякую дрянь.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Не, клоун, просто мой Мир несколько больше твоего.

Помимо качества дорог на Роисе я могу тебе рассказать про качество дорог в Польше, Румынии, Болгарии, Литве, Англии. Правда с полицией там я не общался.

А так то да, все, кто видел и знает больше среднестатистического зажопного нищеброда, непременно еретики.
 показать весь комментарий
 
 
Та да, расскажи как ты в эрмитаж ездил дабы посмотреть на новую коллекцию статуй. Чы бизнес у тебя с кацапами?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В Эрмитаже я последний раз был в 1989 году. Судя по твоему лексикону, тебя тогда только высрали. Если тебе повезет, то может и туда когда-нить попадешь не в качестве уборщика.

Зачем и куда я езжу, опять-таки, не мелкой платной шпаны дело.
 показать весь комментарий
 
 
Да, мусор, в 1989 году я выполнял так называемый интернациональный долг, когда боршагивська кунст-камера гастролировала в Санкт-Ленинграде и ходила на экскурсии
 показать весь комментарий
 
 
От *стугны* толку будет гораздо больше , вояки бляяяя ...!!!
 показать весь комментарий
 
Вот теперь я действительно озаботился проблемой. Не к добру это!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Из бариги которий сделал Украину нищей, такой же главнокомандующий, как из гавна граната
-----------------------------------------------
Україну визнали найбіднішою країною Європи: дані МВФ
Згідно з даними нового звіту МВФ, Україна є найбіднішою країною Європи, посідаючи 134 місце.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/ukrainu-viznali-najbidnishoyu-krainoyu-evropi-dani-mvf.htm
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Есть ещё что взрывать?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
порошенка высматривает, чего ещё поджечь ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Или продать
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"порох" с полторашкой прыгнут "бомбочкой" прямо на головы супостата
 показать весь комментарий
 
дядя вася прийшов з вантузом до тьоті наташі
 показать весь комментарий
 
Похерили традиции, где ножницы и ленточка ? Незачёт...
 показать весь комментарий
 
 
Во исполнение решения СНБО состоялись учения ВМФ Украины на Азовском море.хм??или я чёт не понимаю??или цэнзор в заблуждение вводит??как увязать такие расхожие факты??,,побережье можем и защитм??"а вот в тылу почему то елементарно и не первый год,склады вооружения,,защитить не можем??"(дивная ,,стратегия",,современных полководцев") Порошенко перевіряє готовність ЗСУ до відсічі можливої російської ​агресії з морського напрямку - Цензор.НЕТ 996 Порошенко перевіряє готовність ЗСУ до відсічі можливої російської ​агресії з морського напрямку - Цензор.НЕТ 6119
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Слава ВСУ! Слава Украине! Порошеко мой президент!
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИсполняя решение СНБО, ВМС Украины провели учения на Азовском море. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх