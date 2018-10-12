 Украинское законодательство не дает инструментов для наказания людей за двойное гражданство, - Климпуш-Цинцадзе

"Невозможно служить двум царям, невозможно служить двум государствам, реализовывая политику государства. Поэтому, если кто-то начал увольняться, то это как минимум позиция более честная, чем та, которая предусматривает наличие двух паспортов двух государств и присяги на верность еще какому-то государству", - сказала она на брифинге в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о случаях увольнения закарпатских чиновников, которые имеют гражданство Венгрии, в связи с внесением их в список на сайте проекта "Миротворец", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

И.Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что в украинском законодательстве четко определено, что Украина признает только одно гражданство, однако нет механизмов для наказания людей за двойное гражданство.

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"К сожалению, наше украинское законодательство не дает действенных инструментов для того, чтобы каким-либо способом штрафовать, каким-либо способом наказывать тех людей, которые решили, что они хотят иметь два гражданства", - добавила вице-премьер.

В связи с чем, она считает, что этот вопрос должен быть проработан законодателями Украины.

"Но на государственной службе и в соответствии с законом о государственной службе, я не вижу способа, при котором люди могут себе позволить работать с двумя или тремя паспортами", - подчеркнула вице-премьер.

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