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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (718) гражданство (859) двойное гражданство (39) Климпуш-Цинцадзе (276)

 Украинское законодательство не дает инструментов для наказания людей за двойное гражданство, - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе выступает за урегулирование на законодательном уровне вопроса двойного гражданства в Украине, но двойное гражданство недопустимо для лиц, состоящих на государственной службе.

"Невозможно служить двум царям, невозможно служить двум государствам, реализовывая политику государства. Поэтому, если кто-то начал увольняться, то это как минимум позиция более честная, чем та, которая предусматривает наличие двух паспортов двух государств и присяги на верность еще какому-то государству", - сказала она на брифинге в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о случаях увольнения закарпатских чиновников, которые имеют гражданство Венгрии, в связи с внесением их в список на сайте проекта "Миротворец", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

И.Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что в украинском законодательстве четко определено, что Украина признает только одно гражданство, однако нет механизмов для наказания людей за двойное гражданство.

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"К сожалению, наше украинское законодательство не дает действенных инструментов для того, чтобы каким-либо способом штрафовать, каким-либо способом наказывать тех людей, которые решили, что они хотят иметь два гражданства", - добавила вице-премьер.

В связи с чем, она считает, что этот вопрос должен быть проработан законодателями Украины.

"Но на государственной службе и в соответствии с законом о государственной службе, я не вижу способа, при котором люди могут себе позволить работать с двумя или тремя паспортами", - подчеркнула вице-премьер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091071
 
   
 Топ комментарии
 
Ага, сейчас они проработают. У самих "законодателей" по несколько паспортов. Будут они под себя яму копать.
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Закон Украины "О гражданстве Украины"

Статья 19. Основания для потери гражданства Украины.
Основаниями для потери гражданства Украины являются:
добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетие.

Какие еще законы нужны?
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Законодавство можна і потрібно виправляти.
Питання в тому, чому і досі парламентарі відмовчуються
Самі подвійне громадянство мають ?
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Ага, сейчас они проработают. У самих "законодателей" по несколько паспортов. Будут они под себя яму копать.
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Значит надо законодательно ввести инструменты или разрешить. « Не взявшись за сокиру, хату не зробиш.«
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...і депутатів/суддів/прокурорів не виправиш..."
Таке повне прислів'я. Украинское законодательство не дает инструментов для наказания людей за двойное гражданство, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 2473
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Законодавство можна і потрібно виправляти.
Питання в тому, чому і досі парламентарі відмовчуються
Самі подвійне громадянство мають ?
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Какие инструменты? Лишение гражданства сабжа, если доказано, что он получил гражданство другого государства, и дальнейшее снятие его с гос.должности как иностранца...
П.С. И, эта - сцарей у нас пока что нет...
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Через суд восстановится, ещё и компенсацию из наших карманов получит. Закон обратной силы не имеет.
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Все уже есть в ст. 19 Закона Украины "О гражданстве Украины"...
Если же она говорит про механизм выполнения этой нормы - тогда это уже называется отмазкой...
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наконец-то стало доходить до них что ничего противозаконного тут нет, но страхи остались - надо что-то менять и срочно, а то... а то что?
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Многие депутаты имеют по несколько паспортов. Разве они себя накажут, разве они себя высекут!!! Украинское законодательство не дает инструментов для наказания людей за двойное гражданство, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 6789 Украинское законодательство не дает инструментов для наказания людей за двойное гражданство, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 6789 Украинское законодательство не дает инструментов для наказания людей за двойное гражданство, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 6789 Украинское законодательство не дает инструментов для наказания людей за двойное гражданство, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4878
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Гражданин Украины - свободный человек. Сколько хочет, столько и имеет паспортов.
А у чиновников есть только политическая ответственность за это.
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ну что вы, совдепия - закрытая страна за забором, никакой советский человек не может иметь других паспортов, да и не захочет! да и как можно, это ж шпиён готовый, иностранец по сути, вдруг секреты выдаст?
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Закон Украины "О гражданстве Украины"

Статья 19. Основания для потери гражданства Украины.
Основаниями для потери гражданства Украины являются:
добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетие.

Какие еще законы нужны?
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Може потрібна окрема стаття з покаранням за невиконання законів України?
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Зачем? По-моему, все очевидно: есть второе гражданство - лишаешься гражданства Украины. С соответствующими последствиями. В т.ч. занимать должности в госорганах. Причем это будет работать, в т.ч. для дупутатов. Т.к. депутатом может быть лишь гражданин Украины.
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Мені все зрозуміло й з першого вашого коментаря.Я смайлик забув втулити.Дійсно є закон,який неможливо тлумачити по іншому.Як зробити так щоб він (та й інші закони) виконувались?Ось в чому проблема.
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Сорри, не понял сарказма.
В том то и проблема, что государство не выполняет основной функции - обеспечения выполнения законов ВСЕМИ. Плюс практически полная профнепригодность (это я так мягко выразился) тех, кто наделен властными полномочиями.
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Конституция Украины несет прямое указание на то, что в случае двух гражданств украинское должно быть прекращено, т.к. другое гражданство не относится к правовому полю Украины. И не нужно бла-бла, Конституция - закон прямого действия, возможность ее выполнять есть, так выполняйте!
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Не удивлюсь, если у самой Цинцадзе второй паспорт имеется.
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Как нет инструментов? То что они нихрена не работают - это второй вопрос.

Закон про громадянство Украины

Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.

Стаття 22. Повноваження Президента України
Президент України:
1) приймає рішення і видає укази відповідно до Конституції України і цього Закону про прийняття до громадянства України і про припинення громадянства України

Стаття 23. Повноваження Комісії при Президентові України з питань громадянства Комісія при Президентові України з питань громадянства:
1) розглядає заяви про прийняття до громадянства України, вихід з громадянства України та подання про втрату громадянства України і вносить пропозиції Президенту України щодо задоволення цих заяв та подань
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как не дает???, лиши как Мишу и отправили по Венгриям-Израилям))))
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Значит эти сволочи и дальше будут вести Украину к пропасти. На сегодня - это вопрос не менее важен, чем получение томоса. Срочно нужно ввести уголовную ответственность за получение гос. служащими (в т.ч. депутатами всех уровней) иного, кроме украинского, гражданства и запретить принимать на гос. службу уже имеющих иное гражданство.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинское законодательство не дает инструментов для наказания людей за двойное гражданство, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
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