 Украинское законодательство не дает инструментов для наказания людей за двойное гражданство, - Климпуш-Цинцадзе

"Невозможно служить двум царям, невозможно служить двум государствам, реализовывая политику государства. Поэтому, если кто-то начал увольняться, то это как минимум позиция более честная, чем та, которая предусматривает наличие двух паспортов двух государств и присяги на верность еще какому-то государству", - сказала она на брифинге в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о случаях увольнения закарпатских чиновников, которые имеют гражданство Венгрии, в связи с внесением их в список на сайте проекта "Миротворец", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
И.Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что в украинском законодательстве четко определено, что Украина признает только одно гражданство, однако нет механизмов для наказания людей за двойное гражданство.
"К сожалению, наше украинское законодательство не дает действенных инструментов для того, чтобы каким-либо способом штрафовать, каким-либо способом наказывать тех людей, которые решили, что они хотят иметь два гражданства", - добавила вице-премьер.
В связи с чем, она считает, что этот вопрос должен быть проработан законодателями Украины.
"Но на государственной службе и в соответствии с законом о государственной службе, я не вижу способа, при котором люди могут себе позволить работать с двумя или тремя паспортами", - подчеркнула вице-премьер.
Таке повне прислів'я.
Питання в тому, чому і досі парламентарі відмовчуються
Самі подвійне громадянство мають ?
П.С. И, эта - сцарей у нас пока что нет...
Если же она говорит про механизм выполнения этой нормы - тогда это уже называется отмазкой...
А у чиновников есть только политическая ответственность за это.
Статья 19. Основания для потери гражданства Украины.
Основаниями для потери гражданства Украины являются:
добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетие.
Какие еще законы нужны?
В том то и проблема, что государство не выполняет основной функции - обеспечения выполнения законов ВСЕМИ. Плюс практически полная профнепригодность (это я так мягко выразился) тех, кто наделен властными полномочиями.
Закон про громадянство Украины
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
Стаття 22. Повноваження Президента України
Президент України:
1) приймає рішення і видає укази відповідно до Конституції України і цього Закону про прийняття до громадянства України і про припинення громадянства України
Стаття 23. Повноваження Комісії при Президентові України з питань громадянства Комісія при Президентові України з питань громадянства:
1) розглядає заяви про прийняття до громадянства України, вихід з громадянства України та подання про втрату громадянства України і вносить пропозиції Президенту України щодо задоволення цих заяв та подань