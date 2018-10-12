 ФСБ задержала двух украинских рыбаков в Азовском море

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.

"Сотрудники пограничной службы ФСБ РФ в море неподалеку от населенного пункта Весело-Вознесенка (РФ) задержали двух граждан Украины, которые осуществляли вылов рыбы на маломерном плавсредстве. До Таганрогского залива украинские рыбаки вышли из временно оккупированного населенного пункта Холодное", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пограничное управление ФСБ РФ сообщает об отсутствии разрешения на вылов водных биологических ресурсов у украинцев и открытии против них дела об административных правонарушениях.

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Сообщается, что подконтрольные Российской Федерации самопровозглашенные органы, ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, выдвигая незаконные требования о взыскании денежных средств с рыбаков в пользу оккупационной администрации, заставляют людей рисковать и искать лучшего вылова у берегов страны-агрессора, тем самым подвергая их опасности быть задержанными представителями пограничной службы ФСБ РФ.

Пограничники из состава Объединенных Сил напоминают рыбакам об опасной ситуации, что сложилась сейчас в Азовском море, и рекомендуют ради сохранения собственной свободы обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, выходить в море из установленных пунктов базирования и не отходить слишком далеко от берега.

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