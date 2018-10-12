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 Политика Украины
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 Порошенко подписал Закон о равных правах женщин и мужчин в армии

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

"Реализация закона будет способствовать повышению уровня правовой защиты военнослужащих-женщин, будет способствовать увеличению количества женщин на военной службе, в частности на высших военных должностях", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Законом предоставляются равные возможности лицам обоих полов по заключению контракта на прохождение военной службы, и определяется, что женщины могут заключать контракт на прохождение военной службы до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

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Также закрепляется принцип, согласно которому женщины проходят военную службу на равных началах с мужчинами, включая равный доступ к должностям и воинским званиям и равный объем ответственности при исполнении обязанностей военной службы.

"Документом отменяются необоснованные ограничения по службе женщин в военном запасе и прохождения военных сборов мужчинами и женщинами", - подчеткивается в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3091067
 
   
 Топ комментарии
 
а какая разница, погиб парень 20ти лет или девушка? Если девушка хочет пойти служить, то у нее должно быть такое право
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-Солдат ничего не должен бояться. Если, к примеру, в бою ты упал в сортирную яму, оближись и иди дальше в бой. А ядовитые газы для нашего брата - дело привычное ещё с казарм - после солдатского хлеба да гороха с крупой.,- филосовствовал Швейк (с).
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Странное у вас представление о бане...
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- Да, - сказал Остап. - Теперь я ясно вижу, что попал в общество некультурных людей, то есть босяков без высшего образования. (с)
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вчера была инфа про погибшую девочку в ато, ей было 20 - зачем такая вот такое равенство???
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а какая разница, погиб парень 20ти лет или девушка? Если девушка хочет пойти служить, то у нее должно быть такое право
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служить да, но сейчас не активной фазы, зачем она нужна была в окопе на 0???
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Смотря какая девушка... Например, Алена Белозерская умеет метко стрелять в оккупантов...
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так про равные права же речь. если идешь на войну, там можно умереть, это понятно. И девушка которая решила пойти на войну хочет иметь равные права. Кто-то нужен был в том окопе. А если бы был другой человек, кто-то бы мог спросить "а почему он?" Вопросы типа "зачем" "почему" не имеют смысла тут
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странно..срочникам обещают не быть на нуле, а 20 летняя девченка гибнет...я не против равных прав, но должен быть хотя бы капля ума у отца командира....
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можем мы просто не знаем всех обстоятельств ее гибели, мало ли что могло быть
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проблема не в том, что девушка на передке, а в том, что девушку отцы-командиры пресовать может в тылу не по отечески. Были случаи. Самая большая забота о них, это механизмы от ущемлений и домоганий, а не прятание в тылу.
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Ну, ума у него побольше чем у тебя будет, так как он не делит своих СОЛДАТ на девочек и мальчиков ставя боевые задачи.
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Уж перед чем, а перед смертью все равны.
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а нормативы нагрузок тоже будут РАВНЫМИ или только зарплата и привилегии?
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а отпуск по беременности тоже отменят?
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Можно будет выбирать, кому из участников процесса дадут отпуск.
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А "дедушки и бабушки" в списках претендентов?
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Тока если свечку над процессом держали.
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однако, ни один мужик ещё 9 месяцев не вынашивал плод?
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То такое... У нас куча "участников АТО", которые мало того, что не были на нуле, но и автомат видели тока в телевизоре...
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Дело не в предрассудках, а в глупости. Самки и самцы отличаются в физической силе, психологии и в логике, хоть и один вид но разные возможности. Нужно только РАЗУМНО подходить к этому вопросу (УРАВНИЛОВКА не только по полу, а вообще в целом - УТОПИЯ), а использовать ПРЕИМУЩЕСТВА пола (женщины в чём-то уступают мужчинам, но превосходят их в другом)!
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Ага, значит верховным главнокомандующим тоже может быть женщина).
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Головнокомандуючим може бути жінка , тільки без коси ( смерті) 😂
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Шо ж это за главнокомандующий, который не может обеспечить смерть ворогам?..
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Головне,щоб не перебільшити з цими рівними правами,як у західних країн,а то там вже виходить за рамки здорового глузду.
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В комментариях сквозит совковая опухоль. Если мужчина идет в армию, то герой мужик, а если женщина - то бл...дь. А реалии показали что может быть даже наоборот.
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посылай свою жену с дочками воевать га н он рватый
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал Закон о равных правах женщин и мужчин в армии
 
 
 
 
 
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