 Порошенко подписал Закон о равных правах женщин и мужчин в армии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

"Реализация закона будет способствовать повышению уровня правовой защиты военнослужащих-женщин, будет способствовать увеличению количества женщин на военной службе, в частности на высших военных должностях", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Законом предоставляются равные возможности лицам обоих полов по заключению контракта на прохождение военной службы, и определяется, что женщины могут заключать контракт на прохождение военной службы до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

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Также закрепляется принцип, согласно которому женщины проходят военную службу на равных началах с мужчинами, включая равный доступ к должностям и воинским званиям и равный объем ответственности при исполнении обязанностей военной службы.

"Документом отменяются необоснованные ограничения по службе женщин в военном запасе и прохождения военных сборов мужчинами и женщинами", - подчеткивается в сообщении.