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 Олимпийская чемпионка Подкопаева: "Для меня Россия - агрессор. Я не могу поехать в Донецк на могилу бабушки и деда"

Известная украинская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр 1996 года Лилия Подкопаева уже длительное время не может съездить на родину в Донецк из-за военных действий на Донбассе, которые начались из-за России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью Алесе Бацман в эфире телеканала "112 Украина" вечером в четверг, 11 октября.

"Да, для меня Россия агрессор. В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала военные действия на Донбассе. Я с тех пор не могу поехать в Донецк на могилу бабушки и деда, не могу проведать своих тренеров, которые живут там.

Мы, конечно, честно говоря, вначале попытались выяснить нашу точку зрения, нашу позицию. Поняла, что там уже далеко все зашло, что пропаганда делает свое дело, и мы все-таки по разные стороны. И меня ранит, что мы, родные близкие люди, не нашли какие-то точки соприкосновения.

Мои тренеры первые остались там, зал функционирует, там проводят соревнования. Но когда я вижу флаги, не желто-голубые - больно. Для меня Донецк был, есть и будет Украиной", - подчеркивает Подкопаева.

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"Никогда даже в страшном сне не могла представить, что Россия нападет. (...) Сегодня была в военном госпитале. Каждый раз, когда я приезжаю в Украину, я прихожу к ребятам. Мои подруги изо дня в день приходят туда, заботятся о раненых. Видим борт за бортом, раненые поступают и поступают. Если нам кажется, что все затихло, то нет. Этого не произошло. Я каждый раз говорю: "Ребята, спасибо вам большое, что вы даете нам возможность смотреть на это солнце. Дышать этим воздухом, улыбаться, радоваться, воспитывать наших детей". Поэтому этот момент болезненный очень для всех, когда гибнут нашие самые лучшие, уже не хватает сил, когда это все закончится", - сказала Подкопаева.

Напомним, Лилия Подкопаева является чемпионкой Олимпийских игр 1996 года, а также неоднократно становилась призеркой различных турниров по спортивной гимнастике. В общей сложности на ее счету 45 золотых, 21 серебряная и 14 бронзовых медалей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091065
 
   
 Топ комментарии
 
ее родные и близкие - украинцы, а не буряты и мокши. как можно блеять к чему то придраться к этом тексте? ты реально дибил что-ли, я не пойму?
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«Сегодня была в военном госпитале. Каждый раз, когда я приезжаю в Украину, я прихожу к ребятам. Мои подруги изо дня в день приходят туда, заботятся о раненых. Видим борт за бортом, раненые поступают и поступают. Если нам кажется, что все затихло, то нет. Этого не произошло. Я каждый раз говорю: "Ребята, спасибо вам большое, что вы даете нам возможность смотреть на это солнце. Дышать этим воздухом, улыбаться, радоваться, воспитывать наших детей". Поэтому этот момент болезненный очень для всех, когда гибнут нашие самые лучшие, уже не хватает сил, когда это все закончится", - сказала Подкопаева. Источник: https://censor.net.ua/n3091065»

А ви коли провідували поранених українських воїнів у госпіталі?
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ну так поедь посмотри на могилы защитников ДАП!!!
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Колись вона викликала такий фурор, як, наприклад, Оксана Баюл.
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не все, далеко не все спортсмены у нас такие как беседин
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а при чем тут эти кацапские педогоблины?
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рассуждения отсталого человека, видещего лишь то, что ему говорят.
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понимающего все по своему, по-дибильному скорее
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ее родные и близкие - украинцы, а не буряты и мокши. как можно блеять к чему то придраться к этом тексте? ты реально дибил что-ли, я не пойму?
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это не расизм, а дибилизм. А нормальный здоровый украинский национализм или патриотизм - это красиво
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«Сегодня была в военном госпитале. Каждый раз, когда я приезжаю в Украину, я прихожу к ребятам. Мои подруги изо дня в день приходят туда, заботятся о раненых. Видим борт за бортом, раненые поступают и поступают. Если нам кажется, что все затихло, то нет. Этого не произошло. Я каждый раз говорю: "Ребята, спасибо вам большое, что вы даете нам возможность смотреть на это солнце. Дышать этим воздухом, улыбаться, радоваться, воспитывать наших детей". Поэтому этот момент болезненный очень для всех, когда гибнут нашие самые лучшие, уже не хватает сил, когда это все закончится", - сказала Подкопаева. Источник: https://censor.net.ua/n3091065»

А ви коли провідували поранених українських воїнів у госпіталі?
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Вы так интересно мыслите. Такое впечатление что если бы в Киев пришли бы русские то они прям бы сожрали наших детей, заковали бы нас в кандалы и отправили бы в угольные копи в Магадан. Вот что значит грамотная информрационная политика государства, люди уже и забыли как-оно жить без войны, иметь "доллар по 8" и дружить со своими соседями. Сейчас войну выдают как то что необходимо всем и только многолетняя война пробьет путь Украине к счастливому будущему. Как же ето все ужасно. Согласитесь.
П.С. Спасибо за коментарий. С удовльствием прочел. Очень трогательно написано.
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якщо наша зірочка лілія не лукавить - за позицію повага
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Там детками занимались.
В спортивных секциях, в кружках.
Все это было при предприятиях организовано.
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не ожидал! думал она рыговская икона нулевых годов.
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ого, помню-помню, "Лилечка Подкопаева и Владик Яма - ну все"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОлимпийская чемпионка Подкопаева: "Для меня Россия - агрессор. Я не могу поехать в Донецк на могилу бабушки и деда"
 
 
 
 
 
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