 Олимпийская чемпионка Подкопаева: "Для меня Россия - агрессор. Я не могу поехать в Донецк на могилу бабушки и деда"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью Алесе Бацман в эфире телеканала "112 Украина" вечером в четверг, 11 октября.

"Да, для меня Россия агрессор. В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала военные действия на Донбассе. Я с тех пор не могу поехать в Донецк на могилу бабушки и деда, не могу проведать своих тренеров, которые живут там.

Мы, конечно, честно говоря, вначале попытались выяснить нашу точку зрения, нашу позицию. Поняла, что там уже далеко все зашло, что пропаганда делает свое дело, и мы все-таки по разные стороны. И меня ранит, что мы, родные близкие люди, не нашли какие-то точки соприкосновения.

Мои тренеры первые остались там, зал функционирует, там проводят соревнования. Но когда я вижу флаги, не желто-голубые - больно. Для меня Донецк был, есть и будет Украиной", - подчеркивает Подкопаева.

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"Никогда даже в страшном сне не могла представить, что Россия нападет. (...) Сегодня была в военном госпитале. Каждый раз, когда я приезжаю в Украину, я прихожу к ребятам. Мои подруги изо дня в день приходят туда, заботятся о раненых. Видим борт за бортом, раненые поступают и поступают. Если нам кажется, что все затихло, то нет. Этого не произошло. Я каждый раз говорю: "Ребята, спасибо вам большое, что вы даете нам возможность смотреть на это солнце. Дышать этим воздухом, улыбаться, радоваться, воспитывать наших детей". Поэтому этот момент болезненный очень для всех, когда гибнут нашие самые лучшие, уже не хватает сил, когда это все закончится", - сказала Подкопаева.

Напомним, Лилия Подкопаева является чемпионкой Олимпийских игр 1996 года, а также неоднократно становилась призеркой различных турниров по спортивной гимнастике. В общей сложности на ее счету 45 золотых, 21 серебряная и 14 бронзовых медалей.

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