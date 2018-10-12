 Кричалку "Хто ня скача - той маскаль!" признали экстремистской в Беларуси

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".
Соответствующее решение принял суд.
Для нарушителей предусмотрен денежный штраф или административный арест.
Весной 2015 году группа молодых людей использовала кричалки с таким текстом во время празднования Дня Воли в Минске. Вскоре Республиканская экспертная комиссия признала видео об этом экстремистским и включила его в Республиканский список экстремистских материалов, запрещенных для распространения и цитирования. Между тем сама кричалка формально запрещенной не считалась.
8 сентября 2018 года во время матча сборных Беларуси и Сан-Марино белорусские фаны скандировали популярный лозунг, что вызвало возмущение в России.
http://europeanbelarus.org/be/news/2012/2/24/3941/
По ссылке ещё есть много чего интересного...
он, наверное, думает по-другому....
им давно надо перекрить все рынки сбыта в Украине
знатно підгорає в москаликів, вони те "скакання" будуть до смерті їхньої імперії згадувати
Якесь ватне спамить мої коментарі.
Але є добрі люди, допомагають, так що не пропаду.
можемо поділитися з вами хітом всіх часів та народів - ла ла ла...
правду не пристрелиш не убьешь
- х*ло" оно и в Африке - х*ло"
Да, масштабного национального противостояния может не быть, так как Беларусь много упустила в этом плане.
Но если до ихней ваты дойдет, что рашка их втянула в игру под названием "а давайте потычем дули всему миру" и вдруг окажется, что Запад не такой страшный, как рисуют пропагандоны, то все может очень радикально изменится, примерно также как это было в 90-е.
Да Запад непримирим к диктаторам и строго соблюдает принципы демократии, поэтому пока Лука, Запад ему будет улыбаться сквозь зубы.
Ну и фиг с ними, пусть топчутся на месте.
В белорусском городе Гродно в четверг продолжились судебные процессы над участниками молчаливых акций протеста, одному из них - однорукому белорусу - присудили штраф в размере $200 за аплодисменты.
Источник:https://censor.net.ua/n174416
Вот представьте что Украиной 24 года управляли бы московиты Янукович и Азаров с Табачником...
Так что там полная хана.....- нация восстановлению не подлежит...
Ще і досі даються в знаки лихі століття прожиті разом з кацапами.
Мойсей 40 років євреїв пустелею водив..
И у вас были бандиты и олигархи и коррупции типа никогда не было?
Нужно и развитие СМИ и "взросление" политической элиты, которая будет конкурироват, а не "мочить" друг друга за бабло и поддержка\развитие мелкого\среднего бизнеса.
Я уже не говорю, про национально-культурные интересы, это все десятки лет поступательного движения, но это лучше, чем просто топтание на месте.
Только победа Украины даст нам шанс...
Ставки уже подняты, и достаточно высокие, ваш лучший путь, это вовремя спрыгнуть с этой игры, но еще раз повторю, у вас не будет союзников, если у вас будет рулить очередной вечно молодой диктатор.
Просто не охота, что бы пуйло еще и у вас организовал вата-республику, он в этом большой мастер.
"Москаль" можно отнести к разжиганию национальной розни, а вот "кацап", пожалуй, нет.
Ну то, що до Луцька приїздять ваші покупці за речами, те що Вашу "молочку" вже ніхто не купує, те що Ви перепродаєте речі, котрі купували в опті Хмельницького, Черновців....
От сидить і не .......
Русский марш. «Кто не прыгает тот хач»https://www.youtube.com/watch?v=5yaDDBea8hI Кто не прыгает - тот чурка (хач)! Гей! Гей! Москва - Санкт
Петербург 2011 - 2013
http://www.youtube.com/watch?v=WrUW7ywVjPA
https://www.youtube.com/watch?v=nW2S1dE5kjc&feature=youtu.be
А ви ви? ))