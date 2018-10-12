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 Общество, За рубежом
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 Кричалку "Хто ня скача - той маскаль!" признали экстремистской в Беларуси

В Беларуси признали экстремистской кричалку "Кто не скачет, тот москаль" и будут наказывать за ее скандирование.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

Соответствующее решение принял суд.

Для нарушителей предусмотрен денежный штраф или административный арест.

Весной 2015 году группа молодых людей использовала кричалки с таким текстом во время празднования Дня Воли в Минске. Вскоре Республиканская экспертная комиссия признала видео об этом экстремистским и включила его в Республиканский список экстремистских материалов, запрещенных для распространения и цитирования. Между тем сама кричалка формально запрещенной не считалась.

8 сентября 2018 года во время матча сборных Беларуси и Сан-Марино белорусские фаны скандировали популярный лозунг, что вызвало возмущение в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь не может положиться на Россию, если что-то случится, - Лукашенко поручил создать новое вооружение для армии РБ

Источник: https://censor.net.ua/n3091063
 
 
 Топ комментарии
 
скоро слово Беларусь будет признано экстремистским как и беларусский язык.
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Не надо сябров путать с подхуйловиками...
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Зато кричалка "путин - х*ло" никто не запрещал 😂
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вороги скрізь))), а особливо всі люблять кацапів і їх прихвостнів!
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в жареном виде... копчёная бурятина... православные младенцы... ням-ням.... Кричалку "Хто ня скача - той маскаль!" признали экстремистской в Беларуси - Цензор.НЕТ 5203
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скоро слово Беларусь будет признано экстремистским как и беларусский язык.
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«Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нём, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык - бедный язык. В мире существует только два великих языка - русский и английский»,- сказал белорусский правитель.
http://europeanbelarus.org/be/news/2012/2/24/3941/

По ссылке ещё есть много чего интересного...
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а я видел в Сети японца, который беларуский изучает
он, наверное, думает по-другому....
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Все правильно.Белорусским языком хорошо только жопу кацапам лизать.Что вы регулярно и делаете во главе с лукой батвинником.
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В следующем году после того как винторогие перекроют газ и нефть эту кричалку и лука будет кричать.
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Им перекроют только бензин и солярку, нефть и газ будут идти по прежнему.
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Беларусь, в которой во время Второй мировой погиб каждый четвёртый, устрашилась кричалки. Эх, сябры...
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Не надо сябров путать с подхуйловиками...
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Не сомневаюсь, что первых большинство. Но вторые громче.
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Подхуйловики и не кричали, а сябры испугались вот и вся между вами разница.
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сябры- ссут что-то вякать против алкашенки у себя в стране )) они такое же бехребетное как и подхуйловники. они могут только порохлу подтявкивать на чужих форумах ))
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А зачем нам копировать иншаземныя кричалки? У нас своих навалом(со времен ВКЛ)
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истиное лицо кремлевского холуя
им давно надо перекрить все рынки сбыта в Украине

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Можна і українською користуватись Кричалку "Хто ня скача - той маскаль!" признали экстремистской в Беларуси - Цензор.НЕТ 8354
знатно підгорає в москаликів, вони те "скакання" будуть до смерті їхньої імперії згадувати
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Дякую, що підказали.
Якесь ватне спамить мої коментарі.
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Ксения! Привет. И Вас спамят? Не может такого быть!
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Буває..Євгеній...
Але є добрі люди, допомагають, так що не пропаду.
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Яка она украинска? Я посмотрел, прыгать, по украински "стрибати"
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тобто авторські права належать вам ?
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На слово, да. Кстати, это расценивается как кража. Но мы добрые, всем прощаем.
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так ви ж у себе заборонили Кричалку "Хто ня скача - той маскаль!" признали экстремистской в Беларуси - Цензор.НЕТ 9094
можемо поділитися з вами хітом всіх часів та народів - ла ла ла...
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трула ла ла ,тру ла ла ла. Я вот тоже хит написал.
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Зато кричалка "путин - х*ло" никто не запрещал 😂
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так как в песне
правду не пристрелиш не убьешь

- х*ло" оно и в Африке - х*ло"
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Беларусь с кацапского дна не поднимется,пока рашка существует. Если Украина с трудом,но отрывается то там все очень запущено.
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От чего такая уверенность?
Да, масштабного национального противостояния может не быть, так как Беларусь много упустила в этом плане.
Но если до ихней ваты дойдет, что рашка их втянула в игру под названием "а давайте потычем дули всему миру" и вдруг окажется, что Запад не такой страшный, как рисуют пропагандоны, то все может очень радикально изменится, примерно также как это было в 90-е.
Да Запад непримирим к диктаторам и строго соблюдает принципы демократии, поэтому пока Лука, Запад ему будет улыбаться сквозь зубы.
Ну и фиг с ними, пусть топчутся на месте.
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Об экстремизме:

В белорусском городе Гродно в четверг продолжились судебные процессы над участниками молчаливых акций протеста, одному из них - однорукому белорусу - присудили штраф в размере $200 за аплодисменты.
Источник:https://censor.net.ua/n174416
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Не, ну дайте хоть немного остыть ватным пуканам Кричалку "Хто ня скача - той маскаль!" признали экстремистской в Беларуси - Цензор.НЕТ 1174
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Лукашенко у власти 24 года....
Вот представьте что Украиной 24 года управляли бы московиты Янукович и Азаров с Табачником...
Так что там полная хана.....- нация восстановлению не подлежит...
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Ещё Екатерина указала, что ВКЛ (Беларусь) многовековой враг Московии и с тех пор ведётся борьба на уничтожение самосознания, потому и исторические территории Москва от нас отделяла, то же - Вильно...
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Это такой перевод с русского на "американский", а потом на кацапский?
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Вам нужно запустить институты демократии, что бы подружиться с Западом, иначе у вас большой риск остаться одними со своими проблемами.
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Недостатньо подружилась..
Ще і досі даються в знаки лихі століття прожиті разом з кацапами.
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це мало.
Мойсей 40 років євреїв пустелею водив..
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А есть какой-то путеводитель, чтобы можно было оценивать "этого Моисея"?
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Не звезди тут про демократию, у вас в Америке до 60-х годов негров за людей не считали, сильно далеко уехали, если канеш со Штатов пишеш, а не из за поребрика.
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Ой ладно, Штаты ее 500лет выстраивали наступая на грабли, а прям хотите за 25лет из пепла вышло государство прям канхфетка.
И у вас были бандиты и олигархи и коррупции типа никогда не было?
Нужно и развитие СМИ и "взросление" политической элиты, которая будет конкурироват, а не "мочить" друг друга за бабло и поддержка\развитие мелкого\среднего бизнеса.
Я уже не говорю, про национально-культурные интересы, это все десятки лет поступательного движения, но это лучше, чем просто топтание на месте.
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скажи-но мені, американцю, як на американській мові буде ікра як їжа?
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Кремль уже давно (после попытки импичмента Лукашенко) делает в Беларуси то, что сейчас происходит в Крыму...
Только победа Украины даст нам шанс...
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Рано или поздно вы схопнитесь между интересами Китая и Запада, вместе с рашкой, если будете продолжать вместе с ней тыкать дули всему миру.
Ставки уже подняты, и достаточно высокие, ваш лучший путь, это вовремя спрыгнуть с этой игры, но еще раз повторю, у вас не будет союзников, если у вас будет рулить очередной вечно молодой диктатор.
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Я говорю о реалиях, а не обсуждаю теории...
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Ну тебе виднее, я там не живу.
Просто не охота, что бы пуйло еще и у вас организовал вата-республику, он в этом большой мастер.
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Зато вернула Брест и пр. Поляки сами бы не отдали.
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ну будете теперь Хто не скаче, той москаль! кричать.....
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пусть еще что нибудь признают, тогда московия, запретит им экспорт своих креветок и молочки
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А "Хто ня скача, той кацап" никто не запретил?
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Кстати, очень логичный вопрос.
"Москаль" можно отнести к разжиганию национальной розни, а вот "кацап", пожалуй, нет.
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В Бялорусі наступають незворотні зміни. Люди просинаються, звільняються від впливу кремля і своєї влади. І цей процес буде прогресувати, бо білоруси народ впертий, справедливий і доб"ється звільнення від тягаря московитів.
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А бульбаши так они хоть скачи хоть прыгай уже давно превратились в казламордых москалей или точней в жалких рабов москалей - кацапов. А их держава Беларусь в бесправную кацапскую колонию.
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Суду осталось признать экстремистскими "жалина-говядина солёный огурец на полу валяется никто его не ест" и "кто не спрятался я не виноват".
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наче розкалене тавро на моцкальській дупі..
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Ну шо Вам шановні мовити, волинською бляха мовою.
Ну то, що до Луцька приїздять ваші покупці за речами, те що Вашу "молочку" вже ніхто не купує, те що Ви перепродаєте речі, котрі купували в опті Хмельницького, Черновців....
От сидить і не .......
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Издревле в Беларуси москалями называли староверов, как то глупо звучит, "кто не прыгает, тот старовер"
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А эти???
Русский марш. «Кто не прыгает тот хач»https://www.youtube.com/watch?v=5yaDDBea8hI Кто не прыгает - тот чурка (хач)! Гей! Гей! Москва - Санкт
Петербург 2011 - 2013

http://www.youtube.com/watch?v=WrUW7ywVjPA
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Цю кричалку "Кто не пригаеєт, тот..." породила та нація, для якої другї народи це хачі, бульбаші, хохли, чурки, жиди, піндоси, і так далі. Русскій марш 2011:

https://www.youtube.com/watch?v=nW2S1dE5kjc&feature=youtu.be

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Вот и правильно, что запретили, пусть они там у себя и кричат.
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Все отлично. Со всеми соседями перегадились.
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ви об чьом ? з ким це Естонія перегадилась ?
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мы пока с соседями дружим. немного с россией спорим, но все хорошо.
А ви ви? ))
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Бульба - молодца, лизнул у кацапа, а то не только нефти но и газа не получит.
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