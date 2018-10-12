 Тимошенко "поздравила Украину с огромным шагом к предоставлению Томоса об автокефалии УПЦ"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Батькивщина".
"Это большое, ожидаемое и светлое событие, которое определяет историю страны, историю нации на много лет, а может, и на несколько веков вперед. Церковь должна объединять людей, вести их к добру и свету, как и люди должны помогать друг другу! В этом – суть христианства, его большая миссия и духовное назначение", - написала она на своей странице в Facebook.
Лидер "Батькивщины" с сожалением отметила, что в Украине церковь десятилетиями пытались сделать разъединяющим и дестабилизирующим фактором.
"Кто-то извне постоянно вмешивался в наши дела, пытался ругать нас, разводить по разным церквям и указывать, каким богам молиться. Отныне этого не будет!" – подчеркнула политик.
Юлия Тимошенко отметила, что Украинская церковь – одна из древнейших и самых известных во всем православном мире.
"Более тысячи лет прошло с тех пор, когда Великий Владимир крестил Киевскую Русь. У нас есть история, традиция, своя Божья истинная вера и свой праведный путь. И наконец историческая справедливость восстановлена. У нас будет своя действительно независимая церковь", – отметила она.
Создание единой Украинской церкви лидер партии назвала путем к объединению, миру, согласию и взаимному уважению и любви к ближним.
"Я от всего сердца благодарю всех, кто приобщился к великой миссии объединения украинских церквей, кто мечтал об этом, верил, и уже самой верой приближал знаменательное событие", – подытожила Юлия Тимошенко.
Photo by Alexander Prokopenko
А де привітання від Садового,Ляшко ,Гриценко і ще від кількох десятків кандидатів у Президенти !!?? )))
А так вона ЗАСТАВИТЬ мене І БАГАТЬОХ наприклад ,голосувати за Пороха у другому турі ..хоча б дуже не хотілось..
Интересно кто этот шалунишка.. Юлечка, перестань говорить загадками.
Источник: https://censor.net.ua/n3091060
Чому заплетена коса, а на очах бринить сльоза.
Коса моя заплетена -у газ заплетена вона...
і далі по тексту )))
А шо ж нам себя с роттердамами поздравлять? Так и пятя тут собственно кто такой, что его боты Томос прихватизировали?
Вся страна ждала, а тут на тебе - пжтя нам дал томос !
Так вот хочу вас разочаровать, это пэтя примазался к нашему томосу , к которому имеют отношение исключительно наши церковные деятели украинской церкви.
Никто пять лет назад и слыхать из вас не слыхивал про томос и якобы планы порошенко , но зато все слышали про доллар по одиннадцать - ' дуже дорого' и потом все видали как он отмазал банкира всех времён и народов от аудита .
Колокола по томосу затмили вам разум , перекрыли своим звоном взрывы на складах стратегического значения. От путана одним томосом не отбиться. И скандал с семочко вы тоже забыли. Это ж юля- агент кремля по вашей версии его на работе утвердила, пока порошенко нам томос пробивал.
Этот Томос ему был необходим,чтоб перекрыть хоть ненадолго все просеры за 4 года.
ні.. "пєцєботию.мінстецьки і решта,хто не юлеботи згадують лише прислів"я
"Коня кують,а жаба ногу підставляє" ))