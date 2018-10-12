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 Тимошенко "поздравила Украину с огромным шагом к предоставлению Томоса об автокефалии УПЦ"

Юлия Тимошенко поздравила всю Украину с важным решением Константинополя, с огромным шагом к предоставлению Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Батькивщина".

"Это большое, ожидаемое и светлое событие, которое определяет историю страны, историю нации на много лет, а может, и на несколько веков вперед. Церковь должна объединять людей, вести их к добру и свету, как и люди должны помогать друг другу! В этом – суть христианства, его большая миссия и духовное назначение", - написала она на своей странице в Facebook.

Лидер "Батькивщины" с сожалением отметила, что в Украине церковь десятилетиями пытались сделать разъединяющим и дестабилизирующим фактором.

"Кто-то извне постоянно вмешивался в наши дела, пытался ругать нас, разводить по разным церквям и указывать, каким богам молиться. Отныне этого не будет!" – подчеркнула политик.

Юлия Тимошенко отметила, что Украинская церковь – одна из древнейших и самых известных во всем православном мире.

"Более тысячи лет прошло с тех пор, когда Великий Владимир крестил Киевскую Русь. У нас есть история, традиция,  своя Божья истинная вера и свой праведный путь. И наконец историческая справедливость восстановлена. У нас будет  своя действительно независимая церковь", – отметила она.

Создание единой Украинской церкви лидер партии назвала путем к объединению, миру, согласию и взаимному уважению и любви к ближним.

"Я от всего сердца благодарю всех, кто приобщился к великой миссии объединения украинских церквей, кто мечтал об этом, верил, и уже самой верой приближал знаменательное событие", – подытожила Юлия Тимошенко.

Тимошенко поздравила Украину с огромным шагом к предоставлению Томоса об автокефалии УПЦ 01

Photo by Alexander Prokopenko

Источник: https://censor.net.ua/n3091060
 
   
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Поздравления от того, кто добивался этого, гораздо весомее, чем от того, кто только примазался.
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Как это весело понимать кто просто власть критикует, а кто явная кацапская гнида))))))))))))
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Ні.. це неподобство !!

А де привітання від Садового,Ляшко ,Гриценко і ще від кількох десятків кандидатів у Президенти !!?? )))
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Юля терпеливо очікувала чия візьме,того і поздоровить.Юля,цей номер вже не проходить.Твоя пісенька відспівана
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розумієте в чому справа.. на Юльку вже давно можна було би "забити" і не "згадувати її всує" ,якби не те ,що Косата у другому турі проти Бариги займе місце когось адекватнішого.На 90 відсотків..

А так вона ЗАСТАВИТЬ мене І БАГАТЬОХ наприклад ,голосувати за Пороха у другому турі ..хоча б дуже не хотілось..
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"Кто-то извне постоянно вмешивался в наши дела, пытался ругать нас, разводить по разным церквям и указывать, каким богам молиться"

Интересно кто этот шалунишка.. Юлечка, перестань говорить загадками.
Источник: https://censor.net.ua/n3091060
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От одного слова Юля у соевой ботофермы пердаки посрывало ))))
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"У газ заплетена коса".. Народна пісня ,присвячена Богині Ю.


Чому заплетена коса, а на очах бринить сльоза.
Коса моя заплетена -у газ заплетена вона...


і далі по тексту )))
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То есть пэтины боты утверждают, что томос ' только пэтин ' , и все, кто нагло поздравляет свою страну те ' примазались к лучезарному' ?
А шо ж нам себя с роттердамами поздравлять? Так и пятя тут собственно кто такой, что его боты Томос прихватизировали?
Вся страна ждала, а тут на тебе - пжтя нам дал томос !
Так вот хочу вас разочаровать, это пэтя примазался к нашему томосу , к которому имеют отношение исключительно наши церковные деятели украинской церкви.
Никто пять лет назад и слыхать из вас не слыхивал про томос и якобы планы порошенко , но зато все слышали про доллар по одиннадцать - ' дуже дорого' и потом все видали как он отмазал банкира всех времён и народов от аудита .
Колокола по томосу затмили вам разум , перекрыли своим звоном взрывы на складах стратегического значения. От путана одним томосом не отбиться. И скандал с семочко вы тоже забыли. Это ж юля- агент кремля по вашей версии его на работе утвердила, пока порошенко нам томос пробивал.
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а вот слово "пробивал"...не мешало бы в кавычки))
Этот Томос ему был необходим,чтоб перекрыть хоть ненадолго все просеры за 4 года.
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юлєботам і демагогам..
ні.. "пєцєботию.мінстецьки і решта,хто не юлеботи згадують лише прислів"я


"Коня кують,а жаба ногу підставляє" ))
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Юлия Тимошенко была одним из инициаторов проекта обращения ВР к Вселенскому патриарху с просьбой о предоставлении Томоса об автокефалии. "Відповідний проект зареєстрували спікер Андрій Парубій, його заступники Ірина Геращенко та Оксана Сироїд, Юлія Тимошенко ("Батьківщина"), Артур Герасимов та Ірина Луценко (БПП), Максим Бурбак і Андрій Тетерук ("народний фронт"), Олег Ляшко ("Радикальна партія") й Олег Березюк ("Самопоміч"), а також Степан Івахів (група "Воля народу")."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко "поздравила Украину с огромным шагом к предоставлению Томоса об автокефалии УПЦ"
 
 
 
 
 
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