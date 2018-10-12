 Почти 30% территории Украины загрязнено опасными предметами вследствие прошлых войн и агрессии РФ, - Чечеткин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом на заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧП сообщил глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

По его словам, ГСЧС в сотрудничестве с международными организациями составила электронную базу данных, в которой собрана информация о местонахождении взрывоопасных предметов.

"Установлено, что почти 30% территории государства загрязнено опасными предметами вследствие прошлых войн и агрессии России. В частности, более 4 тысячи участков определены как вероятно загрязненные взрывоопасными предметами, а это 1 млн 146 тыс гектаров. Подтверждено наличие взрывоопасных предметов на общей площади 453 тыс гектаров", - сообщил Чечеткин.

Особо остро, отметил он, этот вопрос стоит на освобожденных территориях Донецкой (238 тыс га) и Луганской (197 тыс га) областей. В Одесской области - 42,8 тыс га, в Киевской области - 30,4 тыс га, в Харьковской - 18,1 тыс га, в Житомирской - 1,4 тыс га, в Николаевской - 1,3 тыс га.

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С началом российской агрессии на территории Украины появились минные поля, новые виды боеприпасов, мины-ловушки и другие опасные взрывные устройства, часто замаскированные под предметы повседневного употребления.

С 2014 года на освобожденных территориях Донбасса проверено более 25 тыс. га территории и обезврежено 160 тыс. взрывоопасных предметов. Во время ликвидации последствий взрывов на складах боеприпасов вблизи Балаклеи, Калиновки, Сватово очищено более 66 тыс. га, обезврежено 45 тыс. взрывоопасных предметов.

Напомним также, что на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

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По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней. Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".