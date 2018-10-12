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 Россия провела ракетные стрельбы в оккупированном Крыму

Оккупанты провели учения по отражению "массированной атаки крылатых ракет" условного противника в Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главред, об этом сообщает в Министерстве обороны РФ.

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Как говорится в сообщении, "соединения и подразделения ПВО округа успешно отразили массированную атаку мишеней, выпустив по целям более 500 зенитных управляемых ракет".

Всего в итоговых стрельбах, проводившихся в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане, Северной Осетии, российской базе в Армении, а также в оккупрованном Крыму, Абхазии и Южной Осетии приняли участие около 2,5 тыс. военнослужащих, были задействованы более 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2", "Стрела-10" и "Оса",зенитные пушечно-ракетные комплексы "Тунгуска", зенитные артиллерийские комплексы "Шилка".

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Источник: https://censor.net.ua/n3091051
 
 
 Топ комментарии
 
Крыссяне!
Чувствуете прилив гордости?!
Шо там, Лас-Вегас уже признал поражение?
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...на плоских планетах все работает просто зашибись)
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а еще один пролет крымского моста после стрельб случайно не пошел у море сполоснутся?
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Крыссяне!
Чувствуете прилив гордости?!
Шо там, Лас-Вегас уже признал поражение?
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Кремлевский идиот Хуйло - понты это фсе.... Россия провела ракетные стрельбы в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3572
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Боятся, что склады повзрываются, вот и пуляют ракетами(пока есть).
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Пора уже ответить оккупантам тоже ракетным ударом Россия провела ракетные стрельбы в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1973
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Турыстов отгоняют, заполонили курорт полностью, приходиться отбиваться
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Только израильтянам не доверяйте, а то они не укажут правильно - где крылатые ракеты будут лететь...
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500 ракет? Хммм. Неплохо, очень неплохо для динамично развивающейся экономики.
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...на плоских планетах все работает просто зашибись)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссия провела ракетные стрельбы в оккупированном Крыму
 
 
 
 
 
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