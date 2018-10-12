 Из-за строительства каскада ГЭС на Днестре исчезнут некоторые виды краснокнижных рыб, – экологический активист Бучко

В этом убежден заместитель директора по научной работе Галицкого природного парка и экологический активист Владимир Бучко, сообщает Обозреватель.
"У меня есть достаточно информации, материалов ведущих ученых, которые утверждают, что вообще строительство гидроэлектростанций на равнинных реках, а Днестр - это равнинная река, это абсурдно, недопустимо, антиморально, антизаконно, против природы. На самом деле это губительный для природы проект. В первую очередь больше всего пострадает ихтиофауна. Сейчас в долине, в бассейне реки Днестр насчитывают 52 вида рыб. Сооружение системы ГЭС однозначно негативно повлияет на популяцию этих рыб. Скорее всего, некоторые виды полностью исчезнут. Однозначно исчезнут краснокнижные виды", - подчеркивает Бучко.
Он также заявляет, что проект не нашел поддержки у местных жителей.
"Общины, местные органы самоуправления, сельские советы, ОТГ, районные советы, областные советы, администрации районные - все выступили против строительства гидроэлектростанций. Как сказали местные жители нескольких сел, под техникой земля будет гореть. Вы понимаете, это может привести к еще одному Майдану, еще одной какой-то революции. Просто женщины, которые там живут, и мужчины, они под технику будут ложиться", - отмечает Бучко.
Ранее, руководитель КП "Залищики туристические" Леся Мандзюк заявила, что строительство Верхнеднестровского каскада ГЭС – незаконное, так как нарушает законодательство о природно-заповедном фонде.
Напомним, 3 октября состоялись общественные слушания в НКРЭКУ о пересмотре тарифа и увеличении финансирования инвестиционной программы на текущий год для "Укргидроэнерго". Среди проектов, указанных в инвестиционной программе, - строительство по Днестровской ГЭС. По итогам слушаний комиссия не поддержала инвестпрограмму и обратилась к руководству "Укргидроэнерго" с просьбой предоставить детальные документы по спорным статьям.
Напомним, в СМИ отмечают, что "Укргидроэнерго" остается самым рентабельным видом генерации электроэнергии. В частности, тариф ГЭС обеспечивает рентабельность "Укргидроэнерго" на уровне до 50%. Зато фактические объемы инвестиций стабильно не дотягивают до плановых. В частности, в 2015 г. компания профинансировала только 85% от запланированных вложений, в 2016-м – 78%, а в прошлом году – только 60%.
Просто практически во всем мире (кроме Китая) отказались от строительства ГЭС на равнинах, и не из-за проблемы с ихтиофауной, а как раз из-за необходимости затапливать огромные территории.
Я понимаю, что себистоимоть электричества на ГЭС сопоставима только с АЭС, все остальные ТЭС, Солнечные, Ветро и прочая альтернатива в разы дороже. Но не проще ли достроить Хмельницкую АЭС чем начинать новый проект с нуля.
Раскажу в 2-х словах. Все пока только на бумаге, планировалось 6 ГЭС сумарной мощностью 325 МВт, для сравнения сумарная мощность всех ГЭС в Украине около 5000 МВт.
Приблизительная стоимость проекта: 166 млн$ с бюджета+400млн инвесторы+1,1 млрд кредит ЕБРР. итого 1,666 млрд $.
Для сравнения мощность 1-го енергоблока на Хмельницкой АЭС - 1000МВт (в 3 раза больше) Может дешевле и эффективние достроить 2 блока на Хмельницкой АЭС. Или
1,5млрд баксов вполне можно вложить в солнечную енергетику и получить такую же мощность.
В дитинстві там кругом була галька, ходив ловити бичків.
А тепер там водорості в кілька метрів довжиною і суцільне болото. Люди виходять с косами щоб їх викосити і зробити місце для купання.
Зато не замерзає тепер зимою і паводків більше не має.