 Из-за строительства каскада ГЭС на Днестре исчезнут некоторые виды краснокнижных рыб, – экологический активист Бучко

В этом убежден заместитель директора по научной работе Галицкого природного парка и экологический активист Владимир Бучко, сообщает Обозреватель.

"У меня есть достаточно информации, материалов ведущих ученых, которые утверждают, что вообще строительство гидроэлектростанций на равнинных реках, а Днестр - это равнинная река, это абсурдно, недопустимо, антиморально, антизаконно, против природы. На самом деле это губительный для природы проект. В первую очередь больше всего пострадает ихтиофауна. Сейчас в долине, в бассейне реки Днестр насчитывают 52 вида рыб. Сооружение системы ГЭС однозначно негативно повлияет на популяцию этих рыб. Скорее всего, некоторые виды полностью исчезнут. Однозначно исчезнут краснокнижные виды", - подчеркивает Бучко.

Он также заявляет, что проект не нашел поддержки у местных жителей.

"Общины, местные органы самоуправления, сельские советы, ОТГ, районные советы, областные советы, администрации районные - все выступили против строительства гидроэлектростанций. Как сказали местные жители нескольких сел, под техникой земля будет гореть. Вы понимаете, это может привести к еще одному Майдану, еще одной какой-то революции. Просто женщины, которые там живут, и мужчины, они под технику будут ложиться", - отмечает Бучко.

Ранее, руководитель КП "Залищики туристические" Леся Мандзюк заявила, что строительство Верхнеднестровского каскада ГЭС – незаконное, так как нарушает законодательство о природно-заповедном фонде.

Напомним, 3 октября состоялись общественные слушания в НКРЭКУ о пересмотре тарифа и увеличении финансирования инвестиционной программы на текущий год для "Укргидроэнерго". Среди проектов, указанных в инвестиционной программе, - строительство по Днестровской ГЭС. По итогам слушаний комиссия не поддержала инвестпрограмму и обратилась к руководству "Укргидроэнерго" с просьбой предоставить детальные документы по спорным статьям.

Напомним, в СМИ отмечают, что "Укргидроэнерго" остается самым рентабельным видом генерации электроэнергии. В частности, тариф ГЭС обеспечивает рентабельность "Укргидроэнерго" на уровне до 50%. Зато фактические объемы инвестиций стабильно не дотягивают до плановых. В частности, в 2015 г. компания профинансировала только 85% от запланированных вложений, в 2016-м – 78%, а в прошлом году – только 60%.