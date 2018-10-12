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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 Возле станции метро "Лесная" в Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавший, - полиция. ФОТОрепортаж

В Киеве возле станции метро "Лесная" произошла драка со стрельбой, в результате чего пострадал один человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г. Киеве.

Ночью в столичную полицию поступило сообщение о том, что возле станции метро "Лесная" слышны выстрелы. 

"По предварительной информации, трое мужчин отдыхали возле киоска рядом со входом на станцию ​​метро "Лесная". Здесь находились две компании, между которыми возник словесный конфликт, а потом драка. При попытке побега один из участников сделал несколько выстрелов, предположительно, из пневматического оружия. В результате драки 34-летний киевлянин получил ранения головы от удара бутылкой. Его доставили в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

Возле станции метро Лесная в Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавший, - полиция 01

Отмечается, что мужчины скрылись с места происшествия на автомобиле "ВАЗ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные расстреляли автомобиль на Херсонщине: двое раненых, - полиция

В настоящее время полиция устанавливает причины и участников драки. Во время общения со свидетелями, предварительно установлено, что инициатором драки был мужчина, которого доставили в больницу.

Возле станции метро Лесная в Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавший, - полиция 02

Информация о происшествии надлежащим образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции.

Решается вопрос о ее правовой квалификации.

Возле станции метро Лесная в Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавший, - полиция 03
Возле станции метро Лесная в Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавший, - полиция 04

Источник: https://censor.net.ua/n3091048
 
 
 Топ комментарии
 
Аваков обеспокоен безопасностью московских попов, ему некогда.
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Коли це таке було при радянській владі в Києві, щоб відкрито на вулицях стріляли серед білого дня?!!!!!!
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эээх...был бы огнестрел у обоих из сторон-конфликт бы удалось избежать!!!)
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Однако в ближнем бою бутылка оказалось эффективней.
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был бы у обоих один бы задумался, перед тем как свой достать, что ответ достать тоже могут поболее.
а так у бандитов оружие есть, им никакие законы и разрешения не нужны, вот и видим по нескольку раз в день такие сводки, прямо как само-собой разумеющееся: "В Харькове в баре расстреляли отдыхающих в ресторане", "На остановке драка переросла в стрельбу", "Автомобиль расстреляли на ходу", кстати вчера в Херсонской области вобще пиз...дец - http://gromada.ks.ua/proisshestviya/proisshestviya-na-hersonschine-za-10-oktyabrya/
уже никого не боятся.
Разрешенное оружие - это не только пушка в кармане. Это ответственность и учет. Сейчас этих стрелков хер найдешь, а были бы стволы зарегистрированы - без особых проблем после баллистики.
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при разрешенном оружие, черный рынок вырастает в разы, хотя куда уже дальше...насчет "задумался" сомневаюсь по кабакам не пионэры из юного техника за партией шахмат заседают..начнется гонка калибров....
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В общем, Молдова и Эстония уже обезлюдели. Да.
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зачем мне Молдова???, у меня АТБ через дорогу, когда стал круглосуточным - так пьянь со всей округи стала орать все ночь
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Тебе Igor Kalinin be66ad36 намекает, что в Молдове и Эстонии продают короткоствольное оружие населению, и как-то страны не вымерли...
Наличие оружия у население позволяет поднять персональную ответственность, в том числе ночью возле АТБ
Не думал про это? Біля станції метро "Лісова" у Києві сталася бійка зі стріляниною, є постраждалий, - поліція - Цензор.НЕТ 7752
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я где-то написал, что Украина вымрет???, она даже из-за хуйловского соседства не вымрет, не в этом дело, просто я считаю, что это увеличит количество стрельбы на улице + наша судебная власть-это ж просто капец, а органы???..они на мочу не могут экспертизу провести и предоставить в суде..а вы мне рассказываете про балитстику))))
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нет..не позволяет...пока он на тебя не напал..позволяет побыковать-это да...и не известно на чем его бухие мозги остановятся....
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это как "дайте мне двигло помощнее и я стану уважать и пропускать тазоводов с ланосоводами"))))
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Коли це таке було при радянській владі в Києві, щоб відкрито на вулицях стріляли серед білого дня?!!!!!!
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Стреляют, потому что считают, что 2 сторона не ответит. А когда знать, что огнестрелы разрешены и ответят - тогда и конфликта не будет. Конфликт начинается, когда 1 сторона считает себя выше 2 и не ждет отпора.
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стреляют полные отморозки...не важно что они знают...это дегенераты от рождения... бери и дерись....
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Аваков обеспокоен безопасностью московских попов, ему некогда.
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Да уж, бутылкой наш народ пока что лучше пользуется, чем огнестрелом...
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Мы видим, что пресса устроила заговор против МВД. Если почитать, что СМИ писали в криминальной хронике в 2013, то тогда ни про какие массовые драки со стрельбой и поножовщиной не писали месяцами и даже годами, а теперь - каждый день, а ведь Аваков нам ясно и честно объяснил, что сейчас преступность гораздо ниже! Вот так гадкие журналюги раньше скрывали преступность режима Янека, а сейчас клевещут на полицию, расписывая бандитизм, которого нет.
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Да, да! Твая ирония - абаснована! При Януковиче приступность была в три раза ниже, чем при Проклятых Авакове, Порошенко и Гройсмане!
ДОЛОЙ!
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іронія чи не іронія, а такого розгулу злочинності не було, кожен це тобі скаже
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докажи-сцылку на официальные показатели в студию. Или ты дешёвое трепло?
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В цивилизованном обществе АВТОР сообщения приводит ссылку на свою информацию.
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а чего не пишут что это были черножепые которые избили украинцев? ТАЛЕРАНТНАСТЬ НЕ ПАЗВАЛЯЕТ?
талерасты чертовы...
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Ты либо болеешь либо идиот! Хотя я не исключаю и то и то.
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Можна згадувати лише про українську етнічність, про азіатів нє. У них це називається "свободою слова".
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На станції метро Лісова біля столичного парку Кіото відбулася бійка зі стріляниною. Інцидент стався в четвер, 11 жовтня, близько 23:30. Кілька людей кавказької національності до напівсмерті побили одного і завдали суттєвих травм другому, повідомляє видання - hua.korrespondent.net/city/kiev/4021436-u-kyievi-stalasia-masova-biika-zi-strilianynoui
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какая там стрельба? Пистонам с целью привличения внимания правоохерителей?
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Нет лучше отдыха на свете
Чем ночью у киоска
С пистолетом Возле станции метро "Лесная" в Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавший, - полиция - Цензор.НЕТ 6687
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А где хоплофилы, с комментарием:" Эх, если бы продавались боевые короткостволы, то джентльмены расшаркались бы, попросили бы извинения и, с поклонами, удалились"?
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А где там оружие? Если было бы то, тогда и говорили бы.
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Суть не в этом, а в том, что оружие не сделает из быдла человека, оно сделает быдло вооруженным и более опасным.
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Но, оно же даст нормальному человеку возможность защитится от быдла.
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К тому же, быдло давно вооружено и плевало на ваше мнение.
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Из других источников: На станции метро «Лесная», возле парка Киото произошла драка. Несколько человек кавказской национальности до полусмерти избили одного и нанесли существенные травмы второму.
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Ау, где диаспора и.т.д. ? Может пора выдворять на историческую родину ?
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Про вбивцю-гвалтівника-бомжа "УКРАЇНСЬКОГО походження", який напав на болгарську журналістку, писати можна, а згадати про етнічність азіатських кримінальників зась.
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"один из участников сделал несколько выстрелов, предположительно, из пневматического оружия (а может пистонами?). В результате драки 34-летний киевлянин получил ранения головы от удара бутылкой."
М- да, толи пистолеты уже бутылками стреляют, толи нужно вводить разрешительную на продажу бутылок.... Я прямо в недоумении.
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ЗЫ: а как быстро после выстрелов на месте оказалися полицаи?
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Доки ми будемо називати отдыхом розпивання спиртних напоїв, доти в нас будуть такі випадки.
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В мире разные есть виды отдыха. Пляжный, активный, экстремальный. Нам же по праву принадлежит отдых уникальный. Ночной отдых возле киоска.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВозле станции метро "Лесная" в Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавший, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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