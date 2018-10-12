 "Надеюсь, мне все-таки будут рады": Климкин в субботу посетит заседание "Общества венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Завтра посещу Ужгород. "Общество венгерской культуры Закарпатья" пригласило меня на свое заседание. "Ваше присутствие будет для нас честью", говорится в письме", - написал Климкин.

Он отметил, что "ситуация забавная", так как председатель этого общества, народный депутат Украины Ласло Брензович недавно обращался к генеральному прокурору Юрию Луценко с требованием привлечь главу МИД к ответственности за "умышленное разжигание национальной вражды". "Надеюсь, мне все-таки будут рады. Лично я искренне радуюсь предстоящей встрече. Люблю откровенные разговоры глаза в глаза, они намного полезнее и честнее, чем популистские выпады или очернение за спиной", - сказал П.Климкин.

Глава МИД отметил, что для него особенно важно поговорить с теми украинскими венграми, чьи интересы непосредственно затрагивают нынешние напряженности между Будапештом и Киевом.

"Готов и к принципиальному разговору со своими критиками и оппонентами. Сегодня же скажу им следующее: не с тем боретесь и не на том пиаритесь. Да, я дискутирую с официальным Будапештом по вопросам преподавания государственного языка, я решительно осудил практику массовой раздачи венгерского гражданства (причем тайного, что меня особенно раздражает), но никаких выпадов против венгерской общины у меня не может быть ни на практике, ни в теории! Наоборот, я всегда утверждал, что нет никаких оснований обвинять венгров с двойным гражданством в измене или сепаратизме", - подчеркнул Климкин.

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По его словам, он призывает решить ситуацию с двойным гражданством так, чтобы не навредить людям, которые уже имеют два паспорта. "В конце концов, я был первым, кто предложил начать дискуссию о том, как решить проблему, даже рассмотреть возможность здравомыслящего и сбалансированного применения двойного гражданства", - отметил министр.

Кроме того, П.Климкин также указал, что Россия "пыталась и будет пытаться воспользоваться ситуацией на Закарпатье в свою пользу". "И это создает фундаментальную опасность и для Украины, и для Венгрии, и для всей Европы", - добавил он.

Напомним, отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. Так, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.

Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. В феврале Будапешт заблокировал второе министерское заседание НАТО. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Отношения Украины и Венгрии стали еще хуже после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье.

10 октября, Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.

Напомним, 4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата. Он должен покинуть территорию Украины.