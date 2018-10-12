 Польские СМИ о решении Синода Константинопольского патриархата: Это удар по Кремлю, Москва теряет Украину

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, это отмечают польские СМИ.
На сайте TVN24.PL подчеркивается, что Синод подтвердил решение о создании независимой от России канонической Украинской православной церкви, принял решение снять анафему с действующего митрополита УПЦ Киевского патриархата митрополита Филарета, а также отменил силу синодального письма 1686 года, которое давало право Московскому патриарху назначать Киевского митрополита.
"Это еще один акт подтверждения независимости Украины", - цитирует издание по этому поводу Президента Украины Петра Порошенко. В то же время он выразил мнение, что это решение не может быть причиной противостояния, уверяя, что те, кто будет призывать к силовому захвату храмов Московского патриархата, является российской агентурой.
Gazeta Wyborcza подчеркивает, что вчерашнее решение Синода является "сильным ударом" не только по Российской православной церкви, но и по Кремлю. Журнал отмечает, что отныне в процесс единой поместной православной церкви в Украине включатся УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ, а также значительная часть УПЦ Московского патриархата. Газета констатирует, что отныне московская церковь перестанет быть крупнейшей православной церковью в мире.
Как подчеркивает издание, это решение Синода Вселенского патриархата является большим успехом Президента Порошенко, что значительно увеличивает его шансы на переизбрание Президентом Украины.
Газета Rzeczpospolita отмечает, что положительное решение Синода может быть одним из важнейших событий в истории Украины. Журнал оценивает, что больше всего шансов стать главой независимой от Москвы канонической православной церкви в Украине имеет митрополит Киевского патриархата Филарет, которого в Москве считают раскольником.
Газета прогнозирует, что решение о предоставлении Киеву полной автокефалии будет принято в течение года.
Rzeczpospolita подчеркивает, что готовность присоединиться к процессу создания единой православии церкви в Украине декларирует несколько епископов церкви Московского патриархата. Как отмечается, это будет значительной угрозой для российской церкви, которая треть всех своих приходов имеет в Украине (11 тыс.).
Газета отмечает, что сложно себе представить, чтобы после этого главные православные храмы Украины - Печерская и Почаевская лавры - оставались в руках Московского патриархата. Поэтому, журнал прогнозирует, что будут вестись переговоры о передаче этих святынь канонической православной церкви Украины.
Читайте интервью на Цензор.НЕТ: Лавры являются святынями украинского народа, и будут принадлежать Украинской Церкви, - Евстратий (Зоря)
сложил антенну...и ехай на.... ....домой
Первый и Второй между тем хохочут над ордынскими уёбками.
как только крым закрысила
если бы президент был нормальный еще три года назад
выставил бы под сраку всех московских попов как агентов кремля
без всякого томаса
Источник: https://censor.net.ua/n3091045
Да ему не впервой. Первый раз влез, примазавшись к Майдану.
Хочет повторить тот же финт, теперь примазавшись к Филарету.