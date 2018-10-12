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 Польские СМИ о решении Синода Константинопольского патриархата: Это удар по Кремлю, Москва теряет Украину

Решение Синода Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине является историческим и является "сильным ударом" не только по Российской православной церкви, но и по Кремлю.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, это отмечают польские СМИ.

На сайте TVN24.PL подчеркивается, что Синод подтвердил решение о создании независимой от России канонической Украинской православной церкви, принял решение снять анафему с действующего митрополита УПЦ Киевского патриархата митрополита Филарета, а также отменил силу синодального письма 1686 года, которое давало право Московскому патриарху назначать Киевского митрополита.

"Это еще один акт подтверждения независимости Украины", - цитирует издание по этому поводу Президента Украины Петра Порошенко. В то же время он выразил мнение, что это решение не может быть причиной противостояния, уверяя, что те, кто будет призывать к силовому захвату храмов Московского патриархата, является российской агентурой.

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Gazeta Wyborcza подчеркивает, что вчерашнее решение Синода является "сильным ударом" не только по Российской православной церкви, но и по Кремлю. Журнал отмечает, что отныне в процесс единой поместной православной церкви в Украине включатся УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ, а также значительная часть УПЦ Московского патриархата. Газета констатирует, что отныне московская церковь перестанет быть крупнейшей православной церковью в мире.

Как подчеркивает издание, это решение Синода Вселенского патриархата является большим успехом Президента Порошенко, что значительно увеличивает его шансы на переизбрание Президентом Украины.

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Газета Rzeczpospolita отмечает, что положительное решение Синода может быть одним из важнейших событий в истории Украины. Журнал оценивает, что больше всего шансов стать главой независимой от Москвы канонической православной церкви в Украине имеет митрополит Киевского патриархата Филарет, которого в Москве считают раскольником.

Газета прогнозирует, что решение о предоставлении Киеву полной автокефалии будет принято в течение года.

Rzeczpospolita подчеркивает, что готовность присоединиться к процессу создания единой православии церкви в Украине декларирует несколько епископов церкви Московского патриархата. Как отмечается, это будет значительной угрозой для российской церкви, которая треть всех своих приходов имеет в Украине (11 тыс.).

Газета отмечает, что сложно себе представить, чтобы после этого главные православные храмы Украины - Печерская и Почаевская лавры - оставались в руках Московского патриархата. Поэтому, журнал прогнозирует, что будут вестись переговоры о передаче этих святынь канонической православной церкви Украины.

Читайте интервью на Цензор.НЕТ: Лавры являются святынями украинского народа, и будут принадлежать Украинской Церкви, - Евстратий (Зоря)

Источник: https://censor.net.ua/n3091045
 
   
 Топ комментарии
 
Она нас уже давно потеряла, а томосом получает по своему ипальнику.
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вот и всё. а мокши говорили "Третяй Рим, Третяй Рим.)))


Первый и Второй между тем хохочут над ордынскими уёбками. Польские СМИ о решении Синода Константинопольского патриархата: Это удар по Кремлю, Москва теряет Украину - Цензор.НЕТ 2435

Польские СМИ о решении Синода Константинопольского патриархата: Это удар по Кремлю, Москва теряет Украину - Цензор.НЕТ 3109





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Она нас уже давно потеряла, а томосом получает по своему ипальнику.
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сеанс связи закончен...
сложил антенну...и ехай на.... ....домой
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вот и всё. а мокши говорили "Третяй Рим, Третяй Рим.)))


Первый и Второй между тем хохочут над ордынскими уёбками. Польские СМИ о решении Синода Константинопольского патриархата: Это удар по Кремлю, Москва теряет Украину - Цензор.НЕТ 2435

Польские СМИ о решении Синода Константинопольского патриархата: Это удар по Кремлю, Москва теряет Украину - Цензор.НЕТ 3109





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рили москалі яму для русичів, та так рукожопно вийшло, що самі себе й зарили
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кацапы теряют не только Украину. кацапы теряют собственную историю (пусть и фейковую), по которой они вообще существовали...
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Но это уже будет другая история... кацапы называли себя "русскими" только потому, что петя кличка первый решил, что имеет правопиемственность с Русью (уж очень ему хотелось иметь ксиву с пропиской в цивилизации). Сейчас они этого лишились.
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она её еще 4 года назад потеряла
как только крым закрысила
если бы президент был нормальный еще три года назад
выставил бы под сраку всех московских попов как агентов кремля
без всякого томаса
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Крым придавило куском разлогающегося трупа недоимперии.
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саме так, разом з декомунізацією краще всього було це проводити. Коли вата по всій Україні була в нокдауні, коли ще не збиралися хрестні ходи на Київ та "бесмертні полки". Зараз буде величезний супротив місцевої вати, яка вже значно оговталась. Але добре, що хоч сьогодні такі рішення приймаються, всьому свій час.
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московия не является хозяином "храмов Московского патриархата" в Украине
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Как подчеркивает издание, это решение Синода Вселенского патриархата является большим успехом Президента Порошенко, что значительно увеличивает его шансы на переизбрание Президентом Украины.
Источник: https://censor.net.ua/n3091045

Да ему не впервой. Первый раз влез, примазавшись к Майдану.
Хочет повторить тот же финт, теперь примазавшись к Филарету.
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Поляки!Запитайте свого Саву за скільки він продався Кирилу?Нагадую:предстоятелі Польської,Сербської і Олександрійської церков не підтримали надання УПЦ Томоса.Сором і ганьба!Може нагадати Саві про збитий літак над Смоленськом?
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Украина потеряна с началом Крымнаш и военной агрессии а не *теряет...*
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПольские СМИ о решении Синода Константинопольского патриархата: Это удар по Кремлю, Москва теряет Украину
 
 
 
 
 
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