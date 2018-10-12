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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (766) Сурков (214) минские соглашения (2474) Волкер Курт (312)

 Все готовы поддержать миссию ООН по стабилизации ситуации на Донбассе. Только Россия блокирует размещение миротворцев, - Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что продолжает поддерживать переписку с помощником президента России Владиславом Сурковым относительно урегулирования на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, в интервью телеканалу "Настоящее время" он подчеркнул, что надеется прийти к общему решению с Кремлем в вопросе дислокации на подконтрольных боевикам территориях миротворцев ООН.

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"В последние несколько недель мы с ним переписывались по вопросу размещения миротворцев на Донбассе. По моему мнению, это очень жизнеспособная идея и наиболее практичный способ облегчить реализацию Минских соглашений", – отметил Волкер.

Спецпредставитель пояснил, что в нынешней ситуации "Россия жалуется", что Украина не дает особый статус территориям, которые контролируют поддерживаемые Москвой боевики, не проводит амнистию тех, кто принимал участие в боевых действиях, и не организовывает местные выборы на территориях.

"Но Украина не может этого сделать, пока Россия занимает территорию, и пока там нет никакой безопасности и свободы передвижения. Миротворческие силы смогут прийти, создать безопасность в регионе, обеспечить свободу передвижения и мир. Люди смогут вернуться к своей жизни. И тогда это позволит выполнить Минские соглашения", - объяснил Волкер.

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По словам Волкера, идею размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе блокирует Россию.

"Мы эту идею предложили, Украина ее поддерживает, ее поддерживают Франция и Германия. ЕС, НАТО, Канада, Великобритания – все готовы поддержать миссию ООН по стабилизации ситуации на Донбассе. Только Россия блокирует размещение миротворцев", – подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3091044
 
 
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Сатанисты варят свое варево а тут вдруг хотят под их котлом дрова потушить...
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не понимаю в чем дело
лишите их права ветто в оон
видно же шо они там окончательно епанулись в своей педерации
почему весь мир должен страдать из за одного хуйла?
или санкции услиливайте. пока мы тут с петром алексеичем копыта не откинули
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а с этим же надо что-то делать!
но не может же это говно портить все бочки с медом?
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Так что, так и будем всем миром, в прямом смысле этого слова, терпеть этого урода?! Не верю, что нет управы на козла...
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Агресія, жертва просить на допомогу, поряд толпа зтурбованих питає агресора - чув може ми допоможемо жертві?
агресор - куя!
жерва: допоможіть?!
толпа: - вибач але ми не можемо, так як агресор каже - куя!....
жах
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кацапы приложили мах усилий для создания войны на Донбасе,ввалили туда наемников и и свою армию а также кучу оружия.И разговаривать с ними о том что придут миротворцы с целью прекратить войну...???!!!Единственное возможность что б был мир это разорить кацапское гнездо терроризма иначе спокойной жизни не будет на этой земле
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"кацапы приложили мах усилий для создания войны на Донбасе" - не совсем так. Война на Донбассе - это то, что получилось в результате этих усилий. А сами усилия были направлены на аннексию минимум трети территории Украины по дуге, охватывающей самые значимые предприятия военно-промышленного комплекса Украины (Хартрон, Южмаш, Моторсич, Николаевские верфи и т.д.) и крупнейшие месторождения газа и нефти (Славянск, Черноморский шельф).
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кацапы приложили мах усилий для создания войны на Донбасе,ввалили туда наемников и и свою армию а также кучу оружия.И разговаривать с ними о том что придут миротворцы с целью прекратить войну...???!!!Единственное возможность что б был мир это разорить кацапское гнездо терроризма иначе спокойной жизни не будет на этой земле
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Волкер таки молодчага.
Вроде никакой сенсации, но черным по белому написано, кто виноват.
Черным по белому написано, что это цуцванг, из которого выхода нет.
Т.е. по сути и штурмовать ничего не надо.
- Виновна Роися;
- Мировое сообщество предлагает реальный выход - миротворцы на условиях и в формате Украины (странно, что не на условиях Роиси или Альфа Центавра);
- Роися с петлей на шее продолжает все отрицать, врать и прыгать на хлипком табурете вместо того, чтобы покаяться, снять петлю и выйти вон.
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Как же они могут начав эту войну и поддерживая ее НЕ блокировать?????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсе готовы поддержать миссию ООН по стабилизации ситуации на Донбассе. Только Россия блокирует размещение миротворцев, - Волкер
 
 
 
 
 
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