 Все готовы поддержать миссию ООН по стабилизации ситуации на Донбассе. Только Россия блокирует размещение миротворцев, - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ, в интервью телеканалу "Настоящее время" он подчеркнул, что надеется прийти к общему решению с Кремлем в вопросе дислокации на подконтрольных боевикам территориях миротворцев ООН.
"В последние несколько недель мы с ним переписывались по вопросу размещения миротворцев на Донбассе. По моему мнению, это очень жизнеспособная идея и наиболее практичный способ облегчить реализацию Минских соглашений", – отметил Волкер.
Спецпредставитель пояснил, что в нынешней ситуации "Россия жалуется", что Украина не дает особый статус территориям, которые контролируют поддерживаемые Москвой боевики, не проводит амнистию тех, кто принимал участие в боевых действиях, и не организовывает местные выборы на территориях.
"Но Украина не может этого сделать, пока Россия занимает территорию, и пока там нет никакой безопасности и свободы передвижения. Миротворческие силы смогут прийти, создать безопасность в регионе, обеспечить свободу передвижения и мир. Люди смогут вернуться к своей жизни. И тогда это позволит выполнить Минские соглашения", - объяснил Волкер.
По словам Волкера, идею размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе блокирует Россию.
"Мы эту идею предложили, Украина ее поддерживает, ее поддерживают Франция и Германия. ЕС, НАТО, Канада, Великобритания – все готовы поддержать миссию ООН по стабилизации ситуации на Донбассе. Только Россия блокирует размещение миротворцев", – подчеркнул он.
лишите их права ветто в оон
видно же шо они там окончательно епанулись в своей педерации
почему весь мир должен страдать из за одного хуйла?
или санкции услиливайте. пока мы тут с петром алексеичем копыта не откинули
но не может же это говно портить все бочки с медом?
агресор - куя!
жерва: допоможіть?!
толпа: - вибач але ми не можемо, так як агресор каже - куя!....
жах
Вроде никакой сенсации, но черным по белому написано, кто виноват.
Черным по белому написано, что это цуцванг, из которого выхода нет.
Т.е. по сути и штурмовать ничего не надо.
- Виновна Роися;
- Мировое сообщество предлагает реальный выход - миротворцы на условиях и в формате Украины (странно, что не на условиях Роиси или Альфа Центавра);
- Роися с петлей на шее продолжает все отрицать, врать и прыгать на хлипком табурете вместо того, чтобы покаяться, снять петлю и выйти вон.