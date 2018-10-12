 С начала года по законченным уголовным производствам в госбюджет перечислено миллиард гривен "живыми" деньгами, - первый замглавы ГФС Белан

Это вдвое превышает показатель прошлого года. Об этом сообщил первый заместитель Главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Белан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Он также уточнил, что 90% этих поступлений в бюджет составляют суммы налогов, уплаченные добровольно, а также штрафные санкции за их неуплату.

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"Качественная работа следователей и совокупность собранных доказательств в ходе досудебного расследования, безусловно, влияют на то, что предприниматели стали реже судиться с ГФС и предпочитают заключить соглашение со следствием, чтобы еще до направления дела в суд, уплатить налоги. Но для нас очень важно, что они стали понимать: мы не стремимся наполнить тюрьмы, наша задача – сломать преступные схемы и дать бизнесу возможность выйти "из тени", - отметил Сергей Белан. – В целом с начала года по законченным уголовным производствам перечислено в бюджет миллиард гривен "живыми" деньгами". Как следствие, уголовные производства по таким фактам направлены в суд для освобождения лиц от уголовной ответственности, как это предусматривает Уголовный кодекс Украины".

При этом, уточнил Сергей Белан, расследовалось 5,9 тыс. уголовных производств, что не превышает показатель прошлого года.

"В суды направлено на 99 уголовных производств или на 11% больше, чем в прошлом году, - отметил Сергей Белан. – Приоритетом в деятельности следователей налоговой милиции стали раскрытия преступлений, совершенных организованными группами. В частности, с начала года в суд направлено 30 таких уголовных производств, что фактически является самым большим показателем работы в этом направлении за все годы существования налоговой милиции".